రోజూ "వర్క్​అవుట్స్" చేస్తున్నారా? - ఏం తింటున్నారు? ఎపుడు తింటున్నారు?

ఖాళీ కడుపుతో వ్యాయామం వద్దు - వర్క్​అవుట్స్ ముందు, తర్వాత నిపుణుల సూచనలివే!

Workout Diet
Workout Diet (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 16, 2025 at 12:58 PM IST

4 Min Read
Workout Diet Plan : ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, బరువు తగ్గడానికి, కండలు పెంచడానికి ఇలా వివిధ కారణాల వల్ల చాలా మంది వర్క్​ అవుట్స్ చేస్తుంటారు. మరి, దానికి ముందు తీసుకొనే ఆహారం (ప్రీ వర్క్​ అవుట్ మీల్), తర్వాత తీసుకొనే ఆహారం (పోస్టు వర్క్​ అవుట్ మీల్)పై అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు. అలా చేయడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు ఆలస్యమవుతాయంటున్నారు ఫిట్​నెస్ నిపుణులు. మీ లక్ష్యం కండలు పెంచడమైనా, కొవ్వులు కరిగించడమైనా, బరువు పెరగడమైనా, తగ్గడమైనా ప్రీ, పోస్ట్ వర్క్ అవుట్ మీల్స్ చాలా కీలకమని చెబుతున్నారు. ఈ ఆహారాన్ని 'విండో ఆఫ్ గ్రోత్'గా పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వర్క్​ అవుట్స్ ముందు, తర్వాత ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కొంతమంది తొందరగా బరువు తగ్గాలని అసలు తినకుండా వ్యాయామం చేస్తారు. మరికొందరు అతిగా తినేస్తారు. ఈ రెండూ ప్రమాదమే అంటున్నారు ఫిట్​నెస్ నిపుణులు. కసరత్తులు చేయడానికి శక్తినివ్వడమే కాదని, కండర కణజాలం దెబ్బతినకుండా ముందు తీసుకునే ఆహారం కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. అది ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు, మధ్యస్థాయిలో ప్రొటీన్లు, తక్కువ కొవ్వు పదార్థాల సమాహారంగా ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. కార్బోహైడ్రేట్లు కసరత్తులు చేస్తున్నంత సేపూ శక్తినిస్తాయని, ప్రొటీన్​లలోని అమైనో ఆమ్లాలు కండరాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయని సూచిస్తున్నారు. శరీరం ప్రొటీన్ తీసుకోవడాన్ని నిదానంగా జరిగేలా కొవ్వులు చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

Workout Diet
వర్క్ అవుట్ డైట్ (Getty Images)

ప్రీ వర్క్​అవుట్ మీల్​గా ఇవి మేలు :

శనగల చాట్ : నల్ల, తెల్ల శనగల్లో పిండిపదార్థాలు ఎక్కువగా, ప్రొటీన్ మీడియంగా, కొవ్వులు స్వల్పంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు

ఓట్స్, నీటి శాతం ఎక్కువ ఉండే పండ్లు : ఓట్స్ కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉండే పళ్లు శరీరాన్ని డీ హైడ్రేట్ కాకుండా ఉంచుతాయంటున్నారు. కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువసేపు లేదా ఎక్కువ తీవ్రతతో వ్యాయామం చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

షేక్​లు, స్మూతీలు : కఠిన వ్యాయామాలు చేసేవారు పాలు, అరటిపండ్లు, ఓట్స్, పీనట్ బటర్, బాదం, జీడిపప్పు ఇలా మనకు అందుబాటులో ఉన్న వాటితో షేక్​లు, స్మూతీలు చేసుకొని తాగొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఆలూ చాట్ : బంగాళదుంపను ఉడకపెట్టి అందులో కొంచెం పెరుగు, మిరియాల పొడి కలుపుకొని తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు. బంగాళదుంపకు బదులు చిలగడదుంప తీసుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

అరటిపండు, పీనట్ బటర్ రోటీ : అరటిపండులో పొటాషియం ఉంటుంది. రోటి కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్. పీనట్​ బటర్​లో ప్రొటీన్ ఉంటుందంటున్నారు. పీనట్​ బటర్ అలర్జీ ఉన్నవారు ఆల్మండ్ బటర్​ను తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ కాఫీ : కసరత్తులు ప్రారంభించే 15 నిమిషాల ముందు కావాలనుకుంటే గ్రీన్ టీ, బ్లాక్​ కాఫీ తాగొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. సాయంత్రం కసరత్తులు చేస్తే బ్లాక్ కాఫీ వద్దని చెబుతున్నారు.

Workout Diet
వర్క్​అవుట్స్ (Getty Images)

వర్క్ అవుట్ తర్వాత : వ్యాయామం చేశాక కండరాల కణజాలం దెబ్బతినొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దాన్ని కాపాడటానికి, సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి ప్రొటీన్ చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు. దీంతో పాటు శక్తి కోసం కొద్ది మొత్తంలో కొవ్వులు తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. మీరు తీసుకునే పోస్ట్ వర్క్​ అవుట్ మీల్ ఫాస్ట్ రికవరీగా పనిచేయాలని తెలియజేస్తున్నారు.

చాలామంది వే ప్రొటీన్ తీసుకుంటారు. దాన్ని నీళ్లలోనే తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పాలతో తీసుకుంటే జీర్ణ ప్రక్రియ నిదానంగా సాగుతుందంటున్నారు. వే ప్రొటీన్​కు బదులు పాలు, అరటిపండు, గ్రిల్డ్ చికెన్, బంగాళదుంప, మసాలా పన్నీర్ చన్నా, ఎగ్ వైట్స్, పళ్లు, ఖర్జూరాలు, పెసరట్టు, పన్నీర్, మిల్క్ దలియా, ఓట్స్ తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉదయం వ్యాయామం చేసేవాళ్లు ప్రీ వర్క్ అవుట్ మీల్​గా అల్పాహారం తీసుకోవచ్చు.

చాలామంది ఏమీ తినకుండా వ్యాయామం చేస్తారు. వ్యాయామం తర్వాత ఏమీ తినకుండా బ్లాక్ కాఫీ, గ్రీన్ టీతో సరిపెడతారు. ఇవి రెండూ మంచివి కాదు. దీని వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు రావు. మనం ఏ చిన్న వ్యాయామం చేసినా శరీరం కార్డిసోల్ అనే హార్మోన్​ను విడుదల చేస్తుంది. కార్డిసోల్​ను నియంత్రించాలంటే పోస్టు వర్క్​అవుట్ మీల్ చాలా అవసరం. ఇన్సులిన్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలన్నా, గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ ఫుల్​ఫిల్ కావాలన్నా పోస్టు వర్క్​అవుట్ మీల్ కీలకం. - గోకుల్ యలగందుల, ఫిట్​నెస్ కోచ్

ఎంత సమయం ముందు : ఇది మెటబాలిజంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కసరత్తులు చేసే గంట, రెండు గంటల ముందు ప్రీ వర్క్​అవుట్ మీల్ తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. తీసుకున్న ఆహారం వ్యాయామం చేసేటప్పుడు అసౌకర్యంగా అనిపించకూడదని చెబుతున్నారు. పోస్ట్​ వర్క్​ అవుట్ మీల్ వ్యాయామానికి గంట తర్వాత తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కఠినమైన వ్యాయామాలు చేసే వారు కండరాల పునరుద్ధరణకు గంట లోపు తీసుకుంటే మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

