ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నా, "ఐ డ్రాప్స్"ను నెలలోపే ఉపయోగించాలా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
Eye Drops Expiry Date: వివిధ రకాల కంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయకారిగ ఐ డ్రాప్స్ - అయితే వీటి గురించి పలు విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : November 19, 2026 at 5:01 PM IST
కళ్లలో మంట, దురద, పొడిబారడం, నీళ్లు కారడం వంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఐ డ్రాప్స్ వాడుతుంటారు. కొందరు సొంతంగా కొని వాడితే, మరికొందరు వైద్యులు సూచించిన మందులను కొనుగోలు చేసి యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఐ డ్రాప్స్ విషయంలో చాలా మందికి పలు రకాల సందేహాలు ఉంటాయి. అందులో 'బాటిల్ తెరిచిన తర్వాత మిగిలిన మందును ఎన్ని రోజుల వరకు వాడొచ్చు?' అనేది ప్రధానమైనది. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన వివరాలతో పాటు డ్రాప్స్ వేసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సాధారణంగా చుక్కల మందు తుది గడువు రెండు సంవత్సరాల వరకూ ఉంటుందని.. తయారు చేసే సమయంలోనే బయటి ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు, మందులో కలిపిన ప్రిజర్వేటివ్లను బట్టి ఈ గడువును నిర్ణయిస్తారని కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ కె. రవికుమార్ రెడ్డి చెబుతున్నారు. అంటే ఆ తేదీ వరకు ఆ డ్రాప్స్లను సురక్షితంగా వాడుకోవచ్చని అర్థమంటున్నారు. అయితే ఇది బాటిల్ సీల్ తీయనంత వరకే అని, సీల్ తీస్తే మాత్రం డాక్టర్ సిఫారసు చేసినన్ని రోజులే వాడుకోవాలంటున్నారు.
నెలలోపే ఎందుకు?: సాధారణంగా బాటిల్ ఓపెన్ చేసిన నెలలోపు వాడుకోవాలని చెబుతుంటారని, దీని ఉద్దేశం మందు కలుషితం కావటాన్ని తగ్గించటమే అంటున్నారు. ఎందుకంటే డ్రాప్ వేసుకోవడానికి బాటిల్ను నొక్కినప్పుడు మందు చుక్కలుగా రాలుతుందని, అదే వదిలేసినప్పుడు ప్రతికూల పీడనం వల్ల బయట ఉండే గాలి లోపలికి వెళ్లడంతో, చుట్టుపక్కల గాలిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ లేదా చేయి తగిలినప్పుడు మూతకు అంటుకున్నవి లోపలికి వెళ్లే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఫలితంగా మందు కలుషితమై, ప్రమాదకరంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక సమయాన్ని నిర్దేశించి, నెల గడువు విధించారని వివరిస్తున్నారు.
మామూలుగా కంటి మందుల్లో బెంజ్ ఆల్కోనియం క్లోరైడ్ (బీఏకే) అనే ప్రిజర్వేటివ్ను కలుపుతుంటారని.. ఇది బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వృద్ధి చెందకుండా నిలువరిస్తుందంటున్నారు. అయితే దీనితోనూ కొందరికి అలర్జీ వస్తుండటం వల్ల ప్రిజర్వేటివ్ లేని మందులు తయారు చేస్తున్నారని.. వీటి విషయంలో ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు. ఇక మందు కలుషితమయ్యే అవకాశమే లేకుండా ఒక్క మోతాదుతోనే కూడిన ట్యూబులూ ఇప్పుడు వస్తున్నాయని.. వీటిల్లో నిల్వ కారకాలేవీ ఉండవని.. ఒకసారి వాడి, పారేయొచ్చని వివరిస్తున్నారు. అలాగే గాలి లోపలికి వెళ్లకుండా చూసే యూ ఆకారం డ్రాపర్తో కూడిన ప్రత్యేక బాటిళ్లూ వస్తున్నాయని, వీటి డ్రాపర్కు బ్యాక్టీరియాను చంపే సిల్వర్ ఆక్సైడ్ పూత పూయటం వల్ల మరింత సురక్షితంగా ఉంటున్నాయంటున్నారు. కాకపోతే వీటి ఖరీదు ఎక్కువని చెబుతున్నారు.
డ్రాప్స్ వేసుకునే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
- ఐడ్రాప్స్ బాటిల్ సీల్ను చెక్ చేసి, సరిగ్గా ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలంటున్నారు. సీల్ పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే దానిని కొనడం చేయకూడదని చెబుతున్నారు.
- ఐ డ్రాప్ కంపెనీ పేరు, ఎక్స్పైరీ తేదీ వంటి వివరాలను చెక్ చేయాలంటున్నారు. బాటిల్ తెరిచిన రోజున తేదీని దానిపై రాసి పెట్టుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- ఏ మందైనా వేసుకోవటానికి ముందు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని, చుట్టుపక్కల పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- మందు వేసుకున్న వెంటనే బాటిల్ మూత పెట్టేయాలని, వాడుకోవటం పూర్తయ్యాక బాటిల్ను పారెయ్యాలంటున్నారు. దాచి పెట్టి, మళ్లీ ఎప్పుడైనా వాడుకోవాలని చూడొద్దని చెబుతున్నారు.
- బాటిల్ మూత తీసేటప్పుడు నాజిల్ను వేళ్లతో తాకకూడదంటున్నారు.
పలు పరిశోధనలు:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30234830/
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/how-long-after-opening-is-it-safe-to-use-eye-drops
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