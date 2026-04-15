రోజూ గుడ్డు తినొచ్చా? - అందులోని కొలెస్ట్రాల్ మంచిదేనా?
- రోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందనే భయాలు - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయో తెలుసా?
Published : April 15, 2026 at 4:30 PM IST
Egg yolks really Good or Bad : 'సండే అయినా, మండే అయినా రోజూ తినండి గుడ్డు' అని అడ్వర్టజ్మెంట్లో వింటూ ఉంటాం. కానీ, ప్రస్తుతం గుడ్డులోని పచ్చసొనలో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటుందని కొంతమంది తినడం మానేస్తున్నారు. ఇంకొందరు గుడ్డులోని తెల్లసొన తిని, పచ్చసొనను పక్కన పెడుతుంటారు. వాస్తవానికి, వీటి రెండింటిలోనూ పోషకాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గుడ్డులోని పచ్చసోన తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా? కదా? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుడ్లు అత్యంత సంపూర్ణమైన, చౌకైన ఆహార వనరులు. తెల్లసొనలో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుందని మన అందరికీ తెలుసు. కానీ, గుడ్డులోని ముఖ్యమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు పచ్చసొనలోనే ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని తీసివేస్తే, గుడ్డులోని పోషక విలువలు గణనీయంగా తగ్గిపోతాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో గుడ్డును 'సూపర్ ఫుడ్'గా మార్చే పోషకాలన్నీ పచ్చసొనలోనే ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు.
విటమిన్లు, ఖనిజాలు : గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్ ఎ, డి, ఈ, కె వంటి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తి, ఎముకల ఆరోగ్యానికి, శరీరానికి రక్షణనిచ్చే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటితో పాటు విటమిన్ బి12, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుందని, ఇవి ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి, మెదడు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి : గుడ్డును రోజూ తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల బారిన పడే అవకాశం ఉందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, రోజూ ఒకటి లేదా రెండు గుడ్లు తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు పెరగదని, పరిమితంగా తిన్నప్పుడు ఇవి శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన పోషకాలను అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. గుండెజబ్బులతో బాధపడుతున్న వారు రోజుకు 200mg కంటే తక్కువగా కొలెస్ట్రాల్ తీసుకోవడం మంచిదని National Library of Medicine పేర్కొంది
మెదడు పనితీరుకు మేలు : పచ్చసొనలో 'కోలిన్' అనే కీలక పోషకం ఉంటుందట. ఇది మెదడు పనితీరుకు, నరాల ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తికి చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా గర్భీణులకు ఇది మరీ అవసరమట. ఎందుకంటే, ఇది పిండం మెదడు అభివృద్ధికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. మనం తినే ఆహారం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ రాదని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో కళ్లకు మేలు చేసే ల్యూటిన్, జీక్సాంథిన్; మెదడు, నరాలకు మేలు చేసే కోలిన్; వివిధ విటమిన్లు లాంటి ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపింది.
కంటి ఆరోగ్యానికి రక్షణ : పచ్చసొనలో ల్యూటిన్, జియాక్సంతిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కళ్లను హానికరమైన బ్లూ లైట్ నుంచి కాపాడటమే కాకుండా, వయస్సుతో పాటు వచ్చే చూపు మందగించడం, శుక్లాల సమస్యలను నివారిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
పోషకాల శోషణ : పచ్చసొనలోని కొవ్వులు శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లను గ్రహించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగించి, అనవసరమైన స్నాక్స్ తినకుండా చేస్తుందని అంటున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి నష్టం ఉండదని సూచిస్తున్నారు.
కండరాల పెరుగుదల : కేవలం తెల్లసొన కంటే, గుడ్డు మొత్తాన్ని తిన్నప్పుడే శరీరానికి ప్రోటీన్ సమర్థవంతంగా అందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కండరాల మరమ్మత్తు, పెరుగుదల కోసం అథ్లెట్లకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో పచ్చసొనను వదిలేసి, కేవలం తెల్లసొనను తినడం వల్ల శరీరానికి అందాల్సిన ముఖ్యమైన విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మెదడుకు మేలు చేసే పోషకాలను కోల్పోయినట్లేనని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, డాక్టర్లు వద్దని చెబితే తప్ప, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా గుడ్డును పూర్తిగా తినడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
