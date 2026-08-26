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'పరగడుపు అలవాట్లు' - వీటితో ఎంతో ప్రమాదం ఉందంటున్న నిపుణులు!

ఉదయాన్నే వీటిని దూరం పెట్టండి - ఖాళీ పొట్టతో తింటే జీర్ణ సమస్యలు

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 3:17 PM IST

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Dont Eat these Foods with Empty Stomach : ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే మన జీర్ణవ్యవస్థ ఒక ఖాళీ స్పాంజ్ లాంటి స్థితిలో ఉంటుంది. రాత్రంతా ఉపవాసం తర్వాత, పరగడుపున మనం తీసుకునే మొదటి ఆహారాన్ని కడుపు చాలా వేగంగా గ్రహిస్తుంది. అందుకే, ఈ సమయంలో శరీరానికి అమృతం లాంటి పోషకాలు అందించాలి. అలాకాకుండా, కొన్ని రకాల ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు.

ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు జీర్ణాశయంలో యాసిడ్ల ఉత్పత్తి సహజంగానే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో తప్పుడు ఆహారాలు లేదా పానీయాలు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించడమే కాకుండా, కడుపులో మంట, అల్సర్లు, తీవ్రమైన గ్యాస్ సమస్యలు, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పరగడుపున ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవద్దో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఉప్పు, కారం, మసాలాలు : ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు జీర్ణాశయంలో ఆహారం ఏదీ ఉండదు. దీనివల్ల మనం తినే కారం, మసాలాలు నేరుగా కడుపు లోపలి సున్నితమైన పొరను తాకి తీవ్రమైన చికాకును, మంటను కలిగిస్తాయి.

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సిట్రస్ పండ్లు : పండ్లు ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కానీ, సిట్రస్​ ఫ్రూట్స్ అయిన నిమ్మ, నారింజ వంటి వాటిని పరగడుపున తీసుకుంటే గ్యాస్ సమస్య వస్తుంది. ఎందుకంటే, సిట్రస్ జాతి పండ్లలో సిట్రిక్ యాసిడ్ పరిమాణం సహజంగానే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు మన జీర్ణాశయంలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం విడుదలవుతుంది. ఆ సమయంలో ఈ పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల పొట్టలో యాసిడ్ స్థాయిలు మరింత పెరిగిపోతాయి. ఫలితంగా, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, గుండెల్లో మంట వంటి జీర్ణక్రియ సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

కాఫీ, టీలు : ఉదయం లేవగానే కాఫీ తాగే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. కానీ, ఏం తినకుండా ఇవి తీసుకుంటే ఎసిడిటీ ఇబ్బంది పెడుతుంది. పాలు, పంచదార వేసిన కాఫీ లేదా టీలను పరగడుపున తాగినప్పుడు, పాలలో ఉండే లాక్టోజ్, చక్కెర సులభంగా జీర్ణం కావు. ఇది పొట్టలో గ్యాస్ తయారవడానికి, కడుపు ఉబ్బరానికి కారణమవుతుంది.

  • ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో శీతల పానీయాలు తీసుకోకూడదు. వీటిలో ఉండే కార్బోనేటెడ్ పొట్ట ఉబ్బరాన్ని కలిగిస్తుంది.
  • పరగడుపున తీపి పదార్థాలు తీసుకుంటే శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు వేగంగా పెంచుతాయి. జీర్ణాశయంలోని ఎంజైములు బద్ధకంగా మారతాయి.
  • నూనెలో డీఫ్ ఫ్రై చేసిన ఆహారాన్ని ఉదయాన్నే తీసుకోకూడదు. దీని వల్ల నీళ్లను ఎక్కువగా తాగడంతో పాటు పొట్ట ఉబ్బరం, అజీర్తి ఇబ్బంది పెడతాయి.
  • పచ్చళ్లలో ఉప్పు, కారం, నూనె ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గ్యాస్, అజీర్తిని కలిగిస్తాయి. కాబట్టి, టిఫిన్​తో పాటు నిల్వ పచ్చళ్లు తీసుకోకపోవడమే ఉత్తమం.
  • ఛీజ్​లో కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందులోనూ హార్డ్ ఛీజ్, ఫ్యాట్ అధికంగా ఉండే పాల పదార్థాలను పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల అజీర్తి సమస్య ఏర్పడుతుంది.
  • ఐస్​క్రీమ్​ని ఖాళీ కడుపుతో తీసుకుంటే జీర్ణ వ్యవస్థకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఫ్యాట్​తో పాటు చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వికారంతో పాటు అజీర్తి సమస్యలు వస్తాయి
  • దానిమ్మ గింజలు ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కానీ, పరగడుపున వీటిని తీసుకోకూడదు. వీటిల్లో ఉండే యాసిడ్ జీర్ణవ్యవస్థకు చిరాకుని కలగించడమే కాకుండా గుండెల్లో మంటగా అనిపిస్తుంది.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.ipb.ac.id/news/index/2026/02/avoid-eating-fried-foods-immediately-when-breaking-fast-dr-dr-karina-rahmadia-ekawidyani-explains-its-impact-on-health/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12494867/

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