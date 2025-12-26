ETV Bharat / health

తక్కువ తాగినా క్యాన్సర్ ముప్పు ఎక్కువే - తాజా పరిశోధనలో కీలక విషయాలు!

- మద్యం ఎంత తీసుకున్నా ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమేనట! - తేల్చిచెప్పిన అంతర్జాతీయ అధ్యయనం

Alcohol
Alcohol (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 5:11 PM IST

Alcoholic Beverages on the Risk of Buccal Mucosa Cancer : ఉద్యోగం వస్తే పార్టీ. పెళ్లి కుదిరితే పార్టీ. ప్రమోషన్ వస్తే పార్టీ. ఫ్రెండ్స్ వస్తే పార్టీ. ఫ్రెండ్స్ వెళ్తే పార్టీ. ఇలా ఏదో ఒక కారణంతో మద్యం తాగడం ఎక్కువైపోయింది. అయితే చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉంది. ఎప్పుడో ఒకసారి మద్యం తాగితే, అది కూడా మితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం లేదని అనుకుంటారు. కానీ, ఆ భావన పూర్తిగా తప్పు అంటోంది తాజా అధ్యయనం. స్వల్ప మోతాదులో మద్యం తీసుకున్నా కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని జాతీయ, అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం నిర్ధారించింది. రోజుకు 9 గ్రాముల (దాదాపు 12 మిల్లీ లీటర్ల) మద్యం తీసుకున్నా కూడా నోటి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 50 శాతం ఎక్కువనీ, నాటుసారా తాగితే ఆ ప్రమాదం 87 శాతానికి పెరుగుతుందని BMJ Global Health అధ్యయనం పేర్కొంది.

2010-2021 మధ్య కాలంలో 1803 మంది బకల్ మ్యుకోసా (నోటి క్యాన్సర్) పీడితులనూ, 1903 మంది ఆరోగ్య వంతులనూ శాస్తవేత్తలు అధ్యయనం చేశారు. వీరు పరిశీలించిన వ్యక్తుల్లో 35-54 ఏళ్లవారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. వారిలో 25- 45 ఏళ్ల వారిలో నోటి క్యాన్సర్ కేసులు ఎక్కువగా కనిపించాయట. ముఖ్యంగా, నోటి క్యాన్సర్ బాధితుల్లో 62 శాతం మద్యం తాగడంతోపాటు గుట్కా నమిలిన కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. అంటే, దేశంలో ప్రతి 10 క్యాన్సర్ కేసుల్లో ఒకటి నోటి క్యాన్సర్ కేసుగా నమోదు అవుతోందట.

Alcohol and smoking
మద్యం, పొగతాగడం (Getty Images)

మద్యం, పొగాకు : మద్యం, పొగాకు వినియోగం తరచుగా ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉంటారు. ఆల్కహాల్, పొగాకును ఒకేసారి వాడటం వల్ల నోటి క్యాన్సర్ ప్రమాదం నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందట. కానీ, ఎంతకాలం పొగాకు వాడినప్పటికీ, నోటి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరగడానికి ఆల్కహాల్ ఒక కారణమని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఇథనాల్ నోటి లోపలి పొరను దెబ్బతీయడం వల్ల ఆ పొర పల్చబడుతుంది. ఆ సమయంలో పొగాకు నమిలితే అందులోని క్యాన్సర్ కారకాలు, విషపదార్థాలులు చాలా సులువుగా నోటి కణాల్లోకి చొచ్చుకుపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు మరింత పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

స్థానిక, విదేశీ మద్యం : మద్యం తాగని వారితో పోలిస్తే, మద్యం సేవించిన వారికి ఈ నోటి క్యాన్సర్ ప్రమాదం 68 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని BMJ Group జర్నల్ ప్రచురించింది. అయితే.. "క్వాలిటీ మద్యం" నష్టాన్ని తగ్గిస్తుందని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. కానీ, అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన మద్యం బ్రాండ్లను తీసుకున్నా కూడా నోటి క్యాన్సర్ ముప్పు 72 శాతంగా ఉంటుందట. స్థానికంగా తయారుచేసిన పానీయాలను ఎంచుకునే వారికైతే ఈ ముప్పు 87 శాతం పెరుగుతుందట. స్థానిక ఆల్కహాల్​లో మెథనాల్, ఎసిటాల్ డిహైడ్ వంటి విషపదార్థాలు ఉండటంతో ప్రమాద తీవ్రత ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందట.

Buccal Mucosa Cancer
బకల్ మ్యుకోసా (Getty Images)

దేశంలో పెరుగుతున్న కేసులు : భారతదేశంలో నోటి క్యాన్సర్ కేసులు రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. క్యాన్సర్ బారిన పడిన వారిలో 43 శాతం మంది మాత్రమే ఐదు సంవత్సరాలకు పైగా జీవిస్తున్నారట. మేఘాలయ, అస్సాం, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో, మద్యం వల్ల కలిగే నోటి క్యాన్సర్ కేసులు 14 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయట. నోటి క్యాన్సర్‌ను ప్రారంభ దశలో గుర్తించకపోతే, అది దవడ ఎముకలు, మెడ ప్రాంతాలకు వ్యాపించి, శస్త్రచికిత్సను మరింత కష్టతరం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మొత్తంగా చూసుకున్నప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన స్థాయిలో మద్యం సేవించడం అనేదేమీ లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎంత మొత్తంలో తీసుకున్నప్పటికీ, అది ప్రాణాలను బలిగొనే క్యాన్సర్‌కు ప్రవేశ ద్వారం లాంటిదని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల, ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి మద్యం, పొగాకు రెండింటికీ దూరంగా ఉండడమే ఏకైక మార్గమని తాజా పరిశోధన ద్వారా సృష్టం చేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

