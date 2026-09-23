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ఉదయాన్నే పచ్చి వెల్లుల్లి తింటున్నారా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

రోజూ తింటే షుగర్, బీపీ తగ్గుతుందా? - చెడు కొలెస్ట్రాల్​నూ తగ్గిస్తుందా?

వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2026 at 4:49 PM IST

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Is Eating Raw Garlic on an Empty Stomach Safe : ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సులువైన చిట్కాలు పాటించే వారు, ఉదయాన్నే పచ్చి వెల్లుల్లి తినడానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు. వెల్లుల్లిలో అల్లిసిన్ వంటి సహజసిద్ధమైన సమ్మేళనాలతో పాటు యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటిని సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకున్నప్పుడు శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సాధారణంగా వంటలలో రుచిని పెంచడానికి వెల్లుల్లిని ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, దీనిని కొద్ది పరిమాణంలో పచ్చిగా తినడం వల్ల మరికొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, పచ్చి వెల్లుల్లి అనేది వైద్య చికిత్సకు లేదా ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ప్రత్యామ్నాయం కాదని, కేవలం అనుబంధంగా మాత్రమే పనిచేస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించవచ్చు : వెల్లుల్లిలో సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరం సహజ రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి. అయితే, కేవలం వెల్లుల్లి మాత్రమే కాకుండా, పోషకాలు ఉన్న ఆహారం, తగినంత నిద్ర, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తూ, రోజువారి ఆహారంలో తగిన పరిమాణంలో వెల్లుల్లిని కూడా చేర్చుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ మెరుగవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడవచ్చు : వెల్లుల్లి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలలో గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటం అనేది అత్యధికంగా చర్చించే అంశం. పచ్చి వెల్లుల్లిని తరిగినప్పుడు లేదా నలిపినప్పుడు అందులో నుంచి 'అల్లిసిన్' అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం విడుదలవుతుంది. ఈ క్రమంలో రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిల వంటి గుండె జబ్బుల ప్రమాద కారకాలను తగ్గించడంలో వెల్లుల్లి స్వల్ప సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందువల్ల, సమతులాహారంలో భాగంగా క్రమం తప్పకుండా వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం అనేది గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునే మంచి అలవాట్లలో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు.

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జీర్ణక్రియకు తోడ్పడవచ్చు : ఉదయాన్నే పరగడుపున పచ్చి వెల్లుల్లిని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుందని చాలా మంది నమ్ముతారు. వెల్లుల్లిలో ఉండే కొన్ని ప్రత్యేక సమ్మేళనాలు జీర్ణవ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావం చూపడమే కాకుండా, జీర్ణకోశంలోని మంచి బ్యాక్టీరియా పనితీరును కూడా ప్రభావితం చేయగలవు. అయితే, పచ్చి వెల్లుల్లి చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కొంతమందిలో గుండెల్లో మంట, కడుపులో అసిడిటీ, ఉబ్బరం లేదా అసౌకర్యం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ముఖ్యంగా సున్నితమైన కడుపు ఉన్నవారు ఉదయాన్నే పరగడుపున తినడం కంటే, ఏదైనా ఆహారంతో కలిపి వెల్లుల్లిని తీసుకోవడం వల్ల పొట్టకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా సులభంగా జీర్ణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలను అందిస్తుంది : పచ్చి వెల్లుల్లిలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుంచి కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. శరీరంలో జరిగే సాధారణ జీవక్రియ ప్రక్రియల సమయంలో సహజంగానే ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి. కాబట్టి, వాటిని అరికట్టడానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చాలా అవసరం. అందువల్ల, రోజువారీ భోజనంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం ద్వారా శరీరానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, వెల్లుల్లి ద్వారా లభించే ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రయోజనాలను కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, గింజలు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే సమతుల్య ఆహారంలో ఒక భాగంగా మాత్రమే భావించడం ఉత్తమం.

బరువు నియంత్రణ : వెల్లుల్లిని కొన్నిసార్లు సహజంగా కొవ్వును కరిగించే ఆహారంగా ప్రచారం చేస్తుంటారు. కానీ కేవలం పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలను తినడం వల్ల మాత్రమే గణనీయంగా బరువు తగ్గిపోతారని చెప్పడానికి తగిన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అయినప్పటికీ, వెల్లుల్లిలో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ఎక్కువ మొత్తంలో ఉప్పు లేదా క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉండే సాస్‌ల అవసరం లేకుండానే ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలకు చక్కని రుచిని జోడించగలదు. కాబట్టి, సమతుల్య ఆహారం, క్రమబద్ధమైన శారీరక శ్రమతో పాటు దీనిని కూడా రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నప్పుడు, అది ఆరోగ్యకరమైన బరువు నియంత్రణ లక్ష్యాలకు చక్కగా తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పచ్చి వెల్లుల్లిని ఎంత పరిమాణంలో తినాలి? : ఉదయాన్నే ప్రతి ఒక్కరూ ఎంత మొత్తంలో పచ్చి వెల్లుల్లిని తీసుకోవాలో కచ్చితంగా చెప్పలేమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, వెల్లుల్లిలో ఉండే ప్రయోజనకరమైన సమ్మేళనాలు శరీరానికి అందడానికి చాలా తక్కువ పరిమాణం సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అంతేకాదు, ఏదైనా కొత్త ఆహారపు అలవాటు లేదా సప్లిమెంట్‌ను ప్రారంభించే ముందు డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మీరు పచ్చి వెల్లుల్లిని తీసుకోవడం ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నట్లయితే, చాలా తక్కువ పరిమాణంతో ప్రారంభించడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే, పచ్చి వెల్లుల్లిని తినడానికి ముందు దానిని నలపడం లేదా చిన్న ముక్కలుగా తరిగడం వల్ల అందులోని 'అల్లిసిన్', ఇతర సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు విడుదలవడానికి సహాయపడుతుంది.

పరగడుపున పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం సురక్షితమేనా? : పచ్చి వెల్లుల్లిని పరగడుపున తినడం అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ సురక్షితం కాకపోవచ్చు. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రేరేపించి ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, వికారం లేదా కడుపులో అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఖాళీ కడుపుతో తీసుకున్నప్పుడు ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316623005266?via%3Dihub

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7402177/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16484567/

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