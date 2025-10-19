పసిపిల్లలు అదే పనిగా ఏడుస్తున్నారా? - ఆకలితో పాటు ఇవి కూడా కారణాలేనట!
Published : October 19, 2025 at 4:53 PM IST
Reasons Behind New Borns Crying: పసిబిడ్డ గుక్కపట్టి ఏడుస్తుంటే, ఆకలేసి ఏడుస్తుందని అనుకుంటాం. అలాంటప్పుడు చాలా మంది తల్లులు బిడ్డకు పాలివ్వడమో, లేదంటే నోట్లో పాలపీక పెట్టి జోకొట్టడమో చేస్తుంటారు. మరికొందరు గ్లూకోజ్ నీటిని, గ్రైప్ వాటర్ను తాగిస్తుంటారు. ఇలా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఒక్కోసారి చంటిబిడ్డలు ఆగకుండా ఏడుస్తూనే ఉంటారు. అసలు పసిబిడ్డ ఏడుపు వెనక ఆకలి మాత్రమే కాదు, ఎన్నో కారణాలు దాగి ఉంటాయంటున్నారు డాక్టర్లు. ఈ క్రమంలో పసిబిడ్డ గుక్కపట్టి ఏడవడం వెనక కారణాలు, వాటికి పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఈ కారణాల వల్ల : సాధారణంగా అప్పుడే పుట్టిన శిశువు కొత్త శబ్దాలకు అలవాటు పడటం మొదలు పడతారు. ఈ క్రమంలోనే వారు కొన్ని చిన్న చిన్న లేదా పెద్ద పెద్ద శబ్దాలకు ఏడుస్తుంటారు. అయితే, కొత్తగా తల్లి అయినవారు మాత్రం పసిబిడ్డ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో తెలియక కంగారు పడుతూ ఉంటారు. సాధారణంగా చంటి పిల్లలు ఆకలి వలెనే ఏడుస్తారని కొంతమంది అనుకుంటారు. కానీ, చంటి పిల్లల ఏడుపుకు ఆకలితో పాటు అనేక కారణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మూడు నెలలు వయసు వచ్చే వరకు శిశువులలో జీర్ణ వ్యవస్థ, నాడీ వ్యవస్థ అంతగా అభివృద్ధి చెందని అంటున్నారు. ఇవి పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందే వరకు చంటి పిల్లలు తరచూ ఏడుస్తూనే ఉంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఆకలి, కోలిక్, ఒంటరితనం, తడి డైపర్, ఇన్ఫెక్షన్, మందులు, నొప్పి, నిద్రకు భంగం కలిగించే సాధారణ కండరాల కుదుపులు కారణాలు కావొచ్చని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది.
అసౌకర్యంగా ఉన్నప్పుడు : చంటి పిల్లల్లో కొంత మంది అదే పనిగా గుక్కపట్టి ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఎంత సముదాయించినా ఊరుకోరు. డైపర్లతో ఏ ఇబ్బంది కనిపించదు. జలుబు, దగ్గు, కడుపు ఉబ్బరం ఇలాంటి బాధలు లేవి ఉండవు. పడక కూడా మెత్తగా సౌకర్యంగానే ఉంటుంది. అయినా కూడా ఏడుస్తునే ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు కాళ్లను, చేతులను గమనించాలని నిపుణులు అంటున్నారు. సంప్రదాయాలు, ఆచారాల పేరుతో పిల్లలకు మనం కట్టే పూసల తాళ్లు, గుర్రపు వెంట్రుకలతో తయారు చేసిన దారాలు ఒక్కోసారి బిగుసుకుపోయి పిల్లల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఒక్కోసారి తమను ఎత్తుకోమని చెప్పేందుకు కూడా పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారని తెలియజేస్తున్నారు. తల్లి ఎత్తుకున్నప్పుడు వారికి సురక్షితమైన అనుభూతి కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. కొంతమంది చిన్నారులు సాయంత్రం పూట ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటారని, ఇలాంటప్పుడు గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయించి, పౌడర్ రాసి, మంచి ఉతికిన బట్టలు వేస్తే వారికి విశ్రాంతిగా ఉండి, హాయిగా నిదురపోతాయని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఎక్కువ మంది పిల్లలు గుక్కపట్టి ఏడుస్తున్నప్పుడు, ప్రతిసారి ఏడవడానికి కారణం ఫీడింగ్ అని అనుకోకుండావాళ్లని కొద్దిగా కన్సోల్ చేయాలి. కొంతమందికి రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్లు పడుకునే కింద బేబీ పిల్లో పెట్టేసి కొంచెం తల పైకి ఉండే విధంగా పడుకోపెడితే, ఆ రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం కొంతవరకు తగ్గుతుంది. కొంతమందికి మిల్క్ ప్రోటీన్ ఎలర్జీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మిల్క్ మార్చటం లేదా డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి-డా. పి.వి రామారావు, చీఫ్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్
పరిష్కార మార్గాలు : పిల్లలు గుక్కపట్టి ఏడుస్తున్నపుడు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో గమనించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పుడే పసిపిల్లలు ప్రశాంతంగా ఉంటారంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు సాధారణంగా ఆకలితో ఏడుస్తారని, ఇలాంటప్పుడు వారి ఆకలి తీర్చాలని, దీంతో వారు ఏడుపు ఆపేస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, పక్క తడిపినప్పుడు, మల విసర్జన చేసినప్పుడు వెంటనే శుభ్రం చేసి పొడి దుస్తులతో శరీరాన్ని తొడవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, దుస్తులు సౌకర్యంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. పిల్లలు ఎక్కువసేపు ఏడుస్తుంటే కడుపు నొప్పి వస్తుందని, ఇందుకు కచ్చితమైన కారణాలు తెలియవు, కానీ చాలా మంది నవజాత శిశువులలో ఇది సాధారణం అని unicef అధ్యయనం పేర్కొంది.
చిన్నారి ఉండే గది మరీ ప్రకాశవంతంగానో లేదా చీకటిగానో ఉండకూడదని అంటున్నారు. గదిలో ఎక్కువ శబ్దాలు లేకుండా చూడాలని వివరిస్తున్నారు. చంటి పిల్లల్ని ఒంటరిగా వదిలేసినప్పుడు కూడా ఏడుస్తారని, ఇలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రులు దగ్గరగా మసలుతుండాలని పేర్కొంటున్నారు. జలుబు చేసిన పిల్లలు ఊపిరి తీసుకోలేక ఏడుస్తూ ఉంటారని, ఈ టైంలో పలుచని గుడ్డ ఒత్తిలాగా చేసి ముక్కు రంధ్రాలు శుభ్రం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే ముఖానికి కాస్త ఆవిరిని జాగ్రత్తగా పట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఛాతీపై తరచుగా తట్టడం వల్ల ఏడుపు మానతారని తెలియజేస్తున్నారు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న చంటి పిల్లలు ఏడుపు మానకుండా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్కు చూపించడం మేలంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
