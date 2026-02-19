కీళ్లవాతానికి వ్యాయామంతో ప్రయోజనం తక్కువే! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!
- ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కు వ్యాయామం ఒక్కటే సరైన పరిష్కారం కాదంటున్న పరిశోధకులు!
Published : February 19, 2026 at 4:32 PM IST
Effectiveness of exercise therapy for osteoarthritis : అన్నీ సక్రమంగా ఉంటేనే పనులు చేసుకోవడానికి నానా అవస్థలు పడుతాము. అలాంటిది కీళ్లవాతం వస్తే కదలడమే కాదు, ఏ పని చేయాలన్నా కీళ్లు తేలుకుట్టినట్టు మంటగా ఉంటాయి. చేతులు, కాళ్లు కదిపినా కన్నీళ్లు వస్తాయి. అయితే, కొన్ని రకాల మందులు వాడకంతోపాటు వ్యాయామం చేసిన కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుందని గతంలో చాలా అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కానీ, దీని వల్ల ఫలితాలు తక్కువగా ఉన్నాయని తాజా అధ్యయనాల్లో తేలింది.
కీళ్లవాతం అనేది కండరాలకు సంబంధించిన వ్యాధి. చేతివేళ్లు, మోకాళ్లు, వెన్నెముక మొదలైన కండరాలు, వాటి జాయింట్స్పై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమస్యతో బాధపడేవారు నడవడానికి, కూర్చోవడానికి కూడా కష్టపడుతుంటారు. మామూలుగా, ఇది ఒకప్పుడు వయసు పైబడిన వారిలో కనిపించేది. కానీ, మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు కారణంగా.. ఇప్పుడు 30 వయసులో కూడా ఈ వ్యాధితో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు.
వ్యాయామం పరిష్కారం కాదు : కీళ్ల మధ్యన ఉండే మృదు పదార్థం అరిగిపోయిన కారణంగా సంభవించే కీళ్లవాతం (osteoarthritis) వ్యాధి లక్షణాలు- వ్యాయామంతో తొలగిపోయే అవకాశాలు చాలా తక్కువని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. మోకాలి, తుంటి, చేతి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కు వ్యాయామంపై ఆధారాలు చాలావరకు అసంపూర్ణంగా ఉన్నాయని, ఇతర చికిత్సలతో పోల్చదగిన లేదా తక్కువ ప్రభావవంతమైన అతి తక్కువ లేదా స్వల్పకాలిక చిన్న ప్రభావాలను సూచిస్తున్నాయని పేర్కొంది. Rheumatic and Musculoskeletal Diseases అనే జర్నల్ ఈ అధ్యయనాన్ని ప్రచురించింది. ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వల్ల కలిగే నొప్పిని నివారించడానికి, శారీరక కార్యకలాపాల మెరుగుదలకు వ్యాయామమే అమోఘమైన పరిష్కారమంటూ సాగుతున్న ప్రచారాన్ని తాజా అధ్యయనం తోసిపుచ్చింది. జర్మనీలోని Bochum University of Applied Sciences కు చెందిన పరిశోధకులు కూడా ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్నారు.
కీళ్లవాతానికి ప్రారంభ చికిత్సగా వ్యాయామాన్ని సిఫార్సు చేస్తుంటారు. కానీ, దీనివల్ల ఫలితాలు స్వల్పకాలికమైనవే అనడానికి వైజ్ఞానిక సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కీళ్లవాతం నివారించవచ్చని ఇప్పటి వరకూ ప్రచురితమైన నివేదికలపై సమగ్ర సమీక్ష జరగాల్సిన అవసరాన్ని తేల్చి చెప్పారు. ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా దాదాపు 12,000 మందిపై 28 చికిత్సాపరమైన పరీక్షలు, ఐదు శారీరక సమీక్షలు నిర్వహించి గణాంకాలను విశ్లేషించారు. ఇతర చికిత్సలతో పోలిస్తే కీళ్ల వాతానికి వ్యాయామమే సరైన విరుగుడని చెప్పడానికి సరైన సాక్ష్యాలు లేవని సృష్టం చేశారు. తుంటికీలుకు సోకిన ఆర్థరైటిస్ నివారణకు వ్యాయామం ఏ మాత్రం ప్రయోజనకారి కాదని, చేతి కీళ్లపై కొంతవరకూ ప్రభావం చూపవచ్చని తెలిపారు. వ్యాయామంతో పోలిస్తే కీళ్ల శస్త్రచికిత్స (Osteotomy), జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ శస్త్ర చికిత్సలే దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతాయని వెల్లడైనట్టు పేర్కొన్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
