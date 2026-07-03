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మీ ఆరోగ్యాన్ని "పాదాలు"  చెప్పేస్తాయట - ఎలాగో తెలుసా?

-పాదాల్లో కనిపించే మార్పులు శరీరంలోని జబ్బులకు సంకేతాలు కావొచ్చట! - అందుకే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!

Feet that Reveals Health Condition
మీ ఆరోగ్యాన్ని పాదాలు చెప్పేస్తాయట (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 3, 2026 at 3:13 PM IST

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Feet that Reveals Health Condition: శరీరం మొత్తం బరువును మోస్తూ నిరంతరం శ్రమించే పాదాలపై చాలా వరకు చిన్న చూపే ఉంటుంది. కనీసం శుభ్రంగా కూడా ఉంచుకోకుండా చాలా మంది వీటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా పాదాల్లో వచ్చే మార్పులనూ అంతగా పట్టించుకోరు. నిజానికి, పాదాలు శరీరంలోని అంతర్గత ఆరోగ్యానికి సూచికల్లాంటివి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి శరీరంలో మొదలయ్యే చాలా అనారోగ్య సమస్యల్ని ముందుగానే తెలియజేస్తాయంటున్నారు. పాదాల్లో కనిపించే అసాధారణ మార్పులను ఏ మాత్రం అశ్రద్ధ చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు. ఇవి తీవ్ర వ్యాధులకు సంకేతం కావచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పాదాల్లో వచ్చే వ్యాధులు ఎలాంటి వ్యాధులకు సంకేతాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పాదాలు లేదా చీలమండల వద్ద తరచూ వాపు వస్తుంటే : ఇది శరీరంలోని ద్రవాల సమతుల్యత దెబ్బతినిందనడానికి సంకేతం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే గుండె సంబంధిత సమస్యలు, కిడ్నీల పనితీరు సరిగ్గా లేకపోవడం, కాలేయ వ్యాధులకు సంకేతం కావచ్చట. లివర్ డేంజర్​లో ఉన్నప్పుడు కాళ్లు, చీలమండలలో వాపు లక్షణాలు కనిపిస్తాయని mayoclinic పేర్కొంది. అలాగే శరీరంలో సోడియం పెరగడం వల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, వెరికోస్ వెయిన్స్ సమస్యకు సూచిక కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

పాదాల్లో తిమ్మిర్లు, సూదులతో గుచ్చినట్లు అనిపించడం లేదా స్పర్శ కోల్పోవడం : విటమిన్ B12 లోపం వల్ల కూడా ఇలా జరగవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటివి కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు.

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తరచుగా ఎర్రగా మారి, వేడిగా అనిపిస్తుంటే : ఇన్​ఫ్లమేషన్​కు సంకేతం కావొచ్చట. కీళ్లలో యూరిక్ యాసిడ్ స్ఫటికాలు పేరుకుపోవడం వల్ల వచ్చే గౌట్ వ్యాధి కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది తీవ్రమైన కీళ్ల నొప్పులకు దారితీస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

మడమ పగలడం : చాలా మంది కాలంతో సంబంధం లేకుండా మడమలు పగులుతుంటాయి. అయితే డయాబెటిస్, థైరాయిడ్, ఊబకాయం, విటమిన్లు ఎ, ఇ లోపం, జింక్ లోపం అయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.

అసాధారణ లక్షణాలు కొనసాగితే సంబంధిత డాక్టర్లును సంప్రదించాలి. ప్రారంభ దశలోనే వ్యాధుల్ని గుర్తించడం వల్ల అవి ముదరకుండా చూసుకోవచ్చు. సమతులాహారం తీసుకోవడం, సరిపడా నీరు తాగడం, పాదాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి -ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాంబాబు, విశాఖ కేజీహెచ్​

పాదాల నొప్పి లేదా మంట : డయాబెటిస్ వల్ల వచ్చే నరాల సమస్య కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా విటమిన్ బి12 లోపం, థైరాయిడ్ వ్యాధి, నరాలపై ఒత్తిడి, కిడ్నీ వ్యాధులు కారణం కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. విటమిన్​ బి12 లోపిస్తే చేతులు, కాళ్లలో మంటలుగా అనిపిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

పాదాలు చల్లబడటం : రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు శరీర అవయవాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గడం వల్ల పాదాలు చల్లబడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రక్త ప్రసరణ తగ్గడం, పెరిఫెరల్ ఆర్టెరియల్ డిసీజెస్, హైపో థైరాయిడియిజం, రేనాడ్ సిండ్రోమ్, రక్తహీనత కారణం కావచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

పసుపు రంగులోకి మారడం : కామెర్లు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, కెరోటెనిమియా కారణం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు

చర్మం ఊడిపోవడం : ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, సోరియాసిస్, ఎగ్జిమా, అలర్జీల వల్ల ఇలా జరగవచ్చట.

కండరాలు పట్టేయడం : క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, విటమిన్ డి లోపాలు కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పాదాలు మొద్దుబారడం : డయాబెటిస్, విటమిన్ B12 లోపం, నరాలపై ఒత్తిడి, వెన్నెముక సమస్యలు, హర్ట్ స్ట్రోక్ కారణం కావొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు

చర్మం కింద సాలీడు గూడులా నీలం లేదా ఊదా రంగులో చిన్న రక్తనాళాలు కనిపించడం : ఇది సిరల్లో రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుందట. అలాగే గుండె నుంచి పాదాలకు రక్తం ప్రవహించడంలో ఆటంకాలు ఉన్నాయని ఇది తెలియస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పాదాల చర్మం పొడిబారి, పగుళ్లు వస్తుంటే: వాతావరణ మార్పులు, థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల చర్మం పొడిబారిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఇక తీవ్రమైన డీ హైడ్రేషన్ లేదా పోషకాహార లోపం వల్ల కూడా ఇలా జరగొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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