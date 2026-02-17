ETV Bharat / health

డిప్రెషన్​తో బాధపడుతున్నారా? - వ్యాయామంతో చెక్​ పెట్టొచ్చట!

కుంగుబాటుకు వ్యాయామ కళ్లెం! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!

Depression
Depression (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 17, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
Exercise Reduce Symptoms of Depression: డిప్రెషన్, ఎక్సర్​సైజ్​ ఒకదానికొకటి లింక్​ అయి ఉంటాయి. డిప్రెషన్​తో ఎక్సర్​సైజ్​ మీద ఆసక్తి తగ్గుతుంది. అలాగే, తగినంత శారీరక శ్రమ లేకపోతే డిప్రెషన్ తీవ్రమవుతుంది. అయితే డిప్రెషన్​తో బాధపడేవారికి ఎక్సర్​సైజ్​లు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మందులు, చికిత్సలతో పోలిస్తే బరువులెత్తే వ్యాయామాలతో మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నట్టు తాజా అధ్యయనంలో తేలిందంటున్నాకు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వ్యాయామం ద్వారా డిప్రెషన్​కు కళ్లెం వేయవచ్చని University of Lancashire పరిశోధకులు వెల్లడించారు. 70కి పైగా ప్రయోగ పరీక్షలను సమీక్షించి ఈ విషయాన్ని గుర్తించారు. మానసిక స్థితి మీద శారీరక శ్రమ గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నట్టు గత పరిశోధనలు చెబుతున్న విషయాన్ని ఈ అధ్యయనం బలపరచింది. ఎక్సర్​సైజ్, శారీరక శ్రమలు డిప్రెషన్​తో ముడిపడిన ఇన్​ఫ్లమేషన్ ప్రక్రియను తగ్గిస్తాయని, సర్కాడియన్ రిథమ్​న్ని తిరిగి సరిచేసి నిద్ర బాగా పట్టేలా చేస్తాయని, నాడీ కణాలు వృద్ధికి తోడ్పడే బ్రెయిన్ డిరైవ్డ్ న్యూరో ట్రోఫిక్ ఫ్యాక్టర్ (BDNF) విడుదలనూ ప్రేరేపిస్తాయని, ఈ ఫ్యాక్టర్ మూడ్ నియంత్రణకు దోహదం చేస్తుందని తాజా పరిశోధనలో తేలింది. అందువల్ల డిప్రెషన్ బాధితులు ఎక్సర్​సైజ్​ను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. చికిత్స ప్రణాళికల్లో దీన్ని విధిగా చేర్చాలని అంటున్నారు.

ఒక చికిత్స సరిపోదు : డిప్రెషన్ మనిషిని చాలా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. లైఫ్​లో ప్రశాంతతను ఘోరంగా దెబ్బతీస్తుంది. ఈ సమస్యకు ఒక చికిత్స సరిపోదట. సైకోథెరపీ, యాంటీ డ్రిపెసెంట్ మందులకు ఎక్సర్​సైజ్​ను జోడిస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నట్లు గత అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే, మందులు వేసుకుంటున్నా, వేసుకోకపోతున్నా సైకాలజిస్టును సంప్రదించటం, ఎక్సర్​సైజ్ చేయటం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.

Exercise
ఎక్సర్​సైజ్​ (Getty Images)

ఎంత శ్రమకు అంత ఫలితం : ఎక్సర్​సైజ్​ చేస్తేనే సరిపోదు, ఎంత తీవ్రంగా చేస్తున్నామన్నదీ ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మామూలు ఎక్సర్​సైజ్ కన్నా తీవ్రమైన వ్యాయామంతో ఎక్కువ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయట. శరీరాన్ని 10-20 నిమిషాలు ఒకింత ఎక్కువ శ్రమకు గురిచేసినా సరిపోతుంది. తీవ్రమైన వ్యాయామంటే మరీ కష్టంగా అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ఆయా వ్యక్తుల శరీర సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

వ్యాయామం ఏదైనా : వాకింగ్, జాగింగ్, యోగా, బరువులు ఎత్తటం ఇలా ఏ రకం వ్యాయామమైనా డిప్రెషన్ చికిత్సకు సహాయపడుతుంది. రెండు, మూడు వారాలుగా డిప్రెషన్​తో బాధపడేవారికి డ్యాన్స్ చాలా మేలు చేస్తున్నట్లు కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. కానీ వీటిల్లో, కొంతమంది యువతులను పరిగణనలోకి తీసుకోవటం వల్ల అందరికీ వర్తింపజేయటం తగదని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. సైకిల్ తొక్కటం, బరువులెత్తటం లాంటివి మహిళలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంటే, యోగా, థాయ్ చీ పురుషులకు మరింత మేలు చేస్తున్నట్లు కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వృద్ధులకు యోగా, చిన్నవయసు వారికి బరువులెత్తటంతో మంచి ఫలితం కనిపిస్తోంది.

Depression
డిప్రెషన్ (Getty Images)

తోడుగా చేస్తే : వ్యాయామం ఒంటరిగా కన్నా నలుగురితో కలిసి చేస్తే డిప్రెషన్ లక్షణాలు మరింతగా తగ్గుతుండటం గమనార్హం. డిప్రెషన్​లో ఒంటరిగా ఉండిపోవటం ప్రధాన లక్షణం. నలుగురితో కలిసి ఎక్సర్​సైజ్​ చేస్తే ఒంటరితనం దూరమవుతుందట. ఇతరుల కన్నా మరింత కఠినంగా చేయాలనే ఆసక్తి కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీలుంటే జిమ్​లో చేరి శిక్షకుల సమక్షంలో లేదా నలుగురితో కలసి వ్యాయామం చేయటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

నైపుణ్యం సాధిస్తే : వ్యాయామాల్లో నైపుణ్యం సాధించటమూ నిరాశ, దిగులు ఎక్కువగా తగ్గటానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ బరువులెత్తటం, కాస్త ఎక్కువ దూరం, ఎక్కువ సేపు పరుగెత్తటం కూడా నైపుణ్యం కిందికే వస్తాయట. డిప్రెషన్ ఎప్పుడూ గొప్ప పనులు చేయలేవని మనిషిని వెనక్కి లాగుతుంటుంది. దీంతో చాలా మంది అక్కడే ఆగిపోతుంటారు. ఎక్సర్​సైజ్ అది అబద్ధమని నిరూపిస్తుంది. మారటం సాధ్యమేనని, కొత్త అలవాట్లు నేర్చుకోవచ్చని, మెరుగ్గా పనులు చేయవచ్చని నేర్పిస్తుంది. ఇది నిజంగా ఒక శక్తివంతమైన సాధనం. బరువులెత్తటం, పరుగు అనేవి శరీరానికి పరీక్ష పెట్టి, పురోగతి సాధించేలా చేస్తాయి. అంతేకాదు, యోగా, థాయ్ చీ వంటివి ఏకాగ్రత, జాగరూకత ద్వారా నైపుణ్యం పెంపొందిస్తాయట.

walking
వాకింగ్ (Getty Images)

ఫలితాలు నెమ్మదిగా : వ్యాయామ ఫలితం కనిపించటానికి కొంత సమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కౌన్సెలింగ్, యాంటీ డిప్రెసెంట్ మందుల విషయంలో వైద్యులు ఎవరికి ఏది పడుతుందో, ఎంత మోతాదు సరిపోతుందో తెలుసుకోవటానికి సమయం పడుతుందట. మరోపక్క శారీరక, ఆర్థిక, సామాజిక, మానసిక పరిమితులు ఇందుకు అడ్డుతగులుతుంటాయి. ఎవరికేది నప్పుతుందో, ఆనందంగా చేయగలిగిన వ్యాయామలు ఏంటో గుర్తించటానికి కాస్త సమయం పడుతుంది. అప్పుడే మధ్యలో మానెయ్యకుండా ఉండటం వీలవుతుంది. ఈ క్రమంలో వ్యాయామం క్రమం తప్పకుండా చేస్తుంటే నెమ్మదిగా ఫలితాలు కనిపించడం మొదలవుతుందని అంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

DEPRESSION
EXERCISE HELP FOR DEPRESSION
LOW MOOD AND DEPRESSION
MENTAL HEALTH BENEFITS OF EXERCISE
EXERCISE FOR DEPRESSION

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

