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రోజువారీ ఆహారంలో అవకాడో - LDLపై దీని ప్రభావం ఎంత? - తాజా పరిశోధన ఏం చెప్తోందంటే!

- అవకాడోతో ఆరోగ్యం - రోజూ తినడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Avocado
Avocado (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 25, 2026 at 5:04 PM IST

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Eating Avocado Every Day Lower Cholesterol : మనం పండ్లు కొనడానికి బజార్​ లేదా సూపర్ మార్కెట్​కు వెళ్లినప్పుడు సాధారణంగా ఆపిల్, నారింజ, దానిమ్మ, అరటిపండ్ల లాంటివి ఎక్కువగా కొంటాం. అక్కడ ఎక్కడో ఒక మూల పచ్చగా, వింతగా కనిపించే అవకాడో పండును చూసి.. 'ఇది విదేశీ పండు, చాలా ఖరీదైనది, దీనివల్ల మనకేం ఉపయోగం?' అని దాటవేస్తుంటాం. మనలో చాలా మంది చేసే పని ఇదే! కానీ, ప్రస్తుతం చాలామందిని వేధిస్తున్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) సమస్యకు ఈ పండు ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారమని తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది.

ఈ క్రమంలో ఎలాంటి కఠినమైన ఆహార నియమాలు పాటించకుండా, మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా.. రోజుకు కేవలం ఒకే ఒక్క అవకాడో తినడం ద్వారా మన గుండె పదిలంగా ఉంటుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఈ పండు చెడు కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని ఎలా తగ్గిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పరిశోధన ఏం చెబుతోంది? : అమెరికాకు చెందిన Journal of Clinical Lipidology ఇటీవల ఓ ఆసక్తికరమైన పరిశోధన చేసింది. అధిక బరువు, చెడు కొలెస్ట్రాల్​తో బాధపడుతున్న కొంతమందిని ఎంపిక చేసి, వారిని రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. మొదటి గ్రూప్ వారికి రోజూ తినే ఆహారంతో పాటు ఒక అవకాడో పండును ఇచ్చారు. రెండో గ్రూప్ వారికి మాత్రం ఎలాంటి పండు ఇవ్వకుండా, ఎప్పటిలాగే వారిని మాములు ఆహారాన్ని తినమన్నారు. ఆరు నెలల తర్వాత ఈ రెండు గ్రూపుల వారికి బ్లడ్ టెస్టులు చేసి చూశారు. ఇందులో రోజూ ఒక అవకాడో తిన్న వారి రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ చాలా వరకు తగ్గినట్టు పరిశోధకులు గుర్తించారు.

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అవకాడోలో ఏముంది? : అవకాడోలో మన శరీరానికి ఎంతో మేలు చేసే మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. మనం రోజూ వాడే డాల్డా, వనస్పతి లేదా రిఫైండ్ నూనెల కంటే.. ఈ పండులోని సహజమైన కొవ్వు, శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొవ్వును బయటకు పంపడానికి బాగా సహాయపడుతుందంటున్నారు. అంతేకాదు, ఇందులో ఉండే ఫైబర్ మనం తినే ఆహారంలోని ఫ్యాట్​ను పొట్ట, ప్రేగులు పీల్చుకోకుండా అడ్డుకుని, దానిని శరీరం నుంచి బయటకు పంపేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, దీనిలోని పొటాషియం బీపీని అదుపులో ఉంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, విటమిన్ ఇ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు మన రక్తనాళాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయని వివరిస్తున్నారు.

బరువు తగ్గకపోయినా, గుండె ఆరోగ్యంగా : ఆరు నెలల పాటు ప్రతిరోజూ అవకాడో తిన్నా బరువు, నడుము చుట్టుకొలతలో ఎలాంటి మార్పులూ కనిపించలేదట. అయితే, గుండె ఆరోగ్యానికి మాత్రం ఇంది ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, రోజువారీ ఆహారంలో అవకాడోను చేర్చుకోవడం వల్ల గుండెకు కొండంత రక్షణ లభిస్తుందట.

ఆహారంలో దీనిని ఎలా చేర్చుకోవచ్చు? : అవకాడోను చిన్న ముక్కలుగా కోసి వెజిటబుల్ సలాడ్స్​లో భాగంగా తీసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఉదయం టిఫిన్ చేసేటప్పుడు బ్రెడ్ టోస్ట్​పై బట్టర్​కు బదులుగా ఈ పండు గుజ్జును రాసుకొని తినవచ్చట. లేకుంటే, షుగర్ వేయకుండా కొద్దిగా పాలు కలిపి చక్కని స్మూతీలా కూడా చేసుకుని తాగవచ్చని చెబుతున్నారు.

అయితే, ఈ పండులో కేలరీలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, మీరు రోజూ తినే వెన్న, నెయ్యి లేదా నూనెలో వేయించిన ఫుడ్స్​కు బదులుగా ఈ అవకాడోను ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు.

కేవలం అవకాడో తింటే సరిపోతుందా? : అవకాడో ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవాట్లు పాటిస్తేనే గుండెకు పూర్తి రక్షణ లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ నడవడం, కంటినిండా నిద్రపోవడం, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటం వంటి మంచి అలవాట్లతో పాటు రోజుకో అవకాడో తింటే గుండె మరింత ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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