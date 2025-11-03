బీపీ, షుగర్ లేకున్నా మూత్రపిండాల వ్యాధి - షాకింగ్ ఫలితాలు వెల్లడించిన 'లాన్సెట్' నివేదిక!
వ్యవసాయ కూలీల్లో మూత్రపిండాల వైఫల్యం అధికం - అవగాహన అవసరమంటున్నారు నిపుణులు!
Published : November 3, 2025 at 4:38 PM IST
Kidney Failure : మామూలుగా కిడ్నీ బాధితుల్లో అధిక రక్తపోటు లేదంటే మధుమేహం ఇలా ఏదో బయటకు కనిపించే కారణాలు ఉంటారు. తాజాగా అంతుచిక్కని కారణాలు పలువురిలో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కు దారితీస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎండలో పనిచేసే రైతులు, కూలీలకు దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి ఉంటోందని తాజా నివేదికలో వెల్లడైంది. మరి, ఎండవల్ల కిడ్నీలు ఎలా దెబ్బతింటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎండలో పనిచేసే రైతులు, కూలీలకు వేడి, ఒత్తిడి కారణంగా దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వైఫల్యానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని లాన్సెట్ మ్యాగజైన్లో ప్రచురితమైంది. మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీ యూరాలజీ విభాగ పూర్వ అధిపతి, తమిళనాడు రాష్ట్ర అవయవ మార్పిడి కమిషన్ కార్యదర్శి డా. గోపాలకృష్ణన్ నేతృత్వంలోని బృందం ఓ సర్వే నిర్వహించింది. తమిళనాడులోని ప్రతి 20 మంది వ్యవసాయ కూలీల్లో ఒకరికి దీర్ఘకాల మూత్రపిండ వ్యాధి ఉంటోందని ఈ సర్వేలో తేలింది. అలాగే, ఈ రుగ్మత ఉన్న ప్రతి ఇద్దరిలో ఒకరికి ఇదెందుకు తలెత్తిందన్నది అంతు చిక్కకుండా ఉందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద వయసు, డయాబెటిస్, హైబీపీ, అనీమియా, వారంలో ఆరుబయట పనిచేస్తున్న కాలం వంటి అంశాలకు ఈ సమస్యతో సంబంధం ఉండొచ్చని తెలిపింది.
సర్వేలో వెల్లడి : మద్రాసు మెడికల్ కాలేజీలోని యూరాలజీ విభాగం తరపున 2023 ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో క్షేత్రస్థాయి ఓ సర్వే నిర్వహించారు. తమిళనాడులోని 125 గ్రామాలకు చెందిన 3,350 మంది రైతుల కిడ్నీల పనితీరును పరీక్షీంచి ఐదు వర్గాలుగా విభజించారు. వారిలో 17.3% మందికి కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నట్లు సర్వేలో తేలింది. మళ్లీ మూడు నెలల తర్వాత పరీక్షించగా, అప్పుడు 5.31శాతానికి తగ్గిందని పేర్కొంది. అయితే, ఈ సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో సగం మందికి డయాబెటిస్, హైబీపీ, గుండెజబ్బులు లేదా జన్యుపరమైన రుగ్మతలు సహా ఇతర అనారోగ్యాలు లేవని తెలిపింది. ఈ వివరాలను 'ద లాన్సెట్ రీజినల్ హెల్త్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా' జర్నల్ ప్రచురించింది. ఈ క్రమంలో, కేవలం ఎండ ప్రభావంతోనే కిడ్నీ వైఫల్యానికి గురవుతున్నారని డాక్టర్ గోపాలకృష్టన్ అంటున్నారు. రైతులు, నిర్మాణరంగ, ఇటుక బట్టీ కార్మికులు నిత్యం చాలా గంటలు వేడి ప్రదేశంలో పనిచేసినప్పుడు శరీరంలో నీటిని త్వరగా కోల్పోతున్నారని, ఇది మూత్రపిండాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఎండలో ఉండటం వల్ల : ఈ క్రమంలో కిడ్నీలు దెబ్బతినడానికి సూర్మరశ్మి నేరుగా కారణం కానప్పటికి, వేడికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన అంశం కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాగంటే, ఎక్కువసేపు తీవ్రమైన ఎండలో లేదా అధిక వేడి ఉన్న ప్రదేశంలో పనిచేయడం వల్ల శరీరం నుంచి నీరు, లవణాలు అనేవి వేగంగా కోల్పోతారని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల శరీరం డీహైడ్రేట్ అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గితే, కిడ్నీల పనితీరుపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
అవగాహన అవసరం : ప్రతి ఒక్కరికి కిడ్నీల ఆరోగ్యంపై అవగాహన అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. డయాబెటిస్, బీపీ లాంటి రోగాలు లేకున్నా, దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి బారిన పడుతున్నారని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలామందిలో ఈ వ్యాధి ముదిరే వరకు లక్షణాలు బయటపడవని, ఎలాంటి దీర్ఘకాలిక రోగాలు లేకున్నా ఏటా ఒకసారైనా కిడ్నీలను పరీక్షించుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. బీపీ, డయాబెటిస్ నియంత్రణతో పాటు ధూమపానం, మద్యపానం ఇతర మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. రోజూ తగిన వ్యాయామం, పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఎక్కువ నీళ్లు తాగాలని అంటున్నారు. డాక్టర్లు సూచనలు లేకుండా సొంతంగా పెయిన్ కిల్లర్లు, యాంటాసిడ్లు మందులు వాడవద్దని పేర్కొంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
