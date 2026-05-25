ఉష్ణోగ్రత 40డిగ్రీలు మించిందా? - శరీరంలో ఏ అవయవానికి ఎలా నష్టం జరుగుతుందంటే!

అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల అనారోగ్యం - జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచన!

Temperature (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 25, 2026 at 4:36 PM IST

Effects of Temperature on Human Body : దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ మించిపోతున్నాయి. మరికొద్ది రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగవచ్చని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో వేసవి తాపం పెరుగుతున్న కొద్దీ శారీరక వ్యవస్థలు, సాధారణం కన్నా ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల తల నుంచి పాదాల వరకూ కీలక అవయవాలపై పెను ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

40 డిగ్రీలు మించితే : తీవ్ర వేడి పరిస్థితుల్లో శరీర మూల ఉష్ణోగ్రత కొద్దిసేపు స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ సేపు అలా గడపటం ప్రమాదకరం కావొచ్చు. 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ స్థాయిని దాటితే శ్వాసరేటు పెరుగుతుందట. గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుందంటున్నారు నిపుణులు. దాదాపు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద, తనను తాను చల్లగా ఉంచుకోవడానికి శరీరం చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. శక్తి వినియోగం 35 శాతం పెరుగుతుందట. కళ్లు తిరగడం, స్పృహ కోల్పోవడం, తలనొప్పి, శక్తిహీనత వంటివి తలెత్తవచ్చు. ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ మించితే ఆ ప్రభావం తీవ్రం కావొచ్చట. అధిక వేడి గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, మానసిక ఆరోగ్యం, ఆస్తమా వంటి అంతర్లీన అనారోగ్యాన్ని తీవ్రతరం చేయగలదని World Health Organization పేర్కొంది.

మెదడు : అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం మెదడుపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇన్​ఫ్లమేషన్, గందరగోళం, ఆలోచన నెమ్మదించడం, మానసిక స్థితి మారిపోవడం, చికాకు, కోపం, స్పృహ కోల్పోవడం, మూర్ఛ తలెత్తవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పటికే తీవ్ర మానసిక సమస్యలు ఉంటే అవి తీవ్రం కావొచ్చట. తీవ్ర వేడి తాకిడికి లోనైన వ్యక్తికి సరిగా నిద్రపట్టదు. అలాగే, వడదెబ్బ వల్ల మెదడులో వాపు తలెత్తవచ్చు. కొన్ని కేసుల్లో మూర్ఛ, చిత్త భ్రమలకూ ఆస్కారం ఉంటుంది.

గుండె : అసాధారణ వేడివల్ల రక్తనాళాలు విచ్చుకుంటాయి. దీనివల్ల బీపీ తగ్గుతుంది. శరీరమంతటికీ రక్తాన్ని చేరవేయడానికి గుండె ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. తీవ్రస్థాయి డీహైడ్రేషన్​తో రక్తం గట్టిపడి, గడ్డకట్టే సమస్యలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది గుండెజబ్బుల ముప్పును పెంచుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు వాసోడైలేషన్‌ను ప్రేరేపిస్తాయి, అంటే వేడిని వెదజల్లడానికి రక్తనాళాలు వెడల్పు అవుతాయి, ఇది రక్తపోటు తగ్గడానికి, రక్త ప్రసరణకు ఆటంకం కలిగించడానికి దారితీస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

కిడ్నీ : వడదెబ్బ వల్ల మూత్రం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనివల్ల ఆక్యూట్ ట్యూబ్యూలర్ నెక్రోసిస్ సమస్య తలెత్తవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి వారిలో మూత్రపిండాలు పనిచేయడానికి అవసరమైన స్థాయిలో రక్తం అందదు. చికిత్స చేయకుంటే ఇది కిడ్నీ వైఫల్యానికి దారితీయవచ్చట.

పేగుల ఆరోగ్యంపై : సాధారణంగా పుష్కలంగా రక్తన్ని కలిగి ఉండే పేగులకు తీవ్ర వేడివల్ల సరఫరా తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా, జీర్ణక్రియ, పోషకాలను గ్రహించడం కష్టమవుతుంది.

చర్మం : తీవ్ర వేడి సమయంలో సూర్యకాంతిలో అతినీలలోహిత కిరణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల చర్మంలో వృద్ధాప్య ప్రక్రియ వేగవంతం కావొచ్చట. బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ సంబంధ ఇన్​ఫెక్షన్లు, చెమటకాయలు రావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సూర్యరశ్మికి చర్మం అతిగా స్పందించే సన్ సెన్సిటివిటీకి ఇది దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

  • తీవ్రస్థాయి వేడికి గురైతే పునరుత్పత్తి వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. పురుషుల్లో వీర్యకణాల సమస్యలు రావొచ్చు. మహిళల్లో హార్మోన్లలో అసమతౌల్యత, రుతుక్రమంలో తేడాలు, అండం నాణ్యత తగ్గిపోవడం జరగొచ్చు.
  • రక్తప్రవాహం పెరగడం వల్ల మడమల్లో వాపు తలెత్తవచ్చు.
  • వయోధికులు, చిన్నపిల్లలు, గుండె జబ్బులు, అధిక రక్తపోటు, ఊబకాయం ఉన్నవారు, మూత్ర విసర్జన ఎక్కువ కలిగినవారు, బీపీ మందులు వాడేవారికి వేడి సంబంధ సమస్యలు అధికంగా ఉంటాయట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

