"కీళ్ల నొప్పుల నుంచి చర్మ సమస్యల వరకు" - ఎప్సమ్ సాల్ట్తో సూపర్ బెనిఫిట్స్! - ఎలా వాడాలో తెలుసా?
Epsom Salt Bath Benefits: వంటల్లో వాడే సాధారణ ఉప్పు కాదు - స్నానం చేసే నీటిలో దీనిని కలిపి ఉపయోగించడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!
Published : November 27, 2026 at 5:00 PM IST
రోజువారీ పనులలో స్నానం కూడా ఒకటి. అలసిన శరీరానికి, మనసుకు స్నానం ఎంతో ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. బాత్ వల్ల ఉదయం నుంచి పడిన టెన్షన్స్ నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఉదయం, సాయంత్రం స్నానం చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే స్నానం కోసం చన్నీళ్లు, వేడినీళ్లు వంటివి ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఎలాంటి నీటితో స్నానం చేసినా అందులో కొద్దిగా ఎప్సమ్ సాల్ట్ వేసుకుని చేస్తే సూపర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటున్నారు. ఇంతకీ ఈ ఉప్పు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు? ఎలా ఉపయోగించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎప్సమ్ సాల్ట్ అంటే ఏమిటి: పేరులో సాల్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఇది వంటల్లో వాడే సాధారణ ఉప్పు కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మెగ్నీషియం, సల్ఫర్, ఆక్సిజన్ కలిసిన ఒక సహజ ఖనిజ సమ్మేళనం (మెగ్నీషియం సల్ఫేట్)గా చెబుతున్నారు. ఈ ఉప్పును వేడి నీటిలో వేసుకుని చేయడం వల్ల కండరాల నొప్పి, వాపు, ఒత్తిడి, నిద్రలేమి వంటి అనేక రకాల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ప్రయోజనాలివే:
- గోరువెచ్చటి నీటిలో ఎప్సమ్ సాల్ట్ వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల కండరాలు సడలుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే శరీరాన్ని పునరుజ్జీవింపజేసేలా వేడి ప్రేరిత రక్త ప్రసరణ జరిగి మంట, వాపు, నొప్పి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల వెన్నుముకపై ఒత్తిడి తగ్గి వెన్ను నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- గోరువెచ్చటి ఎప్సమ్ సాల్ట్ నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల శరీరంలో ఒత్తిడి తగ్గి మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెగ్నీషియం శరీరంలోని ఎంజైమ్ల పనితీరుకు, నాడీ వ్యవస్థ విశ్రాంతికి తోడ్పడటం వల్ల రాత్రిపూట నిద్ర బాగా పడుతుందని చెబుతున్నారు.
- కొందరు రోజంతా కష్టపడి పనిచేసి రాత్రికి ఓపిక లేకుండా ఉంటారు. మరికొందరు జిమ్లో వ్యాయామం చేసి కండరాల నొప్పితో బాధపడుతుంటారు. అయితే ఇలాంటి వాళ్లందరికీ ఎప్సమ్ సాల్ట్తో స్నానం చేయడం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఎప్సమ్ ఉప్పు కలిపిన గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల కండరాల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు, వాపులు తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు.
"ఇది వంటల్లో వాడే ఉప్పు కాదు. ఇది క్రిస్టల్స్ రూపంలో ఉంటుంది. ఈ ఉప్పు మెడికల్, సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతుంది. ఈ సాల్ట్ను నీటిలో కలిపినప్పుడు అది మెగ్నీషియం, సల్ఫెట్గా విడిపోతుంది. ఈ మెగ్నీషియం మన బాడీకి రకరకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఉప్పును వాడటం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, మోకాల నొప్పులు, కండరాల నొప్పు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే సోరియాసిస్, సన్బర్న్స్ వంటి చర్మ సంబంధిత సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఈ ఉప్పును ఉపయోగించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది" - డాక్టర్ కె. శివరాజు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్
- చర్మ సంరక్షణలో ఎప్సమ్ సాల్ట్ సహాయకారిగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చర్మంపై ఉండే మృతకణాలను తొలగించి చర్మాన్ని మృదువుగా మార్చడమే కాకుండా, సోరియాసిస్, ఎగ్జిమా, కాంటాక్ట్ డెర్మటైటిస్ వంటి సమస్యల వల్ల వచ్చే దురద, మంట, చికాకును తాత్కాలికంగా తగ్గించడానికి ఇది తోడ్పడుతుందంటున్నారు.
- వయసు పెరిగేకొద్దీ చాలామందిని వేధించే ప్రధాన సమస్య ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్. దీని వల్ల అనేర రకలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అయితే, ఈ సమస్యతో బాధపడేవారికి ఎప్సమ్ సాల్ట్ వినియోగం మంచి ఉపశమనం ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన ఒక రాండమైజ్డ్ కంట్రోల్డ్ ట్రయల్ ప్రకారం, మోకాలి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వృద్ధులపై జరిపిన అధ్యయనంలో, ఎప్సమ్ సాల్ట్ కలిపిన వేడి నీటితో స్నానం చేసిన వారిలో నొప్పి తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గి, రోజువారీ పనులు చేసుకునే సామర్థ్యం మెరుగుపడినట్లు తేలింది.
- కీమోథెరపీ చేయించుకుంటున్న క్యాన్సర్ రోగులలో వచ్చే నరాల బలహీనత లక్షణాలను తగ్గించడంలో ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఫుట్ బాత్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. అలాగే గర్భిణులలో పాదాల వాపును తగ్గించడానికి ఇది తోడ్పడినట్లు వెల్లడిస్తున్నారు.
ఎలా ఉపయోగించాలి: స్నానం చేయడానికి ముందు బాత్ టబ్లో లేదా స్నానం చేసే నీటిలో రెండు కప్పుల ఎప్సమ్ సాల్ట్ వేసి 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి. తరువాత ఆ నీటిలో కాసేపు ఉండటం లేదా ఆ నీటితో స్నానం చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఇతర పరిశోధనలు:
https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.13_Issue.9_Sep2023/IJHSR21.pdf
https://health.clevelandclinic.org/7-things-you-probably-didnt-know-about-epsom-salt
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12156485/
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