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దేశంలో మత్తు బానిసలు - ఏకంగా 37 కోట్ల మంది!

- దేశవ్యాప్తంగా "ఈటీవీ భారత్"​ క్షేత్ర పరిశీలన - "భారత్ ఎగైనెస్ట్ డ్రగ్స్" కార్యక్రమంలో వెలుగు చూసిన సంచలన విషయాలు - నేడు "అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవం"

ETV Bharat Fight Against Drugs
ETV Bharat Fight Against Drugs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 26, 2026 at 7:01 AM IST

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"పంజాబ్‌లోని కపుర్తలా గ్రామం..

ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆవేదనను గుండెల్లో దాచుకున్న ఒక తల్లి పోలీస్ స్టేషన్​కు ఫోన్​ చేసింది

కన్నీళ్లు కారుతుండగా తనను దహిస్తున్న నిజాన్ని బయటపెట్టింది

డ్రగ్స్​ మహమ్మారికీ నా నలుగురు కొడుకలూ బలయ్యారు సారూ..

ఐదోవాడూ అదేకోవలో ఉన్నాడని చెప్పింది. ఈ భూతాన్ని తరిమికొట్టాలని, తనలాంటి పరిస్థితి ఏ తల్లికీ రాకుండా చూడాలని వేడుకుంది.

ఆమె ఫోన్ చేసిన రెండు రోజులకే ఐదో కొడుకును కూడా పోగొట్టుకుంది!"

ఇలాంటి డ్రగ్స్ వార్తలు విన్నప్పుడు.. "అది మన ఇంటి దాకా రాదులే" అనుకుంటారు అందరూ!

మత్తులో జరిగే నేరాలు చూసినప్పుడు.. "అందులో మనవాళ్లు ఉండరులే అనుకుంటారు అందరూ!

ఎక్కడో వార్తల్లో హైడ్​ లైన్లలో, ఇంకెక్కడో సినిమాల్లోనే ఈ ఘటనలు కనిపిస్తుంటాయని, వీటికి మనం చాలా దూరంగా బతుకుతున్నామని భావిస్తుంటారు అందరూ!

కానీ, అదంతా భ్రమ అంటున్నాయి పరిస్థితులు! మన ఇంటి చుట్టూనే చక్కర్లకు కొడుతున్నాయని చెబుతున్నాయి వాస్తవాలు!

యువత రోజురోజుకూ మత్తులో మరింతగా కూరుకుపోతున్న నేపథ్యంలో.. జూన్ 26న ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రతీ ఏటా నిర్వహించే "అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవం" సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని "ఈటీవీ భారత్" దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. "భారత్ ఎగైనెస్ట్ డ్రగ్స్" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, దేశాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న మాదకద్రవ్యాల సంక్షోభాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసింది. ఈ పరిశీలనలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగు చూశాయి. ఆ వివరాలతోపాటు, మత్తు మహమ్మారిని తరిమికొట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యల్ని కూడా ఇక్కడ చూద్దాం.

"ఈటీవీ భారత్" బృందం పంజాబ్ నుండి కేరళ వరకు, బీహార్ నుండి మహారాష్ట్ర వరకు, అస్సాం నుండి మధ్యప్రదేశ్ వరకు.. మత్తు మహమ్మారి దేశంలో ఎలా విస్తరించి ఉందో పరిశీలించింది. ఈ పరిశీలనలో వెల్లడైన విషయాలను ఇప్పటి వరకు "8 విభిన్న కథనాల" ద్వారా దేశానికి అర్థం చేయించే ప్రయత్నం చేసింది. పలు రాష్ట్రాల్లోని వాస్తవిక పరిస్థితులు చూస్తే.. డ్రగ్స్ వినియోగం దేశంలో ఏ స్థాయికి చేరిందో బోధపడుతోంది!

ప్రస్తుతం దేశంలో ఎంత మంది మత్తును వినియోగిస్తున్నారో తెలుసా? ఒకటీ రెండు కాదు.. ఏకంగా 37 కోట్ల మందికి పైగా భారతీయులు ఏదో ఒక రూపంలో మత్తుపదార్థాలను వినియోగిస్తున్నారట! ఈ మహమ్మారి బారిన పడిన వారిని కాపాడుకోవడానికి లేదంటే పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించడానికి కుటుంబాలు సర్వం కోల్పోతున్నాయి. భూములు అమ్ముకుంటున్నారు, నగలు తాకట్టు పెడుతున్నారు, జీవితకాలం పొదుపు చేసుకున్న డబ్బును హారతి కర్పూరంలా కరిగించేస్తున్నారు. ఇంత చేస్తున్నా కూడా.. కుటుంబం సభ్యులను కాపాడుకోలేకపోతున్నవారు ఎందరో! ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మత్తును దేశం నుంచి తరిమికొట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అయితే, ఇందుకోసం ఏ ఒక్కరో కాకుండా, యావత్ దేశం చేతులు కలపాల్సిన తరుణం ఆసన్నమైంది.

పంజాబ్ :

'ఉడ్తా పంజాబ్' అనే ముద్రతో సతమతమవుతున్న పంజాబ్ రాష్ట్రం, దేశంలోనే మొదటిసారిగా అత్యంత సమగ్రమైన Drug and Socio-Economic Census ను ప్రారంభించింది. ప్రజలను, ఇళ్లను, పశువులను లెక్కించినట్టే... డ్రగ్స్​కు బానిసైన వారిని ఎందుకు లెక్కించకూడదనే ఆలోచన నుండి ఈ సర్వే పుట్టింది. "మీరు ఏ సమస్యను చర్చించడానికి నిరాకరిస్తారో, దాన్ని మీరు ఎప్పటికీ పరిష్కరించలేరు." అనే నిజాన్ని ఈ జనాభా గణన గుర్తుచేస్తోంది. ఎన్యూమరేటర్లు ఇంటింటికీ వెళ్లి కఠినమైన ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. కానీ, కొన్ని కుటుంబాలు సమాధానాలు చెప్పడానికి నిరాకరిస్తున్నాయి, మరికొందరు కళ్లముందు కనిపిస్తున్న నిజాన్ని దాచేస్తున్నారు. వ్యసనపరులు ఎప్పుడైనా తాము బానిసలమయ్యామని నిజం చెబుతారా? అనే ప్రశ్నలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, అసలు సమస్యే లేనట్టుగా నటించడం కన్నా, దాని తీవ్రతను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం ఎంతో ఉత్తమమైన పని. పంజాబ్​లో ఇప్పుడు ఇదే పని జరుగుతోంది.

మహారాష్ట్ర :

మత్తును తరిమికొట్టేందుకు మహారాష్ట్రలో సాగిన యాంటీ-డ్రగ్ వాలంటీర్ మూవ్‌మెంట్ సమాజ భాగస్వామ్యపు యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటుందో నిరూపించింది. ప్రజలంతా కలిసికట్టుగా పోరాడితే మహమ్మారిని పారదోలవచ్చని "మహా పాఠం" చెబుతోంది. ఒక వ్యక్తి వ్యసనం బారిన పడుతున్నాడనే విషయం మొదట స్నేహితులకు, పొరుగువారికి, ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. అలాంటి వారంతా వెంటనే ఈ వ్యసనానికి చెక్​ పెట్టాలి. తద్వారా యువత వ్యసనంలో కూరుకుపోకముందే వారిని రక్షించవచ్చని మహారాష్ట్ర ప్రయోగం చెబుతోంది. ఈ విధంగా సాధారణ పౌరులు కూడా డ్రగ్స్ వ్యతిరేక పోరాటంలో అగ్రస్థానంలో ఉండొచ్చని ఈ మూవ్​మెంట్​ చెబుతోంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు, చట్టాలు తోడైతే బలంగా మత్తుపై పోరాటం చేయొచ్చు.

హిమాచల్ ప్రదేశ్ :

ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు.. ఇంట్లోని పిల్లలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా డ్రగ్స్ బారిన పడడం అత్యంత కలచివేస్తున్న అంశం. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారంటే.. తమ పిల్లలు డ్రగ్స్ వాడుతుంటే తాము వెంటనే గుర్తించగలమని అనుకుంటారు. కానీ, అది అంత ఈజీ కాదు. పిల్లలు చాటుమాటుగా తమ పనికానిచ్చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారిలో మార్పులను గమనించాలి. పిల్లల నిద్ర విధానంలో మార్పులు వస్తాయి. హఠాత్తుగా అబద్ధాలు మొదలు పెడతారు. చదువులో వెనుకబడతారు. ఏవేవో అవసరాలు చెప్పి డబ్బులు అడుగుతారు. చిరాకు, కోపం మూడ్ స్వింగ్స్ ప్రదర్శిస్తారు. కుటుంబానికి దూరం ఉంటూ వస్తారు. ఇవన్నీ ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలు. హిమాచల్ నేర్పిన అత్యంత నిశితమైన పాఠం ఏమిటంటే.. డ్రగ్స్ నివారణ అనేది పునరావాస కేంద్రాలలో ప్రారంభం కాదు. అది ఇంట్లో, తరగతి గదుల్లో, ఆట స్థలాల్లో, భోజన బల్లల వద్ద మొదలు కావాలి. పిల్లలు వ్యసనానికి బానిసలయ్యారని పెద్దల కంటికి స్పష్టంగా కనిపించే సమయానికే, దాని ప్రభావం చాలా లోతుగా వేళ్లూఊనుకుని ఉంటుందని గుర్తించాలి.

బీహార్ :

మద్యపాన నిషేధం విధించిన దాదాపు దశాబ్దం తర్వాత కూడా.. బీహార్ రాష్ట్రం మత్తుపదార్థాల దుర్వినియోగం నుంచి బయటపడలేకపోతోంది. ప్రభుత్వాలు విధానాలు మద్యాన్ని దూరం చేయగలవు, సామాజిక నిబంధనలను మార్చగలవు. కానీ వ్యసనాన్ని కేవలం చట్టాలు మాత్రమే ఓడించలేవని బీహార్ ఉదంతాలు నిరూపిస్తున్నాయి. సమస్య మూల కారణాలను పరిష్కరించకుండా వదిలేస్తే.. చెట్టు కొమ్మలు మాత్రమే నరికేసినట్టవుతుంది. బీహార్‌లో మద్యం దొరకకపోవడంతో యువత మరింత ప్రమాదకరమైన 'డ్రై డ్రగ్స్', ఫార్మాస్యూటికల్ డ్రగ్స్ వైపు మళ్లడం దీనికి నిదర్శనం.

జార్ఖండ్ &మధ్యప్రదేశ్ :

ఈ రెండు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన నివేదికలు అత్యంత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇక్కడి జాతీయ రహదారుల పక్కన ఉండే ధాబాలు, హోటల్స్ నల్లమందు నెట్‌వర్క్‌ల కేంద్రాలుగా మారాయి. మత్తు పదార్థాలు వెల్లువలా వచ్చిపడుతున్నాయని చెప్పడానికి ఇది ఒక తీవ్రమైన సంకేతం. దేశంలోని హైవేలు అభివృద్ధికి, భారీ వాణిజ్యానికి ప్రతీకలు. కానీ అవే రహదారుల పక్కన ఉండే టీ స్టాళ్లు, హోటళ్ల వెనుక ప్రమాదకరమైన డ్రగ్స్​ను విక్రయిస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి. ఇలాంటి నెట్​వర్క్స్​ను అడ్డుకోవడమే అసలైన సవాలు.

ఈశాన్య రాష్ట్రాలు & అస్సాం :

ఇక్కడ సరిహద్దులే సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల మధ్య చిక్కుకుని ఉంది. అందులో ఒకటి గోల్డెన్ క్రెసెంట్ (ఆఫ్గానిస్తాన్, ఇరాన్, పాకిస్తాన్). రెండోది గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ (మయన్మార్, లావోస్, థాయిలాండ్). అత్యంత సమర్థవంతమైన లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచే వేగంతో, పకడ్బందీగా భారత సరిహద్దుల గుండా డ్రగ్స్ రవాణా అవుతున్నాయి. హెరాయిన్, మెథాంపెటమైన్, సింథటిక్ డ్రగ్స్.. అడవులు, కొండలు, రహదారులు, ఓడరేవుల గుండా ప్రయాణించి చివరకు మన యువతను చేరుతున్నాయి. వినోదం కోసమో, బాధల నుండి తప్పించుకోవడానికో, ఒంటరితనాన్ని దూరం చేసుకోవడానికో ఎదురుచూసే వీధుల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. డ్రగ్ ఒక వ్యక్తి చేతికి చేరుకునే దాకా దాని ప్రయాణం కంటికి కనిపించదు, కానీ అది సృష్టించే విధ్వంసం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? :

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అనే ప్రశ్న ముందుకు వస్తోంది. దీనికి ఏకైక సమాధానం.. సమాజం మొత్తం కలిసికట్టుగా యుద్ధం చేయడమే. డ్రగ్స్ అనేవి కేవలం లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది ప్రజారోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవస్థ, దేశ భవిష్యత్తు, వ్యక్తి ఆరోగ్యం, ఇంకా కుటుంబాల సమస్య. డ్రగ్స్​పై సాగించే సమరంలో పాల్గొన్న ప్రతీ నిపుణుడు ఒకే ముగింపునకు వచ్చారు. డ్రగ్స్ సరఫరా గొలుసులను తెంచాలి. స్మగ్లర్లను శిక్షించాలి. యువతకు సరైన అవకాశాలు కల్పించాలి. సమాజానికి అవగాహన కల్పించాలి. పాఠశాలలకు వనరులు కావాలి. ప్రభుత్వాలు సరైన విధానాలను రూపొందించాలి. వాటిని పక్కాగా అమలు చేయాలి అని పిలుపునిచ్చారు.

అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని సాధారణంగా డ్రగ్స్ పై 'ప్రతిఘటన' లేదా 'యుద్ధం' లాగా చూస్తారు. కానీ భారతదేశ పరిస్థితిని "ఈటీవీ భారత్​" రిపోర్ట్​ చేసిన తర్వాత, మరో కీలకమైన నినాదం ముందుకు వస్తోంది. ఈ రోజు కేవలం డ్రగ్స్‌ను వ్యతిరేకించే రోజు మాత్రమే కాదు, యువత భవిష్యత్తు అవకాశాలను సంరక్షించే రోజు కూడా! వ్యసనం నుండి ఒక టీనేజర్ దూరంగా జరిగాడంటే, కేవలం ఒక ప్రాణం నిలబడినట్టు కాదు, దేశం భవిష్యత్తు నిలబడినట్టు. కపుర్తలాలో ఐదుగురు కొడుకులను కోల్పోయిన ఆ తల్లి కడుపుకోత, మరే తల్లికీ రాకూడదు. జూన్ 26, 2026న "భారత్ ఎగైనెస్ట్ డ్రగ్స్" ముగుస్తున్న వేళ, ప్రతీ రాష్ట్రం నుండి వస్తున్న సందేశం ఒక్కటే.. భారతదేశం కేవలం అరెస్టుల ద్వారా ఈ డ్రగ్స్​ సంక్షోభం నుండి బయటపడలేదు. విద్య, సరైన అవకాశాలు కల్పించాలి. ప్రభుత్వాలతోపాటు కుటుంబాలు, సమాజాలు, పాఠశాలలు, ఆరోగ్య వ్యవస్థలు అన్నీ కలిసికట్టుగా పోరాటం సాగించాలి. అప్పుడే మత్తుపై గెలుపు సాధ్యమవుతుంది.

ఒక సమస్యపై నిజమైన విజయం ఎప్పుడు దక్కుతుందంటే.. మసిపూసి మారేడుకాయ చేసి, అంతా బాగుందని ప్రకటించుకున్నప్పుడు కాదు, "నేరుగా ఆ సమస్య కళ్లలోకి చూసి, దాని విస్తీర్ణం, చుట్టుకొలతలు లెక్కించి, లోతెంతో అర్థం చేసుకుని, బహిరంగంగా చర్చించి, మనం అందరం కలిసికట్టుగా పరిష్కరించి తీరాలి" అని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మాత్రమే!

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