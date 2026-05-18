రోజూ ఉడికించిన గుడ్డు తింటున్నారా? - వారంలో ఎన్ని తినాలో తెలుసా?

రోజూ గుడ్డు - అందులోని కొలెస్ట్రాల్ మంచిదేనా?

Boiled Eggs (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 18, 2026 at 4:41 PM IST

Eat Boiled Eggs Regularly : తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పోషకాలను అందించే ఆహారంలో గుడ్డు ఒకటి. దీన్ని ఏ రూపంలో తీసుకున్న ఆరోగ్యానికి మంచిదే! సాధారణంగా ఒక గుడ్డులో 5 గ్రాముల కొవ్వు, 6-7 గ్రాముల ప్రొటీన్, విటమిన్ ఎ, బి12, బి6, డి, ఇ, ఫోలేట్, సెలీనియం, ఫాస్పరస్​తో పాటు కంటికి మేలు చేసే కొలీన్, జియాగ్జాంతీన్, ల్యూటీన్ వంటి పోషకాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందా? : సాధారణంగా గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తగ్గించి, అన్​శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ గుడ్లు తినడం వల్ల శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందని అంటున్నారు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణగా నిలుస్తుందట. చాలామంది ఆరోగ్యవంతులు తమ గుండె ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం పడకుండా వారానికి ఏడు గుడ్ల వరకు తినవచ్చని mayoclinic సూచిస్తుంది.

ప్రొటీన్​కు అద్భుతమైన వనరు : కండరాలు, ఎముకల నిర్మాణం, హార్మోన్లు, ఎంజైమ్​ల ఉత్పత్తితో సహా మొత్తం ఆరోగ్యానికి ప్రొటీన్ చాలా ముఖ్యం. గుడ్లలో సంపూర్ణ ప్రొటీన్ ఉండటం వల్ల ఇవి అన్ని రకాల అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలకు పవర్​హౌస్​గా పనిచేస్తుందట. అయితే, ప్రొటీన్ కేవలం గుడ్డు తెల్లసొనలోనే ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, గుడ్డులోని మొత్తం ప్రొటీన్​ కంటెంట్​లో దాదాపు సగభాగం పచ్చసొన నుంచే లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గుడ్లలో ప్రోటీన్, మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12, బయోటిన్, రిబోఫ్లేవిన్, సెలీనియం, అయోడిన్ అధికంగా ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

విటమిన్ల లభ్యతను పెంచుతాయి : శరీరానికి అవసరమయ్యే అనేక రకాల పోషకాలను అందించే విటమిన్లు, ఖనిజాలు గుడ్లలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. గుడ్డులో కళ్లకు మేలు చేసే ల్యూటిన్, జీక్సాంథిన్; మెదడు, నరాలకు మేలు చేసే కోలిన్ ఉంటాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

సెలీనియం : ఇది పునరుత్పత్తి, థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైనది

కోలిన్ : జీవక్రియ, కణాల ఆరోగ్యానికి అవసరం

రైబోఫ్లావిన్ (B6) : కణాల ఆరోగ్యం, జీవక్రియ కోసం శరీరానికి ఇది అవసరం

విటమిన్ బి12 : ఆరోగ్యకరమైన నరాల కణాలు, రక్తం కోసం తోడ్పడుతుంది.

పాంటోథెనిక్ యాసిడ్ : శరీరం కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది.

విటమిన్ ఎ : కణజాలాలు, చర్మం, కళ్లు, రోగనిరోధక వ్యవస్థ, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యానికి అత్యవసరం.

ఫాస్పరస్ : బలమైన ఎముకలు, పళ్లు నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది.

ఫోలేట్ : కణాల ఆరోగ్యం, DNA, ఇతర జన్యు పదార్ధాల ఏర్పాటుకు అవసరం.

ఉడకబెట్టిన గుడ్లను ఎలా తినాలి? :

నేరుగా తినడం : వలిచిన గుడ్డును సగానికి కోసి, దానిపై చిటికెడు ఉప్పు, నల్ల మిరియాల పొడి లేదా కారం చల్లుకుని స్నాక్‌గా తినవచ్చు.

ఎగ్ సలాడ్ : గుడ్డు ముక్కలను ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, టొమాటోలు, కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా ఆలివ్ ఆయిల్‌తో కలిపి ఆరోగ్యకరమైన సలాడ్‌గా మార్చుకోవచ్చు.

బ్రెడ్ టోస్ట్ లేదా శాండ్‌విచ్ : ఉడికించిన గుడ్డు ముక్కలను టోస్ట్ చేసిన బ్రెడ్‌పై ఉంచి, కొద్దిగా చీజ్ లేదా బట్టర్ రాసి బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌గా తీసుకోవచ్చు.

కూరలు : ఉడికించిన గుడ్లను గాట్లు పెట్టి మసాలాలతో వేయించి లేదా ఎగ్ కర్రీలా వండుకుని అన్నం, రోటీలతో తినవచ్చు

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

