"ఫ్యాబ్రిక్‌ కండిషనర్లు" వాడుతున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!

Published : December 29, 2025 at 5:23 PM IST

Fabric Conditioner : ఉతికిన దుస్తులు మరింత తాజాగా ఉండాలని, సువాసన వెదజల్లాలని ఫ్యాబ్రిక్‌ కండిషనర్లను ఉపయోగిస్తాం. అయితే అవి ఎంత సురక్షితమనే విషయాన్ని మాత్రం పట్టించుకోం. వాటితో ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు శరీరంలోకి వెళతాయని, ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఫ్యాబ్రిక్ కండిషర్ వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Headache
తలనొప్పి (Getty Images)

ఆరోగ్య సమస్యలు : ఫ్యాబ్రిక్‌ సాఫ్ట్‌నర్లలోని కాటియోనిక్‌ సర్ఫెకెంట్లు దుస్తులను మృదువుగా మారుస్తాయి. కానీ, వాటిలోని క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సమ్మేళనాలు (Quats), సింథటిక్‌ ఫ్రాగ్రెన్స్, సిలికాన్స్‌, వోలటైల్‌ ఆర్గానిక్‌ కాంపౌండ్స్‌ (VOC) తదితరాల వల్ల ఆస్తమా, అలర్జీ ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వీటి నుంచి వచ్చే సువాసన పీల్చడం వల్ల దీర్ఘకాలిక బ్రాంకైటిస్‌(Chronic bronchitis) వచ్చే ప్రమాదముంది. కొందరిలో శ్వాస ఆడకపోవడం, తల తిరగడం, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. తొలి దశలో ఈ లక్షణాలను గుర్తించలేక, రోజువారీ అలసట లేదా ఒత్తిడిగా తోసిపుచ్చుతారు. పిల్లలు, సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారిలో వాపు, దురద, దద్దుర్లు వంటివీ వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. సువాసన-సంబంధిత VOCల సాంద్రత పెరగడం వల్ల తలనొప్పి, ఉబ్బసం దాడులు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, హృదయ, నాడీ సంబంధిత సమస్యలు, శ్లేష్మ పొర చికాకు, కాంటాక్ట్ డెర్మటైటిస్ వంటి ప్రతికూల చర్మ, శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

  • ఫ్యాబ్రిక్‌ సాఫ్ట్‌నర్లు ఇథనాల్, క్లోరోఫామ్, బెంజైల్‌ అసిటేట్ వంటి వీఓసీలను విడుదల చేస్తాయి. ఇవి వాయునాళాలు, ఊపిరితిత్తులకు వాయునాళాలకు నష్టం చేస్తాయి.
  • కొన్ని వీఓసీల వల్ల దీర్ఘకాలంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం, నరాలు దెబ్బతినడం, థైరాయిడ్, క్యాన్సర్‌ వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదముంది.
  • సువాసన కోసం వినియోగించే కృత్రిమ కారకాల్లో ‘థాలేట్లు’ అనే ప్రమాదకరమైన రసాయనాలుంటాయి. ఇవి టెస్టోస్టిరాన్‌, ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలను దెబ్బతీస్తాయి. దీంతో సంతానోత్పత్తి సమస్యలతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం ప్రభావితమయ్యే ప్రమాదముందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
  • మెటబాలిజంపై (జీవక్రియ) ప్రభావం చూపడం ద్వారా బరువు పెరగడం, ఇన్సులిన్‌ నిరోధకతకు కారణమవుతాయి.

చాలా కంపెనీలు సాఫ్ట్‌నర్స్‌లో ఉపయోగించే పదార్థాలను వెల్లడించట్లేదు. దీంతో వాటిలో ఏవి ఉపయోగిస్తారో బయటకు తెలియడం లేదు. వాటికి బదులుగా సహజ పదార్థాలు ఎంపిక చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది -డాక్టర్‌ మధుసూదన పాత్రుడు, ఛాతీ వ్యాధుల వైద్య నిపుణులు

Fabric Conditioner
ఫ్యాబ్రిక్‌ కండిషనర్ల (Getty Images)

ఇంట్లోనూ కాలుష్యమే :

  • ఫాబ్రిక్‌ సాఫ్ట్‌నర్లలోని థాలేట్లు, VOC, ఇతర రసాయనాలు ఇంట్లోని గాలిలో పేరుకుపోతాయి. ఇవి నెలల తరబడి వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతాయి.
  • వీటి వల్ల దుస్తులపై మైనపు పూతను వదులుతాయి. ఇవి పరుపులు, ఫర్నిచర్, చర్మంపైకి చేరతాయి. నీటిని శోషించుకునే గుణాన్ని తగ్గిస్తాయి.
  • దుస్తులపై ఉన్న సిలికాన్‌ అవశేషాలు పూర్తిగా తొలగిపోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆ దుస్తులు వేసుకున్నప్పుడు వాటిపై మిగిలి ఉన్న అవశేషాలు చర్మంపైకి చేరే ప్రమాదముంది.
  • ఇవి ఎసిటాల్డిహైడ్‌, ఫార్మాల్డిహైడ్ తదితర కాలుష్య కారకాలను మారుస్తాయి. ఇవి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను కారణమవుతాయి. ఈ ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు సులభంగా విచ్ఛిన్నం కావు. సరస్సులు, నదులు, సముద్రాల్లోకి చేరి జలచరాలకూ హాని కలిగిస్తాయి. వీటి అవశేషాలు మట్టిలో కూడా అంత త్వరగా కలిసిపోవు.
Fabric Conditioner
ఫ్యాబ్రిక్‌ కండిషనర్ల (Getty Images)

సంక్లిష్ట రసాయన మిశ్రమాలు :

  • ఫ్యాబ్రిక్‌ సాఫ్ట్‌నర్లు 1960 సంవత్సరంలో మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. అప్పుడు లాండ్రీ డిటర్జెంట్లలో కాఠిన్యత ఎక్కువగా ఉండేది. ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న డిటర్జెంట్లు తేలికపాటివి. వీటికి ఫాబ్రిక్‌ కండిషనర్లు అవసరం లేదని అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
  • సువాసనలు ఉత్పత్తి చేయడానికి వాటిలో సంక్లిష్టమైన రసాయన మిశ్రమాలు వాడుతారు. వాటిలో కొన్ని మాత్రమే సహజ పదార్థాలు. చాలా ఫ్రాగ్రెన్స్‌ ప్రయోగశాలలో పెట్రోలియం ఆధారిత సమ్మేళనాల నుంచి తయారవుతాయి.
  • దుస్తులు ఉతికిన తర్వాత ఈ రసాయనాలు ఆవిరైపోవు. దుస్తులకు అంటుకుని, రోజుల తరబడి తాజా సువాసన ఇచ్చేలా తయారు చేస్తారు.
  • సువాసన ఎక్కువ సేపు ఉంచేలా తరచూ వాడే రసాయనాల్లో థాలేట్‌లు ఒకటి. ఇందులో సువాసన కలిగించే అణువులు త్వరగా విచ్ఛిన్నం కాకుండా అడ్డుకుంటాయి.

సహజ పదార్థాలే మేలు :

  • ప్రమాదకరమైన రసాయనాలకు బదులుగా దుస్తుల సువాసన కోసం సహజ పదార్థాలు వినియోగించవచ్చు.
  • వైట్‌ వెనిగర్‌ వాడటం వల్ల దుస్తులు మృదువుగా మారతాయి. దుర్వాసన, అవశేషాలు లాంటివి తొలగిపోతాయి. అవసరమైతే బేకింగ్‌ సోడా వినియోగించవచ్చు.
  • ఉన్నితో చేసిన డ్రయర్‌ బాల్స్‌ దుస్తులను మృదువుగా మారుస్తాయి. వీటికి కొన్ని చుక్కల స్వచ్ఛమైన ఎసెన్షియల్‌ ఆయిల్స్ చేరిస్తే సహజ సువాసనలు వస్తాయి.
  • ప్లాంట్ బేస్డ్ డిటర్జెంట్లు వినియోగిస్తే హానికరమైన రసాయనాలు లేకుండా దుస్తులు శుభ్రంగా, మృదువుగా మారతాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

