"ఎమోషనల్ ఈటింగ్" - ఎవరైనా తింటుంటే మీకూ తినాలనిపిస్తుందా?

ఎమోషనల్ ఈటింగ్​తో అనర్థాలు - జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచన!

Emotional Eating (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 7, 2026 at 9:30 AM IST

Emotional Eating and Weight gain : భావోద్వేగాల వల్ల అతిగా తినడమే ఎమోషనల్ ఈటింగ్. అంటే, ఆకలి లేకపోయినా తీవ్రమైన ఒత్తిడి, ఒంటరితనం, కోపం, బాధ వంటి భావాలు కలిగినప్పుడు ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది. ఇది క్రమంగా అలవాటుగా మారి బరువు పెరిగేందుకు దారి తీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎమోషనల్ ఈటింగ్​కు దారితీసే అంశాలేంటి? శరీరంపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది? ఎలా కట్టడి చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఒత్తిడిగా : చాలామంది ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. ముఖ్యంగా, చాక్లెట్స్, స్వీట్స్, కేక్స్, జ్యూసెస్, బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ తినడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అలాగే, బయట హోటల్స్​కు వెళ్లి లార్జ్ మీల్స్ తినడం కానీ చేస్తుంటారు. వీటిలో ఎక్కువ మోతాదులో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఉప్పు శాతం, శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఒత్తిడి కారణంగా మనము ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మనకి రకరకాల మెటబాలిక్ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందట. ఒత్తిడి కారణంగా తింటుంటే, ఆ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి యోగా, ధ్యానం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

ప్రపంచంలో ఒత్తిడి అనేది దైనందిన జీవితంలో ఒక సాధారణమైంది. స్టూడెంట్స్, ఇంట్లో, వర్క్ చేసేవారు ఇలా ప్రతి ఒక్కరిలో ఒత్తిడి కామన్ అయిపోయింది. దీన్ని మనం సరిగ్గా నియంత్రించలేకపోతే మనకి రకరకాల జబ్బులు వస్తాయి. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడితో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్లు ఎక్కువ మోతాదులో అన్ హెల్తీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. - డా. శ్రీలత డైటీషియన్

రోజువారీ అలవాట్లు కారణంగా : కొన్ని స్వీయ అలవాట్ల వల్ల ఈ ఎమోషనల్ ఈటింగ్​కు గురవుతారు. ఎలాగంటే, రోజు ఒక చాక్లెట్ తినే అలవాటు ఉండటం, ఎవరైనా తింటుంటే తినాలనిపించడం వంటివి ఎమోషనల్ ఈటింగ్​ను ట్రిగ్గర్ చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. బోర్ కొట్టినప్పుడు ఆకలి లేకున్నా తినడం కూడా ఎమోషనల్ ఈటింగ్ కిందకే వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఆహారం విషయంలో ఇతరుల ప్రభావం పడి ఇలా తింటుంటారు. కొన్ని సార్లు ఏ పని లేక టైం పాస్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి నోట్లో వేసుకుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా ఎమోషనల్ ఈటింగ్​ను ట్రిగ్గర్ చేస్తాయట. భోజనాల మధ్యలో ఏదైనా తినాలనిపిస్తే, తాజా పండ్లు, తక్కువ కొవ్వు ఉన్న డిప్‌తో కూడిన కూరగాయలు, నట్స్ లేదా వెన్న లేని పాప్‌కార్న్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండిని ఎంచుకోమని mayoclinic సూచిస్తుంది.

అనర్థాలు : ఎమోషనల్ ఈటింగ్ వల్ల శరీరానికి అదనపు క్యాలరీలు చేరి శరీరంలో ఫ్యాట్ పెరిగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా డయాబెటిస్, గుండె సమస్యలు వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎమోషనల్ ఈటింగ్​ను తగ్గించుకోవడానికి ముందుగా భావోద్వేగాలను అదుపులో పెట్టుకోవాలట. ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోకుండా మ్యూజిక్ వినడం, ఫ్రెండ్స్​తో మాట్లాడటం, వాకింగ్ వంటి పనులు చేయాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ఒత్తిడిలో ఉన్నవాళ్లు కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం, కలవడం లాంటివి చేయమంటున్నారు నిపుణులు. దీని వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి, ఎమోషనల్ ఈటింగ్ కంట్రోల్ అవుతుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, తాజా పండ్లు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలు, నట్స్, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మరసం, గ్రీన్ టీ, సూప్స్ ఇలాంటివి తీసుకోవాలట. అలాగే, ఎక్కువ మోతాదులో విటమిన్స్, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండే ఫుడ్ లిక్విడ్ రూపంలో ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

