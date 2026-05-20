"పడుకున్నామా!, తెల్లారిందా!" అనుకుంటే ఎలా? - ఎక్స్​పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే!

మెరుగైన నిద్ర పొందాలంటే - రోజుకు ఎన్ని గంటలు పడుకోవాలి?

By ETV Bharat Health Team

Published : May 20, 2026 at 3:57 PM IST

Good Sleep : మనిషి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి రోజుకు కనీసం 8 గంటలు అవసరమని డాక్టర్లు, మానసిక నిపుణులు చెబుతుంటారు. అంతకన్నా, తక్కువైతే రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తారు. అయితే, ఎన్ని గంటలు నిద్రపోయాం అనే దానితో పాటు అందులో నాణ్యత కూడా ముఖ్యమేనంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మంచి నిద్రకు మనమేం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మన శరీరంలో చోటుచేసుకునే రెండు వేర్వేరు ప్రక్రియలు నిద్ర రకం, అందులోని నాణ్యతను నిర్దేశిస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అవే స్లీప్ ప్రెజర్ (నిద్ర ఒత్తిడి), సిర్కాడియన్ రిథమ్ (జీవ గడియారం). మనం ఎంత ఎక్కువ సేపు మేల్కొని ఉంటే నిద్ర ఉపక్రమణ ఒత్తిడి అంత పెరుగుతుందట. నిద్రిస్తున్నప్పుడు అది తగ్గుతుంది.

మెరుగైన నిద్ర పొందాలంటే : రాత్రిపూట మంచి నిద్ర కావాలంటే, స్లీప్ ప్రెజర్ బాగా పెరిగినప్పుడు పడుకోవాలి. సిర్కాడియన్ రిథమ్ రోజంతా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతూ, నిద్రను ప్రోత్సహించే లేదా మేల్కొనే సంకేతాలను పంపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మెరుగైన నిద్ర కోసం, స్లీవ్ ప్రెజర్, సిర్కాడియన్ రిథమ్ రెండూ కలిసి పని చేయాలట. ఇందులో ఏమైనా మార్పులు వచ్చినా లేదా నిద్రవేళల్లో క్రమబద్ధత లోపించినా మన నిద్ర సామర్థ్యం ప్రభావితమై, నాణ్యత తగ్గిపోతుందట.

నాణ్యత పెంచుకోవాలంటే : నిద్ర నాణ్యతను పెంచుకోవాలంటే రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రలేవడం, పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. నిద్ర రానప్పుడు పడుకోవడం ఎల్లప్పుడూ మంచి ఆలోచన కాదట. ఓ నిర్దిష్ట నిద్రవేళ లేదా దినచర్యకు మనం అలవాటు పడిన తర్వాత శరీరం సహజంగానే దానికి అనువైన నిద్ర సమయాన్ని వెతుక్కోవడం ప్రారంభిస్తుంది. అందువల్ల ఒక నిర్దిష్ట దినచర్యను పాటించండి. రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవటం, లేవటం అలవాటు చేసుకోవాలని sleepfoundation పేర్కొంది.

నాణ్యమైన నిద్ర కోసం స్లీప్ ప్రెజర్, సిర్కాడియన్ రిథమ్ క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడే ఓ దినచర్యను అలవాటు చేసుకోవాలి. సగటున 7 నుంచి 9 గంటలు నిద్రపోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా సగటున 8 గంటలు పడుకోవాలని కాదు. కొంతమందికి 5- 6 గంటల నిద్ర మాత్రమే సరిపోతుందట. మరికొందరికి రోజుకు 9 లేదా 11 గంటల నిద్ర అవసరం కావొచ్చు. ఇందుకు వారి శారీరక తత్వం, మానసిక స్థితిని దీనికి కారణంగా భావించొచ్చు. పడుకున్న సుమారు 20 నిమిషాలలోపు నిద్ర పట్టకపోతే, పడకగది నుంచి బయటకు వచ్చి పుస్తకాలు చదవడం లేదా మనసుకు హాయినిచ్చే సంగీతం వినడం లాంటివి చేయాలని mayoclinic పేర్కొంది.

రోజుకు నిద్ర ఎంత అవసరమో తెలుసుకోవడానికి రెండు పనులు చేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • నిద్రపోయే టైంను స్థిరంగా పాటించడం
  • పడుకున్న తర్వాత 20 నిమిషాల్లోపే నిద్రపోగలమని పూర్తి నమ్మకం ఉన్న సమయాన్నే నిద్రవేళగా ఎంచుకోవడం.

ఈ రెండు పద్ధతుల్ని పాటించి, ఉదయం నిద్రలేవగానే ఫ్రెష్​గా, శరీరానికి సంతృప్తిగా, అలసట లేదని అనిపిస్తే రోజువారీ నిద్ర అంత మేరకు అవసరమని గుర్తుంచుకోవాలి.

  • మన నిద్రవేళ అనేది కేవలం అలసటగా అనిపించినప్పుడు కాకుండా, నిజంగా నిద్ర వస్తున్నప్పుడు ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • ఒకవేళ పడుకున్న తర్వాత అరగంట లోపు నిద్రలోకి జారిపోలేకపోతే, మనలో తగినంత నిద్ర ఒత్తిడి ఏర్పడలేదని అర్థం. ఇలాంటప్పుడు నిద్ర వచ్చేంత వరకు మసక వెలుతురులో ధ్యానం చేయడం మంచిది.
  • జీవితంలో అలారం అవసరం లేకుండానే, సహజంగా మెలకువ వచ్చేంత వరకు నిద్రపోగలిగే ఓ సమయాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఆపై నిద్రలోకి జారుకుని, మీకు సహజంగా మెలకువ వచ్చేంత వరకు పడుకోండి. అప్పుడే, ప్రశాంతమైన నిద్ర లభిస్తుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

