మందు మానెయ్ "నాన్నా" - పరిశోధనల్లో నమ్మలేని నిజాలు!
తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న తండ్రి మద్యం అలవాటు - పుట్టబోయే బిడ్డలో తీవ్ర అనారోగ్యం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 1:03 PM IST
Father's Alcohol Habit Affects unborn child : తండ్రి మద్యం అలవాటు పుట్టబోయే బిడ్డపై ప్రభావం చూపుతుందని, పిల్లల్లో శారీరక, మానసిక లోపాలు వస్తాయని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని "ఫీటల్ ఆల్కహాల్ స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్స్(ఎఫ్ఏఎస్డీ)" అంటారు. దీనివల్ల పిల్లల్లో ముఖం, దవడల ఆకృతి మారడం, కళ్లు చిన్నవి కావడం తదితర శారీరక సమస్యలు ఉంటాయి. మెదడు ఎదుగుదల మందగించడం, నేర్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడంతో పాటు గుండె సంబంధిత లోపాలు, మాటలు ఆలస్యంగా రావడం అందులో లక్షణాలే అని నిపుణులు చెప్తున్నారు.
బిడ్డలు ఏదైనా లోపంతో పుడితే చాలా మంది తల్లిలో లోపాలున్నాయా! అని వెతుకుతుంటారు. కానీ, తండ్రి అలవాట్లకు, బిడ్డ ఆరోగ్యానికి చాలా సంబంధం ఉందని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. తాజాగా వెలువడిన పరిశోధనలు బిడ్డకు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలకు తండ్రి మద్యం తాగే అలవాటు ఓ ప్రధాన కారణమని పేర్కొంటున్నాయి.
మద్యం అలవాటు బిడ్డకు ముప్పేనా?
భార్య గర్భధారణకు ముందు భర్తకు మద్యం తాగే అలవాటు ఉంటే పుట్టబోయే బిడ్డకు గ్రహణం మొర్రి, గుండె జబ్బులు, జీర్ణవ్యవస్థ లోపాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చైనాలో జరిగిన పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. దాదాపు 5 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది దంపతులపై ఈ పరిశోధన చేసి ఫలితాలను విశ్లేషించారు. పిల్లలు పుట్టడానికి మూడు నెలల ముందు వారి తండ్రులు రోజుకు 50ఎం.ఎల్. కంటే ఎక్కువ మద్యం తాగితే పిల్లల్లో గుండె సంబంధింత లోపాలు కనిపించాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు.
ఎలా జరుగుతుంది?
మద్యం అలవాటు కారణంగా శుక్రకణాల జన్యువుల పనితీరులో మార్పులు వస్తాయి. శుక్రకణాల లోపల ఉండే ఆర్ఎన్ఏ నిష్పత్తి మారిపోతుంది. దీంతో పిండం సరిగ్గా ఎదగదు. పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది.
మద్యం జోలికి వెళ్లొద్దు
భార్య గర్భం దాల్చాలని కనీసం కొన్ని నెలల ముందుగానే మద్యం అలవాటుకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ చిన్న జాగ్రత్త మన తర్వాతి తరాన్ని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. బిడ్డ అనారోగ్యం విషయంలో కేవలం తల్లులనే బాధ్యులను చేస్తూ వారిపై మానసిక భారాన్ని మోపడం సరికాదు. తండ్రులు కూడా బాధ్యతగా తమ జీవనశైలిని మార్చుకోవాలని పరిశోధకులు, నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఎలా నిర్ధారించారు?
తండ్రుల్లో మద్యం అలవాటు పుట్టబోయే బిడ్డపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది? అనే విషయంలో అమెరికాలోని టెక్సాస్ ఏ అండ్ ఎమ్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకుడు 'మైఖేల్ గోల్డింగ్' ఎలుకలపై కొన్ని ప్రయోగాలు చేశారు.
తల్లి ఎలుకకు గర్భం దాల్చడానికి ముందు తండ్రి ఎలుకకు మద్యం ఇచ్చారు. వాటికి పుట్టిన పిల్లల్లో దవడల ఆకృతి మారడం, కళ్లు చిన్నవిగా అవ్వడం, దంతాల మధ్య సందులు తదితర లక్షణాలు కనిపించాయట. ఇవన్నీ మనుషుల్లో కనిపించే 'ఫీటల్ ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్' లక్షణాలే కావడం గమనార్హం.
తండ్రి ఎంత ఎక్కువ తాగితే, పుట్టబోయే పిల్లల్లో అనారోగ్య సమస్యల తీవ్రత అంత ఎక్కువగా ఉంటుందని, మెదడు పనితీరు, నేర్చుకునే సామర్థ్యం కూడా మందగించాయని ఈ పరిశోధనల్లో పాల్గొన్న నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
పరిశోధనల మూలాలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6876470/
https://vetmed.tamu.edu/news/press-releases/fathers-abstain-from-alcohol/
https://agrilifetoday.tamu.edu/2026/06/01/new-research-connects-fathers-alcohol-use-to-childrens-long-term-health/
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