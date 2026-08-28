టైమ్పాస్ కోసం 'సిగరెట్' తాగుతున్నారా? - ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలతో అలర్ట్ కావాల్సిందే!
పొగాకు ఉత్పత్తులతో ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం! - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
Published : August 28, 2026 at 2:56 PM IST
Warning Signs of Tobacco Related Diseases : పొగాకు వాడకం అనేది ప్రారంభంలో ఎవరికీ ఒక వ్యసనంలా అనిపించదు. అది రోజువారీ జీవితంలో ఒక సాధారణ అలవాటుగా మెల్లగా మొదలవుతుంది. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సిగరెట్ పంచుకోవడం, ఒత్తిడితో కూడిన రోజూవారీ పనిలో కాస్త విరామం తీసుకుని పొగతాగడం లేదా భోజనం తర్వాత గుట్కా/పొగాకు నమలడం వంటివి త్వరలోనే వదిలించుకోలేనంతగా ఒక దినచర్యగా మారిపోతాయి. ఈ అలవాటు ప్రారంభంలో అపాయం లేదని అనిపించినప్పటికీ, కాలక్రమేణా శరీరంలోని దాదాపు ప్రతి అవయవం క్రమంగా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏదైనా తీవ్రమైన వ్యాధి బయటపడటానికి చాలా కాలం ముందే, శరీరం కొన్ని చిన్న చిన్న హెచ్చరిక సంకేతాలను ఇస్తుందంటున్నారు. మరి, ఆ ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శరీరంలోని దాదాపు ప్రతి అవయవాన్ని పొగాకు దెబ్బతీస్తుంది, దీనివల్ల క్యాన్సర్, గుండె జబ్బులు, పక్షవాతం, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనపడటం, అకాల మరణం వంటివి సంభవిస్తాయని WHO పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో శరీరం ఇచ్చే హెచ్చరిక సంకేతాలు అకస్మాత్తుగా బయటపడవు. సాధారణంగా చాలా ఏళ్లపాటు పొగాకు వాడిన తర్వాతే ఇవి మెల్లగా కనిపిస్తాయి. ఈ నిదానమైన మార్పుల వల్లే చాలామంది "నేను బాగానే ఉన్నాను కదా" అని భ్రమపడుతుంటారు. కానీ, పొగాకు వల్ల వచ్చే తీవ్రమైన వ్యాధుల స్పష్టమైన సంకేతాలను మనం అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
దీర్ఘకాలిక దగ్గు : రెండు మూడు వారాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంటూ, రోజురోజుకూ తీవ్రమయ్యే దగ్గును నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు పిల్లికూతలు లేదా వింత శబ్దాలు లాంటిని అశ్రద్ధ చేయవద్దని అంటున్నారు.
కారణం లేని అలసట : చాలామంది కొద్ది దూరం నడిచినా లేదా రెండు మెట్లు ఎక్కినా శ్వాస ఆడకపోవడం, విపరీతంగా అలసిపోతుంటారు. అయితే, దీనిని సాధారణ అలసటగా తీసుకోవద్దని చెబుతున్నారు.
బరువులో మార్పులు : కొంతమంది ఎలాంటి ప్రయత్నం లేకుండానే హఠాత్తుగా బరువు తగ్గిపోతుంటారు. పొగాకు వాడకం వల్ల శరీరంలో అంతర్గతంగా మొదలయ్యే తీవ్రమైన వ్యాధులకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించే సూపర్ ఫుడ్స్ - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మేలంటున్న నిపుణులు!
నోటి సమస్యలు : పొగాకు వల్ల వచ్చే నోటి క్యాన్సర్ ప్రారంభంలో తగ్గని నోటి పూత (అల్సర్లు), నోటి లోపల తెల్లటి లేదా ఎర్రటి మచ్చలు, దవడ గట్టిపడటం వంటి రూపాల్లో కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొదట్లో ఇవి పెద్దగా నొప్పి లేదా ఇబ్బంది కలిగించకపోవడం వల్ల చాలా మంది వీటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారట.
గొంతు సమస్యలు : గొంతు బొంగురుపోవడం లేదా నిరంతరం గొంతు మంటగా ఉండటం వంటి శాశ్వత మార్పులను తేలికగా తీసుకోవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి లోపల పెరుగుతున్న తీవ్రమైన సమస్యలకు సంకేతాలు కావచ్చంటున్నారు.
ఈ సమస్యలను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి వైద్య సహాయం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల శస్త్రచికిత్స వంటి కఠినమైన చికిత్సల అవసరం తప్పడమే కాకుండా, వ్యాధి నుంచి మరింత సులభంగా కోలుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఊపిరితిత్తులు : పొగాకు ప్రభావం కేవలం ఊపిరితిత్తులకే పరిమితం కాదట. ఇది శరీరం మొత్తాన్ని దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల వచ్చే దీర్ఘకాలిక సమస్యల లక్షణాలను చాలామంది గుర్తించలేకపోతుంటారని అంటున్నారు. పొగ ఊపిరితిత్తులకు చేరినప్పుడు, అది అక్కడి చిన్న గాలి సంచులలోకి ప్రయాణించి వాటిని దెబ్బతీస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
గుండె, రక్తనాళాపై ఒత్తిడి : పొగాకు వల్ల శరీరంలో విషపూరిత పదార్థాలు చేరుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల తరచుగా తల తిరగడం, ఛాతీ బరువుగా లేదా నొప్పిగా అనిపించడం వంటి తీవ్రమైన గుండె సమస్యల సంకేతాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు.
శారీరక అసౌకర్యం : తరచూ వచ్చే తలనొప్పి లేదా కాళ్ల వాపు వంటి లక్షణాలను తేలికగా తీసుకోకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి పొగాకు వాడకం వల్ల రక్తనాళాలు దెబ్బతింటున్నాయని చెప్పడానికి సంకేతాలు కావచ్చంటున్నారు.
నివారణ : మనకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన పరిష్కారం సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స కాదు. వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే కచ్చితంగా గుర్తించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల పెద్దగా కోతలు లేని సాధారణ చికిత్సలతోనే వ్యాధిని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
- మానవ శరీరానికి స్వయంగా కోలుకునే అద్భుతమైన శక్తి ఉంది. పొగాకు వాడకాన్ని ఆపిన మరుక్షణమే, రక్తప్రసరణ పెరగడం, ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడటం వంటి సానుకూల మార్పులు మొదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ధూమపానం మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్, COPD వంటి ధూమపాన సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుందని CDC పేర్కొంది.
- ఎప్పుడైనా తగ్గని దగ్గు, నోటిపూత లేదా విపరీతమైన అలసట వంటి సమస్యలు వేధిస్తుంటే, భవిష్యత్తులో వచ్చే పెద్ద పెద్ద ఆరోగ్య ముప్పులను నివారించడానికి వీలైనంత త్వరగా డాక్టర్ను సంప్రదించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
ఎంతో ఖరీదైన మెదడు వైద్య పరీక్షలు - సెల్ఫోన్తో గుర్తించేలా శాస్త్రవేత్తల ఆవిష్కరణ!
మీ శరీరానికి రోజూ సరిపడా ప్రొటీన్ ఇస్తున్నారా? - ఎవరెవరికి, ఎంత అవసరం?