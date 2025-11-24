ETV Bharat / health

"షుగర్" ముప్పు పెంచే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్​తో షుగర్ పెరుగుతుందట - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

Blood Sugar
Blood Sugar (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 24, 2025 at 2:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

These Habits that Spike Blood Sugar : ప్రస్తుతం చాలామంది ఎక్కువ సేపు ఆఫీస్‌లో కుర్చీలకు అతుక్కుపోయి పనిచేస్తుంటారు. ఇలా గంటల తరబడి కూర్చొని ఉండే అలవాటుతో రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. డెస్క్‌ ఉద్యోగాలు, కదలకుండా కూర్చొని పనిచేసే సిబ్బందికి ఇదో హెచ్చరికలాంటిదని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా రక్తంలో గ్లూకోడ్ స్థాయిలు పెరగడానికి రోజువారీ ఆహారమే కారణమని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, మనకు ఉన్న చిన్నచిన్న అలవాట్లే ఈ ముప్పునకు కారణమవుతాయి. మనకు తెలియకుండానే మన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల్ని పెంచే అలవాట్లు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Sitting for hours
గంటల తరబడి కూర్చోవడం (Getty Images)

గంటల తరబడి కూర్చోవడం : కదలకుండా అలా కూర్చొని ఉండిపోవటం కండరాలు, కీళ్ల మీదే కాదు, ఇతరత్రా అంశాల పైనా ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. జీవక్రియలు దెబ్బతింటాయని చెబుతున్నారు. డయాబెటిస్, గుండెజబ్బు వంటి దీర్ఘకాల సమస్యల ముప్పు పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎక్కువ సేపు కుర్చీలకు అతుక్కుపోవడం ద్వారా శక్తి కోసం గ్లూకోజ్‌ని ఉపయోగించే మన కండరాల సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, ప్రతి అరగంట, గంటకు కొద్దిగా లేచి అలా తిరగడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్​ను స్థిరీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. కండరాలను గ్లూకోజ్‌ స్పాంజ్‌లని అనుకుంటే, మనం కదిలేటప్పుడు అవి గ్లూకోజ్‌ని సమర్థంగా గ్రహిస్తాయని, అదే గంటల తరబడి కూర్చుంటే ఈ స్పాంజ్‌ ఆరిపోయినట్లు అవుతాయని చెబుతున్నారు. టైప్‌- 2 డయాబెటిస్​లో ఇన్సులిన్‌ నిరోధకత ముఖ్యంగా కండరాల గ్రాహకాల వద్దే జరగడం వల్ల 30 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ సేపు కదలకుండా ఉంటే ఈ గ్రాహకాలు ఇన్సులిన్‌కు సరిగా స్పందించవని వివరిస్తున్నారు. దీంతో కండరాలు గ్రహించాల్సిన గ్లూకోజ్‌ రక్తంలోనే ఉండిపోవడంతో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరిగి ఇన్సులిన్‌ నిరోధకత క్షీణిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

మరణించినా జీవించవచ్చు! - అవయవదానం చేయాలంటే పేర్లు ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలుసా?

ఒత్తిడి : పని ప్రదేశంలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉన్నా ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒత్తిడితో కూడిన వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు కూర్చొని పనిచేయడం వల్ల కార్డిసాల్‌ అనే ఒత్తిడి హార్మోన్‌ విడుదలై రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని మరింతగా పెంచుతుందని అంటున్నారు. ఒత్తిడిలో కూర్చోవడం కన్నా రిలాక్స్‌గా కూర్చోవడం జీవక్రియపరంగా తక్కువ హానికరమని పేర్కొంటున్నారు. అందువల్ల చిన్న చిన్న విరామాలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ప్రతి అరగంటకు లేచి నిలబడటం, నడవడం, లిఫ్టు బదులు మెట్లు వాడటం, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుచుకొనేందుకు ప్రయత్నించడం వంటివి చేయాలని సలహా చేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి క్రమంగా శరీర బరువు తగ్గడం, ఇన్సులిన్ నిరోధకత, విసెరల్ ఫ్యాట్ పేరుకుపోవడానికి కారణమవుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

అల్పాహారం దాటవేయడం : ఉదయాన్నే ఆఫీసుకు టైం అయ్యిందనో, ఆకలి వేయడం లేదనో ఒక్కోసారి కొందరు అల్పాహారం దాటవేస్తుంటారు. ఈ అలవాటు తక్షణ ప్రభావం చూపకపోయినా దీర్ఘకాలికంగా ఇబ్బందేనని అంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో శరీరం శక్తి కోసం నిల్వ ఉన్న గ్లూకోజ్‌ని విడుదల చేయాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు. దీంతో రక్తంలో చక్కెర వెంటనే పెరుగుతుందని, ఈ చర్య అతిగా తినడానికి కారణమై చక్కెర స్థాయిలను మరింతగా పెంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇన్సులిన్‌ ప్రతిస్పందనను తగ్గిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఉదయం భోజనం తీసుకోకపోవడం వల్ల భోజనం, రాత్రి భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర పెరుగుతుందని cdc అధ్యయనం పేర్కొంది.

Neglecting sleep
నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేయడం (Getty Images)

సరిగా నిద్ర పోకపోవడం : చాలా మంది అర్ధరాత్రైనా నిద్రపోరు. ఏదో సినిమా చూస్తూనో, ఫ్రెండ్స్‌తో చాటింగ్‌ చేస్తూనో నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. రాత్రి వేళ తగినంత నిద్ర లేకపోయినా ఇన్సులిన్‌ నిరోధకత పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆకలి హార్మోన్లు ఎక్కువగా విడుదల కావడంతో మరుసటి రోజు ఉదయం రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. తీపి లేదా అధిక కార్బోహైడ్రేట్‌లతో కూడిన ఆహారం తినాలనే కోరిక కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా మొత్తం గ్లూకోజ్‌ నియంత్రణను క్షీణింపజేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి నిద్రపోయే సమయం ఇన్సులిన్, కార్టిసాల్ స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తుందని, ఈ రెండూ గ్లూకోజ్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయని Sleep Foundation అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఫైబర్‌ ఫుడ్‌ తక్కువగా తీసుకోవడం : ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఆకుకూరలు తినాలి. వీటితో పాటు కొంచెం పీచు పదార్థాలు తింటే ఆరోగ్యం మరింత బాగుంటుంది. మలబద్దకం మొదలు కొని గుండె జబ్బుల దాకా ఎన్నో రకాల సమస్యల నివారణకు ఫైబర్ ఫుడ్ దోహదం చేస్తాయి. ఫైబర్‌ లేని ఆహారం చాలా త్వరగా జీర్ణమైపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫైబర్‌ జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేయడం ద్వారా బ్లడ్‌ షుగర్‌ను స్థిరీకరించి, ఆకస్మిక పెరుగుదలను నియంత్రిస్తుందని చెబుతున్నారు. మనం రోజూ తినే భోజనంలో కార్బోహైడ్రేట్‌లతో పాటు కచ్చితంగా ఫైబర్ ఉండేలా జాగ్రత్త వహించాలని సూచిస్తున్నారు.

coffee
కాఫీ (Getty Images)

కాఫీ ఎక్కువగా తాగడం : మనలో చాలా మందికి ఎక్కువగా కాఫీ ఎక్కువగా తాగే అలవాటు ఉంటుంది. దీని ద్వారా శరీరంలోకి వెళ్లే అధిక కెఫీన్‌ కార్డిసోల్‌ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లను పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచేందుకు దోహదపడుతుందంటున్నారు. ఖాళీ కడుపుతో బ్లాక్‌ కాఫీ తాగే అలవాటు ఉన్నవారిలోనూ గ్లూకోజ్‌ పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. డయాబెటిస్ వారిలో కెఫెన్ అనేది శరీరం ఇన్సులిన్‌ను ఉపయోగించే విధానాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చనని, అది రక్తంలో చక్కెరను పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి దారితీస్తుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

గబగబా తినేస్తుండటం : కొందరు ఎవరో తరుముతున్నట్లు గబగబా తింటూ ఉంటారు. నిమిషాల్లోనే భోజనం కానిచ్చేసి ఏదొక పని చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా వేగంగా తినడం వల్ల శరీరానికి ఇన్సులిన్‌ సరిగా విడుదల కావడానికి తగినంత సమయం లభించదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ అలవాటు గ్లూకోజ్‌ స్థాయిలు పెరగడానికి, అతిగా తినడానికి దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. నెమ్మదిగా నమలడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుందని, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచేందుకు దోహదపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఆహారాన్ని కనీసం 20 నుంచి 30 సార్లు నమలాలని, అప్పుడే ఆహారంలోని పోషకాలను శరీరం తేలికగా గ్రహించగలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. భోజనం చేసే ముందు అన్ని పనుల్నీ పక్కనపెట్టి ఆస్వాదిస్తూ తినాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

Snacks
చిరుతిళ్లు (Getty Images)

చిరుతిళ్లు ఎక్కువగా తినడం : జంక్‌ ఫుడ్‌, షుగర్ కంటెంట్ పదార్థాలు కనిపించగానే చాలా మంది నోరు అదుపు చేసుకోలేరు. చిప్స్, చాక్లెట్లు, కేక్, బిస్కట్లు అంటూ తెగ తినేస్తుంటారు. రోజూ చిరుతిళ్లు, మరీ ముఖ్యంగా ప్రాసెస్‌ చేసిన ఫుడ్స్‌ తినడం వల్ల రోజంతా రక్తంలో చక్కెరను ఎక్కువగా ఉంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మన శరీరం సాధారణ స్థాయికి వచ్చే అవకాశం లేకపోవడంతో కాలక్రమేణా ఇది ఇన్సులిన్‌ నిరోధకతకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల మన రోజువారీ అలవాట్లను మార్చుకోవడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమర్థంగా నియంత్రించుకోవడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

చలికాలంలో అనారోగ్యం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు!

పసి పిల్లలకు ఎక్కిళ్లు వస్తున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

EVERYDAY HABITS SPIKE BLOOD SUGAR
THINGS THAT SPIKE BLOOD SUGAR
BLOOD SUGAR INCREASE CAUSES
షుగర్ పెంచే అలవాట్లు
BLOOD SUGAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.