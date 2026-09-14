'ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్' - ధూమపానం మాత్రమే కాదు, ఈ అలవాట్లతోనూ ముప్పే!
నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలు తీసే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ - కారణమయ్యే ఆ అలవాట్లు ఇవే!
Published : September 14, 2026 at 3:50 PM IST
Daily Habits that Increase Lung Cancer Risk : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవిస్తున్న క్యాన్సర్ మరణాలలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరిలోనూ అత్యధిక మరణాలకు ఇదే ప్రధాన కారణమని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇది ఎంతో ప్రాణాంతకమైనది కాబట్టి, దీనిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ముదిరిన దశలో బయటపడితే చికిత్స విధానాలు చాలా పరిమితం అయిపోతాయి. అందుకే ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకోవడంతో పాటు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం, ధూమపానం వంటి ప్రమాద కారకాలకు దూరంగా ఉండటం చాలా కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మనం పెద్దగా పట్టించుకోని కొన్ని రోజువారీ అలవాట్లు, కాలక్రమేణా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని నిశ్శబ్దంగా పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనం రోజూ చేసే సాధారణ, హానికరం కానివిగా భావించే అలవాట్లు కూడా కాలక్రమేణా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కు దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఇవి చిన్న విషయాలుగా అనిపించినప్పటికీ, కాలక్రమేణా శరీరంలో పేరుకుపోయే హానికరమైన ప్రభావాలు చివరికి తీవ్రమైన, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు.
రోజుకు కొన్ని సిగరెట్లు మాత్రమే తాగినప్పటికీ : పొగాకు పొగలో బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్, నైట్రోసమైన్ల వంటి క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే అనేక రకాల ప్రమాదకర రసాయనాలు ఉంటాయి. చాలా తక్కువగా లేదా అప్పుడప్పుడు ధూమపానం చేసినప్పటికీ, ఆ పొగ వల్ల ఊపిరితిత్తుల కణాలు పదే పదే దెబ్బతింటాయి. ఈ ప్రభావం కాలక్రమేణా శరీరంలో పేరుకుపోయి, క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సెకండ్-హ్యాండ్ స్మోక్ బారిన పడటం : ధూమపానం చేయని వారు కూడా ఇతరులు వదిలే పొగాకు పొగను పీల్చడం వల్ల, ధూమపానం చేసే వారిలాగే ప్రమాదకరమైన విషపదార్థాలను తమ శరీరంలోకి చేరుతాయి. సాధారణంగా ఇళ్లు, కార్లు, కార్యాలయాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఎదురవుతాయి. కొద్దిసేపు మాత్రమే పొగ పీల్చినప్పటికీ, ఆ పొగ ఎక్కువ సేపు ఆయా ప్రదేశాలలోనే ఉండిపోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తులకు తీవ్రమైన హాని జరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
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వెంటిలేషన్ లేని వంటశాలలలో వంట చేయడం : ఎక్కువ వేడితో ఆహారాన్ని వేయించడం, పదే పదే మరిగించిన నూనెలను వాడటం లేదా కట్టెలు, బొగ్గు, కిరోసిన్ వంటి సంప్రదాయ ఇంధనాలను ఉపయోగించడం వల్ల వంటగదిలో ప్రమాదకరమైన పొగ, ఆవిరి పేరుకుపోతాయి. వీటి ద్వారా విడుదలయ్యే సూక్ష్మకణాలను ప్రతిరోజూ పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాలక్రమేణా, ఈ నిరంతర కాలుష్యం ఊపిరితిత్తులకు శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగిస్తుందని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా గృహిణులు, వంట మనుషులు, సరైన వెంటిలేషన్ లేని కిచెన్లలో సాంప్రదాయ పొయ్యిలు వాడే కుటుంబాలు దీనివల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారు.
ప్రతిరోజూ కలుషితమైన గాలిని పీల్చడం : వాయు కాలుష్యంలోని ముఖ్యంగా సూక్ష్మకణాలు (PM2.5), ఊపిరితిత్తులలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోయి నిరంతర వాపు, కణాల నష్టానికి కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలం పాటు ఇలాంటి కలుషిత గాలిని పీల్చడం వల్ల, ధూమపానం చేయని వారిలో సైతం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుందని పరిశోధనల్లో తేలింది. వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగ, భవన నిర్మాణాల ధూళి, పరిశ్రమల ఉద్గారాలు, శీతకాలపు పొగమంచు వంటివి మనం రోజూ ఎదుర్కొనే ప్రధాన కారకాలని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
పనిచేసే చోట హానికరమైన పదార్థాల ప్రభావానికి గురికావడం : భవన నిర్మాణం, గనులు, వెల్డింగ్, ఉత్పాదక, పరిశ్రమలలో పనిచేసే వారు సిలికా, డీజిల్ పొగ వంటి హానికరమైన రసాయనాలు, ధూళి, ఆవిరిని ప్రతిరోజూ పీల్చవలసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా పాత భవనాలు, ఇన్సులేషన్ లేదా కూల్చివేత పనుల నుంచి వచ్చే ఆస్బెస్టాస్ పొడిని పీల్చడం చాలా ప్రమాదకరం. ఇది ఊపిరితిత్తులకు దీర్ఘకాలిక నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. సరైన రక్షణ పరికరాలు ధరించకుండా, ఎక్కువ కాలం పాటు ఇటువంటి వాతావరణంలో పనిచేయడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం క్రమంగా పెరుగుతుంది.
ప్రమాదాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? : ధూమపానాన్ని పూర్తిగా మానేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ధూమపానంలో సురక్షితమైన స్థాయి అంటూ ఏదీ లేదని, మనం తాగే ప్రతి సిగరెట్ కూడా శరీరానికి జరిగే నష్టాన్ని అంతకంతకూ పెంచుతూనే ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనితో పాటు, వంటగదిలో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్లు, చిమ్మీలను ఉపయోగించడం, కిటికీలను తెరిచి ఉంచడం ద్వారా గాలి వెలుతురు మెరుగుపరచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, సాధ్యమైనప్పుడల్లా స్వచ్ఛమైన వంట ఇంధనాలను ఎంచుకోవాలి. ఇక ప్రమాదకర వాతావరణంలో పనిచేసే వారు, కాలుష్యం లేదా ధూళి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలి.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.translationalres.com/article/S1931-5244(26)00123-4/fulltext
https://www.who.int/news/item/03-02-2026-four-in-ten-cancer-cases-could-be-prevented-globally
https://www.cdc.gov/lung-cancer/risk-factors/index.html
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