అలర్ట్ : 'ఎముక విరిగేవరకూ నొప్పి తెలియదు' - లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
పెరుగుతున్న "ఆస్టియోపోరోసిస్" సమస్య - ఎముకల బలం తగ్గితే ఏం చేయాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 8, 2026 at 5:07 PM IST
Osteoporosis Early Symptoms : ఆస్టియోపోరోసిస్ (ఎముక గుల్లబారటం) నిశ్శబ్ద హంతకి! ఎముక క్షీణించటం చడీచప్పుడు లేకుండా ఏళ్ల కొద్దీ క్రమంగా సాగుతూ వస్తుంటుంది. ఎలాంటి నొప్పి ఉండదు. ఎముక విరిగేంత వరకూ అసలు గుల్లబారిన విషయమే తెలియదు. అయితే, కొన్ని లక్షణాలతో దీన్ని గుర్తించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎత్తు తగ్గటం : వైద్య పరీక్షలకు వెళ్లినప్పుడు హఠాత్తుగా ఎత్తు తగ్గినట్టు తేలిందా? దీన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. వెన్నెముక క్షీణించటం, పూసల మధ్య ఖాళీ తగ్గటం వల్ల సుమారు 2-3 సెం.మీ ఎత్తు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
ముందుకు వంగటం : అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు ముందుకు వంగినట్టు అనిపిస్తుంటే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. భుజాల వద్ద వెన్నెముక ముందుకు వంగటమనేది కేవలం అందం, కూర్చునే తీరుకు మాత్రమే సంకేతం కాదు. వెన్నెముక బలహీన పడుతోందనడానికి, శరీరం తిన్నగా ఉండటానికి తగినంత దన్నుగా ఉండటం లేదనటానికి బలమైన సూచిక అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
'క్యాబేజీ'తో ఆహార పదార్థాల నాణ్యత తెలుసుకోవచ్చట! - ఎలానో తెలుసా?
హఠాత్తుగా వెన్నునొప్పి : చాలామంది పరుపు సరిగా లేకపోవటమో, కండరాలు బెణకటం వల్లనో వెన్నునొప్పి వచ్చి ఉండొచ్చని భావిస్తుంటారు. అయితే, నొప్పి పొడుస్తున్నట్టు ఉన్నా, నడుస్తుంటే లేదా నిల్చుంటే తీవ్రమవుతున్నా, పడుకున్నప్పుడు కాస్త తగ్గుతున్నా సందేహించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఎముక గుల్లబారటం వల్ల వెన్నెముక సన్నగా చీలిందటానికి సూచన కావచ్చని అంటున్నారు.
గోళ్లు పెళుసు : ఎముకకూ గోటి ఆరోగ్యానికి దగ్గరి సంబంధం ఉంది. ఇవి రెండూ క్యాల్షియం సాంద్రతతో ప్రభావితమయ్యేవే. ఒకవేళ గోళ్లు చాలా పెళుసుగా మారి, తేలికగా విరుగుతుంటే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అలాగే, సీసాలు లేదా డబ్బాల మూతలు తీస్తున్నప్పుడు, వస్తువులను పట్టుకున్నప్పుడు పిడికిలి పట్టు బలం తగ్గుతున్నా అనుమానించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి మొత్తంగా ఎముక సాంద్రత తగ్గుతోందనటానికి తొలి సంకేతాలని సూచిస్తున్నారు.
చిగుళ్లు జారటం : కాళ్లు, చేతులు, వెన్నెముకల్లోనే కాదు. దవడ ఎముకలోనూ సాంద్రత క్షీణిస్తుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు చిగుళ్లు కిందికి జారటం మొదలవుతుంది. పళ్లు వదులుగా అవ్వచ్చు లేదా ఊడిపోయే స్థితికి రావచ్చు.
ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, ముఖ్యంగా, 50 ఏళ్లు దాటినట్టయితే ఒకసారి ఎముక సాంద్రత పరీక్ష చేయించుకోవటం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. సమస్య ఉన్నట్టయితే వెంటనే జాగ్రత్త పడటానికి వీలుంటుందని సూచిస్తున్నారు.
ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్లు చేయచ్చు :
- ఎరోబిక్స్, సైక్లింగ్ వంటి వ్యాయామాలు ఎముకలకు ఒత్తిడి కలిగించకుండా దృఢంగా మారుస్తాయి.
- చిన్నపాటి బరువులు ఎత్తడం, ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్లతో వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ఎముకలు, కండరాలకు బలం చేకూరుతుంది.
- బ్యాలెన్సింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా మంచిదే. దీని వల్ల చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినా ఆ ప్రభావం ఎముకలపై పడదు.
- గ్రావిటీకి వ్యతిరేకంగా బరువుని ఆపుతూ రోజూ 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయి.
- స్క్వాట్స్, పుషవ్స్ వంటివీ ఎముకలను దృఢంగా మారుస్తాయి. చిన్న వయసు నుంచే పోషకాహారం తప్పనిసరి.
- కాళ్ల కండరాలపై ఒత్తిడి తెచ్చే పనులు, వ్యాయామాల లాంటివి కీళ్లకు బలాన్నిస్తాయి.
- గ్రావిటీకి వ్యతిరేకంగా నడిస్తే ఎముకలు బలపడతాయి. దీని కోసం మెట్లు, కొండలు ఎక్కడం వంటివి చేయాలి.
పరిశోధన మూలాలు :
https://medlineplus.gov/osteoporosis.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/syc-20351968
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4443-osteoporosis
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
గుండె జబ్బుల ముందస్తు సంకేతాలు - 'ఈ లక్షణాలను' నిర్లక్ష్యం చేయకండి!
కిడ్నీ ఆరోగ్యం కోరుకుంటున్నారా? - నిపుణులు చెప్తున్న నేచురల్ డ్రింక్స్!