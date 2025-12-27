పొట్టల్లో పలు రకాలు! - ఏ పొట్టను ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసా?
- పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరగడానికి పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : December 27, 2025 at 5:09 PM IST
Types of Belly Fat and Tips to Get Rid of Them : శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత తలెత్తినా పొట్ట పెరుగుతుంది. ఒత్తిడితో సతమతమైనా బాన పొట్ట వచ్చేస్తుంది. మహిళల్లో డెలివరీ తర్వాతా పొట్ట పెరిగిపోతుంది! ఈ విధంగా ఒబేసిటీలో పలు రకాలు ఉన్నాయి. కారణం ఏదైనప్పటికీ.. పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన చెడు కొవ్వుతో నడుము బస్తాలా ఉబ్బిపోతుంది. చూడ్డానికి అసహ్యంగా కనిపించడమే కాకుండా, ఆరోగ్యానికి కూడా హాని చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని ఎంత త్వరగా తగ్గించుకుంటే అంత మేలని వైద్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. జనం కూడా పొట్టను వెంటనే తగ్గించుకొని నాజూకైన నడుము సొంతం చేసుకోవాలని విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కానీ అంత ఈజీ కాదు. దీంతో ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలియక నానా అవస్థలు పడుతుంటారు. మీరు కూడా ఈ లిస్టులో ఉంటే నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ టిప్స్ తెలుసుకోండి.
ప్రసవానంతర పొట్ట : డెలివరీ అయ్యాక కూడా పొట్ట ఎత్తుగా కనిపించడం సర్వసాధారణం. అయినా, దీన్ని అంగీకరించడానికి చాలామంది మహిళలు ఇష్టపడరు. వెనువెంటనే పొట్ట తగ్గించుకొని తిరిగి నాజూగ్గా మారాలని ఆరాటపడుతుంటారు. దీంతో మానసికంగా కూడా ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. అయితే, దీనివల్ల ఆరోగ్యానికి నష్టం తప్ప పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదని అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఒత్తిడికి లోను కాకుండా, చక్కటి జీవనశైలిని అనుసరిస్తే కొన్ని రోజుల్లోనే మార్పు వస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఏం చేయాలంటే? : ప్రసవమైన 6-8 వారాల తర్వాత గైనకాలజిస్ట్ సలహా మేరకు చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు మొదలు పెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. నడక, పాపాయిని ఎత్తుకొని కాసేపు అటూ ఇటూ నడవడం, యోగా, ధ్యానం.. ఇలా కుట్లపై ఒత్తిడి పడని వ్యాయామాలు సాధన చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, 'కీగల్ వ్యాయామాలు' కూడా వదులైన చర్మం బిగుతుగా మారడానికి దోహదం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇక ఆహారం విషయానికొస్తే, అవకాడో, ఆలివ్ నూనె, నట్స్, డ్రైఫ్రూట్స్ వంటి మంచి కొవ్వుల్ని తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
డెలీవరీ తర్వాత పొట్ట తగ్గాలంటే, దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్లు చేయాల్సి ఉంటుంది. సిజేరియన్ అయిన వాళ్లు 6 వారాల తర్వాత నుంచి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం మంచిది. నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్లు మాత్రం 2 - 3 వారాల నుంచి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్లు చేయవచ్చు
- సాహిత్య, గైనకాలజిస్ట్
కూర్చొని తింటే లావైపోతారు! : కొంతమందికి శరీర పైభాగం స్లిమ్గా ఉంటుంది. కానీ, పొట్ట దగ్గరికొచ్చేసరికి కాస్త లావుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే, ఎక్కువసేపు కూర్చొని పనిచేయడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జంక్ఫుడ్-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్కు అలవాటు పడడం వంటి వాటి వల్ల పొట్ట చుట్టూ కొవ్వులు పేరుకుపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యల వల్ల ఎప్పుడు చూసినా పొట్ట ఉబ్బరంగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఏం చేయాలంటే : పీచు అధికంగా ఉండే బీన్స్, బ్రోకలీ, బెర్రీ పండ్లు, అవకాడో, యాపిల్, తృణధాన్యాలు, డ్రైఫ్రూట్స్ వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటిల్లోని ఫైబర్ ఆహారం సులభంగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం, నీటి శాతం అధికంగా ఉండే పండ్లు, కాయగూరలు తీసుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. వీటితోపాటు పొట్టపై ఒత్తిడి పడే కోర్ వ్యాయామాలు, బరువులెత్తడం, మెట్లెక్కడం వంటివి సాధన చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఫలితంగా, పొట్ట చుట్టూ పేరుకున్న కొవ్వు కరగడంతోపాటు అక్కడి కండరాలు కూడా దృఢమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గించడంలో వ్యాయామం, చురుకైన నడక, సాధారణ సైక్లింగ్ సహాపడతాయని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది.
రోజువారీ నడక, వ్యాయామం లేకపోతే పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంది. దీంతో శరీర ఆకృతి మారడంతోపాటు, అనారోగ్య సమస్యలూ ఎదురవుతాయి. ప్రమాదకరమైన ఈ పరిస్థితిని నిర్లక్ష్యం చెయ్యొద్దు. పిల్లలు ఆటలకు దూరమవ్వడం, సెల్ఫోన్ చూసుకుంటూ తినడం, జంక్ఫుడ్ లాంటివి బొజ్జ సమస్యకు కారణం. సరైన నిద్రలేకపోవడం, ఇతర వ్యసనాలు కూడా ఈ సమస్యను తెస్తాయి. - డాక్టర్ కొణతం రాంబాబు
ఒత్తిడి వల్ల : జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు శరీరంలో హార్మోన్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే ఒత్తిడి, ఆందోళన కారణంగా కార్టిసాల్ స్థాయులు కూడా పెరిగిపోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. పొట్ట ఎత్తుగా కనిపించడానికి ఇది కూడా కారణమే అంటున్నారు. మరి, ఈ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడంతోపాటు జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఏం చేయాలంటే : యోగా, ధ్యానం వంటివి ఆందోళన, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి సహకరిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి సాధన చేయడం వల్ల రాత్రిళ్లు నిద్ర కూడా చక్కగా పడుతుందంటున్నారు. ఫలితంగా, శరీరం పునరుత్తేజితం అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు నిండి ఉన్న చేపలు, నట్స్, డ్రైఫ్రూట్స్ వంటివి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు నిండి ఉండే జంక్ ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ప్యాక్ చేసిన వస్తువులు, స్నాక్ ఫుడ్స్ కు దూరంగా ఉండాలని hopkinsmedicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
పొట్ట పెరిగిపోవడానికి కారణమేదైనా సరే, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్ల ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, తీసుకునే ఆహారంలో చక్కెర తగ్గించడం, వ్యాయామాలు చేయడం వంటివి రోజువారీ అలవాట్లుగా మార్చుకుంటే సమస్య నుంచి త్వరగా విముక్తి పొందచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
