డాక్సీసైక్లిన్తో 'స్కిజోఫ్రీనియా' ముప్పు తగ్గుతుందా? - తాజా అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
Published : November 6, 2025 at 2:52 PM IST
Doxycycline Reduces Risk of Schizophrenia: ఎవరూ లేకున్నా ఎవరో ఉన్నారనే అనుమానం, ఎవరో కనిపిస్తున్నారని, వారు నన్ను చంపేస్తారని.. ఇలా రకరకాల కారణాలతో కొందరు మానసిక వేదనకు గురవుతారు. అయితే ఇవన్నీ వాళ్ల అపోహలు అని అనుకుంటాం. కానీ, ఇది స్కిజోఫ్రీనియా వ్యాధి లక్షణాలు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో డాక్సీసైక్లిన్తో స్కిజోఫ్రీనియా ముప్పు తగ్గుతుందని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. మరి, ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
స్కిజోఫ్రీనియా అనేది తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మత. ఇది మెదడు పనితీరుకు అంతరాయం కలిగిస్తూ ఆలోచనలు, జ్ఞాపక శక్తి, ప్రవర్తనలో జోక్యం చేసుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రోజు వారీ జీవితం కష్టంగా మారుతుందంటున్నారు. ఈ వ్యాధి ప్రాణాంతకం కాదని, కానీ ప్రమాదకరమైన ప్రవర్తనకు దారితీయవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. అందువల్ల, ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారిని గుర్తించి, సక్రమంగా చికిత్స చేయిస్తూ జాగ్రత్తగా కనిపెట్టుకుని ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. స్కిజోఫ్రీనియాతో బాధపడుతున్న వారిలో కొంతమందికి జీవితాంతం క్రమక్రమంగా లక్షణాలు తీవ్రమవుతూ, తగ్గిపోతూ ఉంటాయని, మరికొందరికి కాలక్రమేణా లక్షణాలు క్రమంగా తీవ్రమవుతాయని WHO అధ్యయనం పేర్కొంది.
యువకుల్లో స్కిజోఫ్రీనియా వచ్చే ముప్పును తగ్గించడంలో డాక్సీసైక్లిన్ అనే యాంటీ బయాటిక్ సహకరిస్తున్నట్లు తాజా అధ్యయనం ఒకటి వెల్లడించింది. ఈ ఔషధాన్ని బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాసకోశ, చర్మ సంబంధ ఇన్ఫెక్షన్లకు సంబంధించిన చికిత్సకు వినియోగిస్తున్నారు. మెదడులోని కణజాలంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ను ఈ ఔషధం తగ్గిస్తున్నట్లు గత పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. ప్రస్తుత పరిశోధనలో భాగంగా బ్రిటన్, ఫిన్లాండ్, ఐర్లాండ్ దేశాలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు 1987 నుంచి 1997 మధ్య జన్మించిన 56,400 మంది ఆరోగ్య సమాచారాన్ని విశ్లేషించారు. వీరంతా 13-18 ఏళ్ల మధ్యలో మానసిక ఆరోగ్య సేవలు పొందినవారు. వీరు చికిత్సలో భాగంగా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇతర రకాల యాంటీ బయాటిక్స్ తీసుకున్న వారితో పోల్చితే డాక్సీసైక్లిన్ తీసుకున్న వారిలో పదేళ్ల తర్వాత స్కిజోఫ్రీనియా ముప్పు 30-35 శాతం తగ్గినట్లు అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ సైకియాట్రీలో ప్రచురితమయ్యాయి. మరోవైపు, డాక్సీసైక్లిన్, స్కిజోఫ్రీనియాల మధ్యనున్న సంబంధాలపై ఇటీవల పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని, అయితే ఇంకా ఎటువంటి నిశ్చిత ఆధారాలు లభించలేదని చెన్నైకి చెందిన స్కిజోఫ్రీనియా రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ జాయింట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్. మంగళ సృష్టం చేశారు.
స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలు :
- ఎవరితో కలవకుండా ఒంటరిగా ఉండటం, నిశ్శబ్దంగా తమ పనులు తాము చేసుకోవడం, తమ విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకుండా రహస్యంగా ఉంటారు.
- తమలో తాము మాట్లాడుకోవడం, నవ్వుకోవడం, ఇతరులను పట్టించుకోకుండా తన మానాన తానుండటం, నిరంతర ఆలోచనలు, నిద్రలేమి, ఎవరో పిలుస్తున్నట్టుగా, తనతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా భావించి సమాధానం ఇవ్వడం లాంటివి చేస్తుంటారు.
- ఒక విషయానికీ, మరో విషయానికీ పొంతన లేకుండా మాట్లాడటం.
- ఎవరో కొందరు తనను వెంబడిస్తున్నారని, విష ప్రయోగం చేయబోతున్నారని, చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఏదో తెలియని భయంతో ఉంటారు.
- వ్యాధి తీవ్రమైతే స్నానం చేయడం మానేసి మురికిగా కనిపించడం, బట్టలు కూడా సరిగా వేసుకోకుండా తిరగడం చేస్తుంటారు.
స్కిజోఫ్రీనియా వ్యాధిగ్రస్తులకు చేతబడి చేశారని, దయ్యం పట్టిందని, చెడు గాలి సోకిందని అపోహ పడతారు. ఈ వ్యాధికి వైద్యం లేదని, వీరికి పుట్టే పిల్లలు కచ్చితంగా ఇదే వ్యాధితో పుడతారనేది అపోహ. దీన్ని తొలి దశలోనే గుర్తించి చికిత్స ప్రారంభిస్తే కోలుకునే ఛాన్స్ ఉంది- డా.కె. హన్నాకోమలి, ప్రభుత్వ మానసిక వైద్య నిపుణులు
ప్రధాన కారణాలు : స్కిజోఫ్రీనియాకు కచ్చితమైన కారణాలు తెలియవని, మెదడులోని రసాయన, నిర్మాణ, క్రియాత్మక మార్పులతో పాటు, జన్యు సిద్ధత, తీవ్రమైన ఒత్తిడి, మాదకద్రవ్యాల, గర్భధారణ సమయంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు దీనికి కారణం కావచ్చని Nhs.uk అధ్యయనం పేర్కొంది.
- సెల్-టు-సెల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం మెదడులోని న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ డోపమైన్ వంటి వాటిలో అసమతుల్యత.
- ప్రసవ సమయంలో ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వంటివి మెదడు అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
- విపరీతమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేసే కొన్ని సంఘటనలు.
- వంశపారం పర్యంగా కూడా పెద్దల నుంచి సంతానానికి ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం.
- పోషకాహార లోపం, మెదడు ఎదుగుదలను ప్రభావితం చేసే టాక్సిన్స్, వైరస్లకు గురికావడం లాంటి సమస్యలు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
