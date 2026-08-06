మీ ముఖం, కళ్లలో ఈ సంకేతాలు కనిపిస్తే - బి12 లోపం కావచ్చు!
- ముందుగానే గుర్తించి అలర్ట్ కావాలంటున్న నిపుణులు - ఇలా సెట్ చేసుకోవాలని సూచన
Published : August 6, 2026 at 4:42 PM IST
Early facial signs of B12 deficiency : విటమిన్ బి12 అనేది శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన పోషకం. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తి, నరాల పనితీరు, DNA సంశ్లేషణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, శరీరానికి సరిపడా విటమిన్ బి12 లభించకపోయినా లేదా శరీరం దానిని సరిగ్గా గ్రహించలేకపోయినా.. ఆ లోపం చర్మం, నోరు, కళ్లతో సహా పలు అవయవాలపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. ఈ లోపానికి సంబంధించిన అనేక ప్రారంభ లక్షణాలు, వ్యాధి నిర్ధారణ కావడానికి చాలా కాలం ముందే అద్దంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలను ముందుగానే గుర్తించడం ద్వారా సకాలంలో వైద్య సహాయం పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. నరాల దెబ్బతినడం వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలను నివారించవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
పాలిపోయిన చర్మం : బి12 లోపం ప్రారంభ సంకేతాలలో చర్మం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పాలిపోవడం ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో విటమిన్ బి12 స్థాయిలు తగ్గడం వల్ల 'మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా' వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటప్పుడు శరీరం ఆరోగ్యకరమైన ఎర్ర రక్త కణాలను తక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల శరీర కణజాలాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, చర్మం పాలిపోయినట్లు కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విటమిన్ బి12 లోపం వల్ల కలిగే రక్తహీనతను గుర్తించడానికి డాక్టర్లు కింది కనురెప్పల లోపలి భాగాన్ని కూడా పరీక్షించవచ్చని చెబుతున్నారు. మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా అనేది ఒక రకమైన విటమిన్ లోప అనీమియా, ఇది మీకు తగినంత విటమిన్ బి12 లభించనప్పుడు సంభవిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది. దీనివల్ల చర్మం మామూలు కన్నా పాలిపోయి ఉంటుందని తెలిపింది.
పెదవుల మూలల్లో పగుళ్లు : పెదవుల మూలల్లో నొప్పిగా ఉండే పగుళ్లు లేదా చీలికలు ఏర్పడటాన్ని వైద్య పరిభాషలో 'యాంగ్యులర్ చైలిటిస్' అంటారు. ఇది విటమిన్ బి12 లోపంతో ముడిపడి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పుండ్లు తరచుగా ఎర్రగా మారి, వాపు వస్తాయని అంటున్నారు. అలాగే ఆ ప్రాంతం పొడిబారడం లేదా పొట్టులా రాలడం వల్ల మాట్లాడేటప్పుడు లేదా తినేటప్పుడు తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగిస్తాయని అంటున్నారు. ఐరన్ లోపం లేదా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల కూడా ఈ యాంగ్యులర్ చైలిటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
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నాలుక ఇలా చెబుతుంది! : విటమిన్ బి12 లోపం సంకేతాల్లో 'గ్లాసైటిస్' ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనినే నాలుక వాపు అంటారు. దీనివల్ల నాలుక ముదురు ఎరుపు రంగులోకి మారి.. నునుపుగా, మెరుస్తూ, వాచిపోయి, తాకితే నొప్పిగా లేదా సున్నితంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. నాలుకపై ఉండే 'పాపిల్లే' అనబడే చిన్న చిన్న బుడిపెలు క్రమంగా మాయమైపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల నాలుక సాధారణం కంటే చాలా నునుపుగా కనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. కొంతమందిలో నాలుక మంటగా అనిపించడం, ఆహారం మింగేటప్పుడు నొప్పి రావడం, కారంగా ఉండే పదార్థాలు తినలేకపోవడం, రుచి మారడం వంటి సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయని వివరిస్తున్నారు.
తరచుగా వచ్చే నోటి పుండ్లు లేదా ఎర్రటి మచ్చలు : నోటిలో తరచుగా పుండ్లు రావడం లేదా నోటి లోపలి భాగంలో తగ్గకుండా ఉండే ఎర్రటి మచ్చలు కనిపించడం కొన్నిసార్లు విటమిన్ బి12 లోపాన్ని సూచించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పుండ్లు నాలుక, చిగుళ్లు, బుగ్గల లోపలి భాగం, పెదవులపై రావచ్చట. అప్పుడప్పుడు నోటి పూత రావడం సాధారణమే అయినప్పటికీ, పదే పదే రావడం లేదా త్వరగా మానకపోతే డాక్టర్లును సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. విటమిన్ బి12 లోపం వివిధ నోటి సంబంధిత లక్షణాలతో ముడిపడి ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
పచ్చని చర్మం లేదా కళ్లు : కొంతమందిలో విటమిన్ బి12 లోపం వల్ల స్వల్ప కామెర్లు (Mild Jaundice) రావచ్చట. దీనివలన చర్మం లేదా కంటిలోని తెల్లసొన భాగం కొద్దిగా పసుపు రంగులోకి మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాలు సాధారణం కంటే వేగంగా విచ్ఛిన్నం అవ్వడం వల్ల ఇది జరుగుతుందని అంటున్నారు. దీనివలన రక్త ప్రవాహంలో 'బిలిరుబిన్' స్థాయిలు పెరుగుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. విటమిన్ బి 12 లోపం వల్ల చర్మం, కళ్లు పసుపు రంగులో కనిపిస్తాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
దృష్టి లోపాలు : విటమిన్ బి12 లోపం దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగితే అది తీవ్రమైన సమస్యగా మారి ఆప్టిక్ నరానికి (కంటి నుంచి మెదడుకు దృశ్య సమాచారాన్ని చేరవేసే నరం) నష్టం కలిగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల చూపు మసకబారడం, వస్తువులను స్పష్టంగా చూడలేకపోవడం, రంగులను గుర్తించడంలో ఇబ్బంది పడటం, బ్లైండ్ స్పాట్స్ వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యకు సకాలంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే నరాలు దెబ్బతినడం అనేది శాశ్వత సమస్యగా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, కంటి చూపులో ఎలాంటి స్పష్టమైన కారణం లేని మార్పులు కనిపించినా వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలట.
డాక్టర్ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి? : ముఖం, కళ్లలో వచ్చే మార్పులు ఆధారంగా మాత్రమే విటమిన్ బి12 లోపాన్ని పూర్తిగా నిర్ధారించలేమంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, ఈ లక్షణాలు సుదీర్ఘకాలం పాటు ఉంటూ.. వాటితో పాటు అలసట, బలహీనత, చేతులు లేదా కాళ్లలో తిమ్మిర్లు, సూదులతో గుచ్చినట్లు అనిపించడం, జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు లేదా నడిచేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ తప్పడం వంటి సమస్యలు కూడా ఉంటే అసలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని science direct పేర్కొంది. ఒక సాధారణ రక్త పరీక్ష ద్వారా శరీరంలోని విటమిన్ బి12 స్థాయిలను తెలుసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
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