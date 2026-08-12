గ్లాసు పండ్ల రసంతో ఒత్తిడి దూరం? - తాజా అధ్యయనం ఏం చెప్తోందంటే!
పండ్ల రసాలతో మానసిక స్థితిలో మార్పు! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు వెల్లడి!
Published : August 12, 2026 at 3:45 PM IST
Daily Fruit Juice Mental Health Benefits : ఆరోగ్యకరమైన శరీరానికి కూరగాయలు, పండ్లు ఎంత అవసరమో మనందరికీ తెలుసు. ప్రతిరోజూ తగినన్ని పండ్లు తినడం మంచిదే అయినప్పటికీ, నేటి బిజీ జీవితంలో చాలామంది దీనిని క్రమం తప్పకుండా పాటించలేకపోతున్నారు. అయితే, మనం ప్రతిరోజూ తాగే ఒక చిన్న గ్లాసు పండ్ల రసం లేదా 'స్మూతీ' మన శరీరాన్ని ఉత్తేజపరిచి, ఒత్తిడిని గణనీయంగా తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
ఇంగ్లాండ్లోని 'న్యూకాజిల్ విశ్వవిద్యాలయ' పరిశోధకులు చేసిన ఒక కొత్త అధ్యయనం ప్రకారం, మన ఆహారపు అలవాట్లలో చేసుకునే చిన్న చిన్న మార్పులు కూడా మన మానసిక స్థితిపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. మన రోజువారీ ఆహారంలో పండ్లను చేర్చుకోవడంలో ఎదుర్కొనే ఆచరణాత్మక ఇబ్బందులకు, పండ్ల రసం ఒక సరళమైన, ప్రభావవంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఈ అధ్యయనం వివరిస్తుంది.
4 వారాల అధ్యయనం : బ్రిటన్లో నిర్వహించిన ఈ అధ్యయనంలో, సాధారణంగా పండ్లు, కూరగాయలు చాలా తక్కువగా (రోజుకు రెండు సార్ల కంటే తక్కువ) తినే 42 మంది పాల్గొన్నారు. వీరిని పరిశోధకులు మూడు వేర్వేరు సమూహాలుగా విభజించారు.
మొదటి సమూహం : వీరి ఆహార అలవాట్లలో ఎలాంటి మార్పులూ చేయలేదు. వారు తమ రోజువారీ ఆహారాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని సూచించారు.
రెండో సమూహం : వీరు కేవలం తాజా పండ్లు, కూరగాయలను మాత్రమే తింటూ, రోజుకు ఐదు సార్లు తినాలనే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని సూచించారు.
మూడో సమూహం : వీరు కూడా అదే లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి, ప్రతిరోజూ ఒక గ్లాసు సహజమైన పండ్ల రసం లేదా స్మూతీతో పాటు తాజా పండ్లను కూడా తీసుకోవచ్చని ప్రోత్సహించారు.
ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్న వారందరికీ అవసరమైన ఆహారాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఆర్థిక సహాయంతో పాటు సరైన పోషకాహార మార్గదర్శకత్వాన్ని కూడా అందించారు. ఈ పరిశోధనను వరుసగా నాలుగు వారాల పాటు నిర్వహించారు.
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అధ్యయనం ద్వారా తేలిన ఆసక్తికరమైన ఫలితాలు : నాలుగు వారాల అధ్యయనం ముగిసేసరికి, ప్రతిరోజూ పండ్ల రసాలు, స్మూతీలు తీసుకున్న వారి మానసిక స్థితిలో గణనీయమైన సానుకూల మార్పులు కనిపించాయట.
తక్కువ ఒత్తిడి సూచిక : అంతర్జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య ప్రశ్నావళి (PHQ-9) ఆధారంగా పరీక్షించినప్పుడు, ఇతర సమూహాలతో పోలిస్తే పండ్ల రసం తాగిన వారిలో ఒత్తిడి లక్షణాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ 27-పాయింట్ల స్కేల్పై, జ్యూస్ తాగిన వారు 2.52 పాయింట్లు తక్కువ స్కోర్ సాధించారు. ఇది వారి ప్రశాంతమైన, సానుకూల మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబిస్తోంది.
పెరిగిన ఫైబర్ : పండ్ల రసాలు తాగడం వల్ల కేవలం చక్కెర మాత్రమే లభిస్తుంది, ఫైబర్ లభించదనే ఒక సాధారణ నమ్మకం ఉంది. అయితే, ఈ అధ్యయనంలో జ్యూస్ తాగిన వ్యక్తులు తమ రోజువారీ ఆహారంలో అదనంగా 8 నుంచి 10 గ్రాముల ఫైబర్ను కూడా పొందుతున్నట్లు తేలింది. దీన్ని బట్టి, వారు పండ్ల రసాలు తాగుతూనే, ఇతర కూరగాయలు, పండ్లను కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకోగలిగారని అర్థమవుతోంది.
జీవక్రియపై ప్రభావం లేదు : పండ్ల రసాల ద్వారా శరీరానికి అందే సహజ చక్కెరలు జీవక్రియపై ఎలాంటి ప్రతికూల లేదా దుష్ప్రభావాలను చూపవని ఈ అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది.
పండు తినడం కంటే జ్యూస్ తాగడం మంచిదా? : న్యూకాజిల్ విశ్వవిద్యాలయ అధ్యయనాల ప్రకారం, రోజుకు ఒక చిన్న గ్లాసు సహజసిద్ధమైన పండ్ల రసం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. అధిక ధరలు, సమయం లేకపోవడం వంటి కారణాలతో పండ్లు తినలేని వారికి, 100% చక్కెర రహిత రసాలు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సులభమైన ప్రత్యామ్నాయం. ఈ రసాలు మెదడుకు రక్త ప్రసరణను పెంచి, ఆలోచనా నైపుణ్యాలు, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయని పరిశోధకులు డాక్టర్ కోర్ట్నీ నీల్, ఆలివర్ షానన్ తెలిపారు. రోజువారీ ఆహారంలో తీసుకునే ఈ చిన్న మార్పులు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతాయి.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2026/05/fruitjuiceresearch/
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