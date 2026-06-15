మీ ఆరోగ్యం గుట్టు విప్పే 'గుబిలి' - తెల్లగా, గోధుమరంగు, ఆకుపచ్చగా ఉంటే అర్థాలివే!
గుబిలి ఎందుకు వస్తుంది? - ఏ రంగు దేనికి సూచిక?
Published : June 15, 2026 at 5:07 PM IST
Precautions to be Taken Ear Wax Removal : మన దేహంలో ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తినపుడు జలుబు, తలనొప్పి, వాంతులు వంటి వాటి ద్వారా శరీరం సంకేతాలిస్తుంది. అలాగే, చెవిలోని గుబిలి కూడా మన ఆరోగ్యం గురించి చెబుతుందని తెలుసా? ఇన్ఫెక్షన్లు, చర్మ సమస్యలు లాంటి వాటిని బయటపెడుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలో ఈ క్రమంలో చెవిలో గుబిలి ఎందుకు వస్తుంది? ఏ రంగు దేనికి సూచిక? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
చెవి గుబిలిని దురదగా, అసౌకర్యంగా భావిస్తాం. అందుకే వెంటనే కాటన్బడ్స్తో బయటికి తీసేస్తాం. నిజానికి, అది చెవి నాళాన్ని రక్షించడమే కాకుండా ఆరోగ్య స్థితిగతుల్నీ సూచిస్తుందట. మన చెవి కాలువ కాలు చుట్టూ ఉండే జిడ్డుగల స్రావాల నుంచి ఒత్తిడి హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ పేరుకుపోవడాన్ని కొలవొచ్చని యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్లోని శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల ఓ అధ్యయనంలో కనుగొన్నారు. కుంగుబాటు సహా ఇతర మానసిక రుగ్మతల నిర్ధారణకు ఇది మెరుగైన సూచిక అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. గుబిలిలోని ప్రధాన పదార్థమైన సెబమ్ వాసన పార్కిన్సన్స్ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడంలో సహాయపడినట్లు గత ఏడాది జరిపిన ఓ పరిశోధనలో తేలింది.
వైద్యపరంగా సెరుమెన్ అని పిలిచే చెవి గుబిలి, బయటి చెవి కాలువలో ఉండే సెరుమినస్, సబేషియస్ అనే రెండు రకాల గ్రంథుల నుంచి వెలువడే స్రావాల మిశ్రమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాని రంగు కూడా మన ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పిస్తుందని 'ది హియరింగ్ కేర్ పార్ట్నర్షిప్'లోని ఆడియాలజిస్ట్ ఆశిష్ షా తెలిపారు. చెవిలో గుబిలిని శుభ్రం చేసేటప్పుడు దాని రంగు, ఆకృతి లేదా వాసనలో మార్పుల్ని గమినించొచ్చట.
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ఏ రంగు దేనికి సూచిక? :
- లేత గోధుమ లేదా పసుపు రంగులో ఉంటే ఆరోగ్యకరమైన గుబిలికి సంకేతం
- ముదురు గోధుమ రంగులో ఉంటే చాన్నాళ్లుగా చెవిలో ఉందని అర్థం
- ఎరుపు/ ముదురు ఎరుపుగా ఉంటే చెవిలో రక్తస్రావం జరిగిందని అర్థం
- ఆకుపచ్చ, క్రీమ్ రంగు గుబిలి ఇన్ఫెక్షన్కు సంకేతం
గుబిలి ఎందుకు వస్తుంది? : మురికి, బ్యాక్టీరియాను గ్రహించేలా చెవి గుబిలి రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా నివారిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది ఎంత ఎక్కువగా గ్రహిస్తే, అంత ముదురు రంగులోకి మారుతుందట. ముదురు రంగు చెవిలో గుబిలి పేరుకుపోయిందని సూచిస్తుంది. అది అలా పేరుకుపోతే ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయొచ్చు. దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియా, క్రిముల వంటివి లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుందని medlineplus పేర్కొంది.
ఎందుకు పేరుకుపోతుంది : అధికంగా ఉత్పత్తి కావడం, వాపు, ఇన్ఫెక్షన్లు, అతిగా శుభ్రం చేసుకోవడం, ఇరుకైన లేదా దెబ్బతిన్న చెవి కాలువలు, ఇయర్ప్లగ్లు, ఇయర్ఫోన్లను ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించడం వంటివి గుబిలి పేరుకుపోవడానికి ప్రధాన కారకాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దుర్వాసన ఎందుకు? : చెవిలో దుర్వాసన వస్తుంటే అది ఇన్ఫెక్షన్కు సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. చెవి కాలువలో చిక్కుకున్న తేమ, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్, ఇయర్బడ్స్ వంటి బయటి వస్తువుల వల్ల ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ రావొచ్చని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల తల తిరగడం, సమతుల్యత కోల్పోవడం, చెవుల్లో రింగుమని శబ్దం రావడం, చెవులు మూసుకుపోయినట్లు అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చని mayoclinic పేర్కొంది. అలాంటప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించాలని పేర్కొంటున్నారు.
పొడిగా లేదా పొరలుగా ఊడిపోయే చెవి గుబిలి గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే, వయసు పెరిగే కొద్ది గ్రంథులు పొడిబారితాయట. కాబట్టి, వద్ధాప్యంలో ఉన్నవారి చెవుల్లో గుబిలి పొడిగా ఉండొచ్చు. అయితే, పొడిగా లేదా పొరలుగా ఊడిపోయే గుబిలితో పాటు దురద, వాపు, నొప్పి లేదా వినికిడి లోపం వంటివి కనిపిస్తే, అది ఎగ్జిమా లేదా చెవి ఇన్ఫెక్షన్ కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య నివారణకు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాడం మంచిదంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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