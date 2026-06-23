పగలు నిద్రమత్తు, రాత్రి నిద్రలేమి - ఇలాంటి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!
నిద్రలేమి వల్ల పెరిగే హైబీపీ ముప్పు - తాజా పరిశోధనలో వెల్లడి!
Published : June 23, 2026 at 3:27 PM IST
Excessive Daytime Sleepiness and Prevalent and Incident Hypertension : చాలామందికి పగటి పూట నిద్ర మత్తు ఆవహిస్తుంది. రాత్రివేళ నిద్ర పట్టక సతమతమవుతుంటారు. అయితే, ఇలాంటి వారు గుండె ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి రెండూ గలవారికి హైబీపీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని తాజా అధ్యయనం సూచిస్తోంది. ఈ క్రమంలో పగటిపూట నిద్ర మత్తుకు, హైబీపీ మధ్య సంబంధం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పగటిపూట మరీ ఎక్కువగా నిద్రమత్తుతో ఇబ్బంది పడేవారికి హైబీపీ ముప్పు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు పెన్ స్టేట్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పరిశోధకులు గుర్తించారు. రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు నిద్ర రావటానికి కనీసం 30 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ సమయం పట్టేవారికి ముప్పు మరింత పొంచి ఉంటున్నట్టూ ఈ అధ్యయనం పేర్కొంది. అంటే, ఇవి రెండూ కలిస్తే మరింత ప్రమాదకరమట. ఈ క్రమంలో నిద్రకూ హైబీపీకీ మధ్య సంబంధమేంటే, నిరంతరం పనిచేసే గుండె, రక్తనాళాల వ్యవస్థ కుదురుకోవటంలో నిద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, నిద్ర అస్తవ్యస్తమైతే, తగినంత నిద్ర లేకపోతే అవి సరిగా కుదురుకోవట. అందువల్ల నిద్ర తీరుతెన్నులు బీపీని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో, దీని విషయంలో మనం చేయగలిగిందేంటో తెలుసుకొని ఉండటం మంచిదట.
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రాత్రిళ్లు తగ్గుతుంది : రాత్రిళ్లు కంటి నిండా నిద్రపోయినప్పుడు సహజంగానే బీపీ తగ్గుతుంది. ఇది గుండె, రక్తనాళాలకు విశ్రాంతి ఇస్తుందట. తిరిగి కోలుకోవటానికి సమయం ఉంటుంది. రక్తనాళాలు, గుండె ఆరోగ్యంలో ఇదొక ముఖ్యమైన భాగం. అయితే, నిద్రకు భంగం కలిగినా, ఎంత సేపటికి నిద్ర పట్టకపోయినా బీపీ అంతగా తగ్గదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంతమందికి అసలే తగ్గకపోవచ్చట. ఇది క్రమంగా హైబీపీకి దారీతీస్తుందంటున్నారు. ఫలితంగా, గుండె జబ్బు ముప్పు పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
శరీరం ఒత్తిడి స్థితిలో : ప్రశాంతంగా నిద్రపోకపోతే శరీరానికి విశ్రాంతి లభించదు. దీన్నివల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంలో నిద్రలేమి బారిన పడతారు. దీని మూలంగా గుండె వేగం, బీపీ పెరుగుతాయి.రోజురోజుకు శరీరం విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలోనూ ఇవి ఎక్కువగా ఉంటూ వస్తాయి. ఈ క్రమంలో దీర్ఘకాలంగా నిద్రలేమితో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టయితే శరీరం ఎక్కువ సేపు ఉత్తేజిత స్థితిలోనే ఉండిపోతుంది. మున్ముందు ఇది బీపీ మీద గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గురక తంటా : కొన్నిసార్లు ఎంత సేపు పడుకున్నమన్నది కాదు, నిద్రపోయేటప్పుడు సాఫీగా శ్వాస ఆడకపోవటమూ సమస్య కావచ్చు. నిద్రలో కాసేపు శ్వాస ఆగేలా చేసే స్లీప్ అప్నియాకు హైబీపీకీ బలమైన సంబంధం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. స్లీప్ అప్నియాలో శ్వాస ఆగినప్పుడు గట్టిగా గురక పెడుతూ తిరిగి శ్వాస తీసుకుంటుంటారట. ఇలా శ్వాస ఆగిన ప్రతిసారీ తాత్కాలికంగా బీపీ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది గుండె మీద అదనపు భారం పడేలా చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గట్టిగా గురకపెట్టడం, నిద్రపోతున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవటానికి కష్టపడటం, పగటిపూట అతిగా నిస్సత్తువ వంటివి స్లీప్ అప్నియా ప్రధాన లక్షణాలు. దీన్ని గుర్తించి, చికిత్స తీసుకుంటే బీపీ చాలా వరకూ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది.
దీర్ఘకాల సవాళ్లు : ఎప్పుడో అప్పుడు కాసేపు నిద్రను త్యాగం చేయటం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ, తరచూ నిద్ర తగ్గుతూ వస్తుంటే మాత్రం దీర్ఘకాలంలో విపరీత ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే పనిగా ఆరు గంటల కన్నా తక్కువ సేపు నిద్రపోయే వారికి హైబీపీ ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, నిద్రలేమితో హార్మోన్ల సమతుల్యత, జీవక్రియలు, శరీరం బీపీని నియంత్రించే తీరు దెబ్బతింటాయట. తద్వారా, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే పలు వ్యవస్థల మీదా నిద్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే, నిద్రలేమి పరిణామాలు వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు. కానీ, దీర్ఘకాలంలో బాగా ఇబ్బంది పెడతాయని గమనించాలి.
అలవాట్ల మీదా ప్రభావం : మనం బాగా అలసిపోయినప్పుడు మన అలవాట్లూ మారతాయి. ఇది పరోక్షంగా బీపీని ప్రభావితం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కంటి నిండా నిద్రలేనప్పుడు ఉప్పు, చక్కెరతో కూడిన చిరుతిళ్ల మీదికి ధ్యాస మళ్లుతుందని చెబుతున్నారు. ఏ పని చేయడానికి ఆసక్తి ఉండదు. మొత్తంగా మరింత ఒత్తిడికి గురవుతాము. ఇవ్వన్నీ బీపీ మీద ప్రభావం చూపుతాయట. వీటికి నిద్రే ప్రధాన కారణవుతుండటం గమనార్హం.
చిన్న మార్పులైనా : ప్రశాంతంగా నిద్రపోతే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. చిన్నచిన్న మార్పులైనా పెద్ద ప్రభావమే చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, లేవటం అలవాటు చేసుకోవాలి. పడకగదిలో అనువైన వాతావరణం ఉండేలా చూసుకోవడం. మరి ముఖ్యంగా, నిద్రపోవడానికి ముందు కాఫీ తాగకపోవటం, డిజిటల్ తెరలకు దూరంగా ఉండటం వంటి జాగ్రత్తలు ఎంతో మేలు చేస్తాయట. ఈ క్రమంలో గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి మరింత ఆచరణీయమైన, సమర్ధమైన వ్యూహాల్లో నిద్ర సమస్యల పరిష్కారం ఒకటని గుర్తుంచుకోవాలి.
పరిశోధన మూలాలు :
https://academic.oup.com/sleep/article/49/Supplement_1/A439/8673342
https://www.researchgate.net/publication/404680250_0985
https://www.nature.com/articles/s41746-024-01026-7
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