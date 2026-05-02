"గుండెపోటు" ముందుగానే ఇలా హెచ్చరిస్తుందట - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త!

- హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడానికి ముందు శరీరంలో పలు లక్షణాలు - ముందస్తుగానే అలర్ట్ కావాలంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Health Team

Published : May 2, 2026 at 3:02 PM IST

Early Warning Signs before a Heart Attack : ప్రస్తుతం చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా చాలామంది గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నారు. అయితే, గుండెపోటు అకస్మాత్తుగా సంభవించదని.. కొన్ని గంటలు, రోజులు లేదా వారాల ముందే కొన్ని హెచ్చరిక సంకేతాలను ఇస్తుందట. కానీ, ఈ లక్షణాలను చాలామంది సాధారణ ఒత్తిడి, అలసట లేదా అజీర్తీగా పొరబడుతుంటారు. ఈ సంకేతాలను ముందుగానే గుర్తించడం వల్ల ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గుండెపోటు వచ్చే ముందు ఎలాంటి సంకేతాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం : గుండెపోటు రావడానికి ముందే.. గుండెకు రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా కరోనరీ ధమనులలో పేరుకుపోయిన కొలెస్ట్రాల్ ప్లాక్ (ఫలకం) అస్థిరంగా మారినప్పుడు ఇలా జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ప్లాక్ పగిలినా లేదా చీలికలు ఏర్పడినా, శరీరం వాటి చుట్టూ రక్తపు గడ్డలను ఏర్పరుస్తుందట. ఈ గడ్డలు ధమనిని మరింత ఇరుకుగా మార్చడం వల్ల.. గుండె కండరాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

తరచూ ఛాతి నొప్పి : గుండెపోటు వచ్చే ముందు ఛాతిలో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ఛాతీ మధ్యలో ఒత్తిడి, బిగుతుగా ఉండటం, పిండేస్తున్నట్లు అనిపించడం లేదా స్వల్పంగా మంటగా అనిపించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ అసౌకర్యం కొన్ని నిమిషాల పాటు ఉండి, తగ్గిపోయి, మళ్లీ వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు

కారణం లేకుండా అసాధారణ అలసట : గుండెపోటుకు ముందు అలసటగా అనిపించడం మరొక సాధారణ సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత కూడా అలసటగా అనిపించవచ్చని చెబుతున్నారు. నడవడం, మెట్లు ఎక్కడం లేదా బ్యాగ్ మోయడం వంటి సాధారణ పనులు కూడా మునుపటి కంటే కష్టంగా ఉంటాయట. ఈ లక్షణం మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

శ్వాస ఆడకపోవడం : గుండెకు రక్తప్రసరణ తగ్గడం వల్ల శరీరమంతా ఆక్సిజన్​ సరఫరా తగ్గిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల రోజువారీ పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగవచ్చని చెబుతున్నారు. కొంతమందికి ఛాతీ నొప్పి లేకపోయినా, కొద్ది దూరం నడిచినా లేదా కొన్ని మెట్లు ఎక్కినా ఆయాసం రావచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఇతర భాగాల్లో నొప్పి గా అనిపించడం : గుండె పోటు వచ్చే ముందు కేవలం ఛాతీతో పాటు ఇతర భాగాల్లో కూడా అసౌకర్యం అనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా భుజం, చేయి, వీపు, మెడ, దవడ, పళ్లు లేదా పొట్ట పై భాగంలో నొప్పి లేదా అసౌకర్యంగా ఉంటుందని mayoclinic పేర్కొంది. చాలామంది ఈ సంకేతాలను కండరాల నొప్పి, మెడ నొప్పి లేదా గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్​గా భావించి పొరబడుతుంటారు.

ఈ లక్షణాలు కూడా : చెమటలు పట్టడం, వికారం, కళ్లు తిరగడం లేదా స్పృహ తప్పినట్లు అనిపించడం కూడా ముఖ్యమైన ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలని American Heart Association పేర్కొంది. వీటిని డీ హైడ్రేషన్, అజీర్ణం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో పాటు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్య సహాయం పొందడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

ఏదో తేడాగా ఉందనే భావన : శరీరంలో ఏదో సరిగ్గా లేదని కొంతమందికి కేవలం అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వివరించలేని ఈ అసౌకర్యం లేదా ఆందోళనను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

వైద్యులను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి : ఛాతీలో ఒత్తిడి, చెమటలు పట్టడం, చేయి నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

