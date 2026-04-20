మధుమేహం ఆది, అంతం తేల్చే యత్నం! - "ఈటీవీ భారత్ డయాబెటీస్ క్యాంపెయిన్"

పరిశోధనలు, ఫలితాలు, ప్రముఖ వైద్యుల ఇంటర్వ్యూలు, విశ్వసనీయ సమాచారం, శాస్త్రీయ ఆధారాల సమాహారం - సమస్తం ఒకే వేదికపై లభ్యం

Etv Bharat Diabetes Campaign
Etv Bharat Diabetes Campaign (ETV Bharat)
Published : April 20, 2026 at 4:31 PM IST

Etv Bharat Diabetes Campaign : మధుమేహం ఉప్పెనలా విరుచుకుపడుతోందని మీకు తెలుసా? 21వ శతాబ్దపు అతిపెద్ద ఆరోగ్య సమస్యల్లో ఇదొకటని "డయాబిటిస్‌ అట్లాస్‌" చెప్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 58.90 కోట్ల మంది బాధితులు ఉండగా, దేశంలో దాదాపు 25 కోట్ల మందికి తమకు షుగర్ వ్యాధి ఉన్నట్లు తెలుసుకోలేకపోతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రపంచంలో ప్రతి ఏడుగురు షుగర్ పేషెంట్లలో ఒకరు భారతీయులే కావడం ఆందోళనకరం. ఈ నేపథ్యంలో డయాబెటిక్​పై ప్రజల్లో పూర్తి అవగాహన కల్పించేలా "ఈటీవీ భారత్" నడుం బిగించింది. డయాబెటిస్​కు కారణాలేంటి? ఇది ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తుంది? నియంత్రణ ఎలా? జాగ్రత్తలు ఏమిటి? అనే విషయాలతో పాటు ఈ రంగంలో పరిశోధనలు, ప్రముఖ వైద్యుల సలహాలు, సూచనలు మీకు అందిస్తుంది. వ్యక్తిగత కథనాలతో పాటు, అభివృద్ధి చెందుతున్న శాస్త్ర సాంకేతికత అంశాలను సైతం "డయాబెటీస్ క్యాంపెయిన్"​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

రక్తపోటు ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? - కారణాలివే?

Diabetes (Getty Images)

వ్యక్తిగత కథనాల సమాహారం

మధుమేహం భిన్న కోణాలు కలిగి ఉంది. రాజస్థాన్​లో వయస్సు, భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా మధుమేహం కనిపిస్తుంటే దిల్లీ, కేరళ, తమిళనాడులో బాధితుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇక దక్షిణ దిల్లీకి చెందిన పల్లవి ఉపాధ్యాయ్, గోధుమలు, బియ్యానికి బదులుగా మిల్లెట్స్ తీసుకోవటం వల్ల HbA1c స్థాయిలను గణనీయంగా తగ్గించుకున్న తీరు, రోజంతా కూర్చునే అలవాటు మార్చుకున్న ఐటీ ఉద్యోగి అనుభవాలనూ ఈటీవీ భారత్ మీకు ప్రత్యేకంగా అందిస్తోంది.

మధుమేహం అనేది శారీరక శ్రమ లేని జీవనశైలితోనే కాకుండా, పేదరికం, పోషకాహారం లోపం, జన్యువులు, మానసిక ఒత్తిడి, మునుపటి తరాల నుంచి వచ్చిన జీవక్రియ మార్పుల వల్ల కూడా రావొచ్చు. గంటల తరబడి కూర్చోవడం, జంక్​ఫుడ్, ఉద్యోగ ఒత్తిడి కారణంగా ఏటా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు పెరుగుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నగరవాసులే కాదు గ్రామీణ ప్రజలకు దీని బారిన పడుతుండడం వెనుక కారణాలేంటి? అనే విషయాన్ని సైతం ఈటీవీ భారత్ డయాబెటీస్ క్యాంపెయిన్​లో తెలుసుకోవచ్చు.

Diabetes
Diabetes (Getty Images)

శాస్త్రీయ సమాచారం, వైద్యుల అనుభవాల సారం

పూర్తి విశ్వసనీయ సమాచారం, ముందస్తు అవగాహన, మధుమేహాన్ని నివారించం ఈ క్యాంపెయిన్ ఉద్దేశం. డయాబెటిస్ విషయంలో ప్రజల్లో ఉన్న భయం, అపోహలను తొలగించి, వారిని సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకునేలా చేయడం. వైద్యుల సలహాలు, సూచనలు, డేటా ఆధారిత నివేదికలు, రీసెర్చ్ పేపర్స్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నిజ జీవిత కథనాల ద్వారా ఈ మార్పు సాధ్యమే. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భారతదేశ మధుమేహ సంక్షోభంపై ఒక సమగ్ర మార్గదర్శినిని రూపొందించడమే మా ప్రయత్నం. మధుమేహం అనే జాతీయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏళ్ల తరబడి రోగులను గమనిస్తున్న వైద్యుల సలహాలు, సూచనలు సరైన మార్గమని ఈటీవీ భారత్ విశ్వసిస్తోంది. ఇదే డయాబెటిస్ క్యాంపెయిన్ అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. వైద్య పరిశోధనలు, శాస్త్రీయ అంశాలే మూలాధారం.

ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూలు - విలువైన సలహాలు

జీవక్రియ ఆరోగ్యం, జీర్ణ వ్యవస్థ మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఏఐజీ ఆసుపత్రికి చెందిన డాక్టర్ రాకేశ్ కలపాల వివరిస్తారు. గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, జీవక్రియ వ్యాధుల మధ్య ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలియజేస్తారు. ముఖ్యంగా, పేగు ఆరోగ్యం, ఊబకాయం, గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి (GERD) వంటి పరిస్థితులు డయాబెటిస్ ముప్పుతో ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయో ఆయన తెలిపారు. అలాగే, డయాబెటిస్ వల్ల వచ్చే అత్యంత తీవ్రమైన సమస్యలలో 'డయాబెటిక్ రెటినోపతి' గురించి ప్రముఖ కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ చైత్ర జయదేవ్ వెల్లడిస్తారు. ఇది రెటినాలోని చిన్న రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తుందని, చికిత్స చేయకపోతే చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుందని ఆయన చెప్తున్నారు.

Diabetes
Diabetes (Getty Images)

వాస్తవమెంతో తేల్చే ప్రయత్నం

మధుమేహం పూర్తిగా నయం చేయవచ్చా? దేశవ్యాప్తంగా అనేక క్లినిక్​లు, వెల్​నెస్ ప్రోగ్రామ్​లు, డిజిటల్ ప్లాట్​ఫారమ్​లు చెప్తున్నట్లుగా 'డయాబెటిస్ రివర్సల్' సాధ్యమేనా? సరైన డైట్ ప్లాన్, వ్యాయామం లేదా మెటబాలిక్ రీసెట్ ద్వారా ఈ వ్యాధిని నయం చేయవచ్చని ఇస్తున్న ప్రకటనల్లో వాస్తవమెంత?

టైప్ 2 మధుమేహ బాధితులు వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం(రెమిషన్) పొందవచ్చని, కొంత కాలం పాటు మందులు లేకుండానే రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో ఉంచవచ్చు. 'రెమిషన్' అంటే వ్యాధి పూర్తిగా నయం కావడం కాదు. శరీరంలోని జీవక్రియలను బట్టి ఉంటుంది. జీవనశైలి మార్పులలో ఏ మాత్రం అశ్రద్ధ వహించినా వ్యాధి మళ్లీ రావచ్చు. ఈ క్రమంలో 'రివర్సల్​' అనేది దీర్ఘకాలిక వ్యాధి నిర్వహణకు ఇచ్చిన కొత్త పేరా? అనే అంశంపై ప్రముఖ నిపుణులను ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ ఈ క్యాంపెయిన్ సాగుతుంది.

