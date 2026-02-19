బ్లాక్ కిస్మిస్ తింటున్నారా? - ఎలా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదో తెలుసా?
- బ్లాక్ కిస్మిస్ తో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - పద్ధతి ప్రకారం తినాలంటున్న నిపుణులు
Published : February 19, 2026 at 3:47 PM IST
Benefits of Eating Soaked Black Raisins : చాలామంది బాదం, కిస్మిస్, జీడిపప్పు వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ని పచ్చిగానే తింటుంటారు. కానీ, వీటిని నానబెట్టి తీసుకుంటే ఈ పదార్థాల్లోని పోషకాలు రెట్టింపయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులోనూ నానబెట్టిన బ్లాక్ కిస్మిస్ తీసుకోవడం తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అదనపు ప్రయోజనాలు చేకూరతాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రక్తహీనతకు చెక్ : మహిళలకు నెలసరి, ప్రెగ్నెన్సీ సమయాల్లో శరీరం ఎక్కువ రక్తం కోల్పోతుంది. దీనివల్ల మహిళల్లో రక్తహీనత (anemia) తలెత్తుతుంది. అయితే, ఈ సమస్యకు బ్లాక్ కిస్మిస్ పరిష్కారం చూపుతుందని Journal of Pharmaceutical Research International ప్రచురించింది. ఇందుకు కారణం దీనిలో ఐరన్ శాతం అధికంగా ఉంటుందట. అయితే, వీటిని నేరుగా కంటే నానబెట్టుకొని తీసుకుంటే.. ఇందులోని ఐరన్ని శరీరం మరింత సులభంగా గ్రహిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా రక్తం పెరగడంతోపాటు అలసట, నీరసం దూరమై శరీరానికి తక్షణ శక్తి కూడా వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
హార్మోన్లు సమతులంగా : హార్మోన్ల అసమతుల్యత చాలామంది మహిళలకు సమస్యగా ఉంటుంది. దీంతో నెలసరి క్రమం తప్పడం, సంతానలేమి, ప్రత్యుత్పత్తి సమస్యలు, మొటిమలు, అవాంఛిత రోమాలు రావడం వంటి దుష్ప్రభావాలు ఎదురవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని దూరం చేసుకోవాలంటే నానబెట్టిన బ్లాక్ కిస్మిస్లను రోజూ ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీటిలో ఉండే బి, సి, కె విటమిన్లు.. మెగ్నీషియం, క్యాల్షియం వంటి ఖనిజాలు హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేసే అడ్రినల్ గ్రంథుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయని చెబుతున్నారు. తద్వారా హార్మోన్ల ఉత్పత్తి బ్యాలన్స్ అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇది అటు శరీర ఆరోగ్యానికి, ఇటు మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచిదట.
సంతాన భాగ్యం : ప్రస్తుతం చాలామంది మహిళలు సంతాన లేమి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి వారికి బ్లాక్ కిస్మిస్ వరమంటున్నారు నిపుణులు. ఐరన్, ఫోలేట్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఇవి ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. తద్వారా సులువుగా గర్భం దాల్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. వీటిని నానబెట్టుకొని తినడం వల్ల గర్భాశయం పనితీరు మెరుగై, ఆరోగ్యకరమైన అండాలు విడుదలవుతాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలోనూ ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు, గర్భస్థ శిశువులో న్యూరల్ ట్యూబ్ ఎదుగుదలకు ఇవి దోహదం చేస్తాయంటున్నారు.
ఎముక బలానికి : వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ ఎముకల బలం తగ్గిపోతుంటుంది. ఇక మెనోపాజ్ దశలోకి అడుగుపెట్టిన మహిళల్లో ఆస్టియోపొరోసిస్ కారణంగా ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే నానబెట్టిన నల్ల ఎండుద్రాక్షను రోజూ తినడం వల్ల వీటిలో అధికంగా ఉండే క్యాల్షియంను శరీరం సులభంగా గ్రహిస్తుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా ఎముకల దృఢత్వం పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. టీనేజీ నుంచే నానబెట్టిన నల్ల కిస్మిస్లను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల వృద్ధాప్యంలో ఎముకల సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.
మెరిసే చర్మానికి : అందంగా మెరిసిపోవాలని చాలా మంది అమ్మాయిలు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఇందుకోసం బయట దొరికే సౌందర్య ఉత్పత్తులు వాడడం కంటే సహజసిద్ధమైన పదార్థాల్ని తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రోజువారీ ఆహారంలో బ్లాక్ కిస్మిస్లను చేర్చుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. వీటిని రోజూ నానబెట్టి తీసుకోవడం వల్ల చర్మం ప్రకాశవంతంగా మారుతుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫినోల్స్ అనేవి ఫ్రీరాడికల్ డ్యామేజ్ నుంచి చర్మాన్ని కాపాడి వృద్ధాప్య ఛాయలు దరిచేరకుండా చేస్తాయట. అలాగే, విటమిన్ ‘సి’ కొలాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి చర్మానికి మెరుపును తీసుకొస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఎన్ని తినాలి? : వీటితో పాటు జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరచడానికి, తక్షణ శక్తికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రోగనిరోధక శక్తికి, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి.. నానబెట్టిన బ్లాక్ కిస్మిస్తో ఆరోగ్యపరంగా చాలా ప్రయోజనాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగని వీటిని అమితంగా తీసుకోవడమూ మంచిది కాదంటున్నారు. రోజూ రాత్రి పడుకొనే ముందు 6 నుంచి 10 బ్లాక్ కిస్మిస్లను అరకప్పు నీటిలో నానబెట్టి మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే పరగడపున అవి తిని.. ఆ నీటిని తాగితే ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలన్నీ సొంతమవుతాయని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
