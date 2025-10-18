ETV Bharat / health

రోజువారీ అలవాట్లతో షుగర్​ని నియంత్రించవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

-షుగర్ తగ్గేందుకు ఎక్స్‌పర్ట్ చెప్పే సూచనలు ఇవే!

Blood Sugar
Blood Sugar (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 18, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Everyday Habits to Control Blood Sugar: ఒక్కసారి డయాబెటిస్ నిర్ధారణ అయ్యిందంటే చాలు.. దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి షుగర్ కంటెంట్​కు దూరంగా ఉంటుంటారు. అంతేకాకుండా డాక్టర్లు సూచించిన మెడిసిన్ వాడుతూ షుగర్​ను అదుపులో పెట్టుకోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు వివిధ రోజువారీ జీవనశైలి పద్ధతులు కూడా గ్లూకోజ్ స్థాయిలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నాణ్యమైన నిద్ర : తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కార్టిసాల్, గ్రోత్ హార్మోన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఈ రెండూ ఇన్సులిన్‌కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయని, హెపాటిక్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్‌ను ప్రేరేపిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ హార్మోన్లు కాలేయానికి గ్లూకోజ్‌ను రక్తప్రవాహంలోకి విడుదల చేయమని సంకేతం ఇస్తాయంటున్నారు. ఫలితంగా, శక్తి అవసరం లేనప్పటికీ, రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తి పెరిగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి ఆకలిని నియంత్రించే హార్మోన్లను కూడా పెంచుతుందని, దీనివల్ల అతిగా తినడానికి అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, రోజుకు 7-9 గంటల నాణ్యమైన నిద్ర మధుమేహం ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి నిద్రపోయే సమయం ఇన్సులిన్, కార్టిసాల్ స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తుందని, ఈ రెండూ గ్లూకోజ్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయని Sleep Foundation అధ్యయనం పేర్కొంది.

Quality sleep
నాణ్యమైన నిద్ర (Getty Images)

కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - ఏం తినకూడదో మీకు తెలుసా?

నీరు పుష్కలంగా తాగడం : శరీరంలో ద్రవం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ప్లాస్మా పరిమాణం తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల అదే మొత్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్ రక్తంలో మరింత చిక్కగా మారుతుందని అంటున్నారు. డీహైడ్రేషన్ వాసోప్రెస్సిన్ అనే హార్మోన్‌ను కూడా పెంచుతుందని, ఇది కాలేయంలో గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని తగ్గించడానికి దోహదపడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. తేలికపాటి డీహైడ్రేషన్ కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

క్రమం తప్పకుండా కదలడం : శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల కండరాల కణాలలో GLUT4 ట్రాన్స్‌పోర్టర్ పనితీరు తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది రక్తప్రవాహం నుంచి గ్లూకోజ్‌ను గ్రహించే సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కూర్చున్న కొద్ది గంటల్లోనే, కండరాల సంకోచాలు దాదాపు సున్నాకు పడిపోతాయని, దీని వలన ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కూర్చోవడం మధ్యలో కొద్దిసేపు కదలడం ద్వారా గ్లూకోజ్ శోషణ గణనీయంగా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.

Regular Movement
క్రమం తప్పకుండా కదలడం (Getty Images)

అధిక కెఫెన్‌ను నివారించడం : అధిక మోతాదులో కెఫెన్ తీసుకోవడం వల్ల కాటెకోలమైన్‌లు విడుదల అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గ్లైకోజెనోలిసిస్, గ్లూకోనియోజెనిసిస్‌ను ప్రేరేపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. కెఫెన్ ప్రతిస్పందన గ్లూకోజ్‌ను రక్తప్రవాహంలోకి నెట్టివేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మితమైన కెఫెన్ కొద్దిగా ప్రయోజనకరమైన ప్రభావాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, సెన్సిటివ్ వ్యక్తులలో కెఫెన్ తీసుకున్న వెంటనే చక్కెర స్థాయిలను పెంచవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. డయాబెటిస్ వారిలో కెఫెన్ అనేది శరీరం ఇన్సులిన్‌ను ఉపయోగించే విధానాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చనని, అది రక్తంలో చక్కెరను పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి దారితీస్తుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఒత్తిడి అదుపులో : ఎక్కువగా ఒత్తిడికి గురికావడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ధ్యానం, యోగా, వాకింగ్ వంటి పనులు చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుందని, ఫలితంగా రక్తంలో షుగర్​ అదుపులో ఉంచవచ్చని చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి క్రమంగా శరీర బరువు తగ్గడం, ఇన్సులిన్ నిరోధకత, విసెరల్ ఫ్యాట్ పేరుకుపోవడానికి కారణమవుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

Stress Management
ఒత్తిడి అదుపులో (Getty Images)

అల్పాహారం మానవద్దు : అల్పాహారం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల మధ్య బలమైన సంబంధం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం అల్పాహారం మానేసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేయడం వల్ల రక్తంలో గ్లైసెమిక్ ప్రభావం పెరుగుతుందని అంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఆహారం తీసుకునే వరకు కాలేయం గ్లూకోజ్​ను అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటుందని, గ్రెలిన్ వంటి ఆకలి హార్మోన్లు పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. దీంతో మధ్యాహ్న భోజనం అతిగా తినే ప్రమాదం ఉందని, ఈ క్రమంలో షుగర్ స్థాయిలు బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

నికోటిన్ వాడకం ఆపండి : నికోటిన్ వల్ల అడ్రినలిన్, నోరాడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్లు విడుదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ హార్మోన్లు కాలేయం నుంచి గ్లూకోజ్ విడుదలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. కాలక్రమేణా, నికోటిన్‌కు పదేపదే గురికావడం వలన గ్లూకోజ్ స్థాయి, జీవక్రియ ఒత్తిడి పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే నికోటిన్​కు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

కీళ్ల వాపుతో బాధపడుతున్నారా? - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవేనట!

ఈ లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయా? - తస్మాత్‌ జాగ్రత్త అంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

DIABETES CONTROL TIPS
HABITS TO KEEP BLOOD SUGAR
HOW CAN LOWER BLOOD SUGAR NATURALLY
SUGAR LEVELS CONTROL NATURALLY
BLOOD SUGAR CONTROL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.