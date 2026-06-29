'టీ'తో పాటు స్నాక్స్ తింటున్నారా? - ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడినట్లేనట!
టీతో అసలు తినకూడదని చెబుతున్న నిపుణులు - అవేంటో తెలుసుకోండి!
Published : June 29, 2026 at 5:06 PM IST
Do not Eat These Things with Tea : చాలామంది ఉదయం లేవగానే టీ తాగడానికి ఇష్టపడతారు. ఇదే సమయంలో టీతో పాటు బిస్కెట్లు, సమోసాలు వంటివి తినడం వారికి అలవాటుగా ఉంటుంది. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ మొదలుకుని సాయంత్రం స్నాక్స్ టైం వరకు ప్రతిదానితో టీ కలిపి సేవిస్తుంటారు. వాస్తవానికి టీతో పాటు కొన్ని రకాల ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల శరీరం పోషకాలను పూర్తిగా గ్రహించలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా టీలో ఉండే టానిన్లు, పాలిఫెనాల్స్ కొన్ని పోషకాలకు ఆటంకం కలిగిస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో టీతో పాటు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!"
టీ సహజంగా హానికరమేమీ కానప్పటికీ, దీనితో పాటు ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకుంటున్నామనేది చాలా ముఖ్యం. ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు, సప్లిమెంట్లు లేదా ఎక్కువ వేయించిన పదార్థాలను టీతో పాటు తీసుకోవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ అలా తీసుకుంటే, శరీరం పోషకాలను గ్రహించే శక్తి తగ్గుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరంగా మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే, టీ తాగేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.
అధిక బరువుతో 19 రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పు - తాజా పరిశోధనలో వెల్లడి!
ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు : టీతో పాటు పాలకూర, పప్పులు, రాజ్మా, శనగలు, సోయా, బీన్స్ లేదా ఇతర ఐరన్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవద్దు. వీటితో పాటు టీ తాగడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో ఐరన్ లోపం వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఇప్పటికే రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నవారైతే టీతో పాటు ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను కచ్చితంగా నివారించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐరన్ లోపం కారణంగా సప్లిమెంట్ల వాడుతుంటే, వాటిని టీతో పాటు తీసుకోవద్దు. టీ తాగడానికి, ఐరన్ సప్లిమెంట్లను తీసుకోవడానికి మధ్య కనీసం ఒక గంట గ్యాప్ తీసుకోవాలి. ఇది శరీరం ఐరన్ను మరింత సమర్ధవంతంగా గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది.
నూనెతో కూడిన స్నాక్స్ : చాలామంది సమోసాలు, కచోరీలు, పకోడీలు, ఇతర డీప్ ఫ్రైడ్ స్నాక్స్ను టీతో పాటు తింటూ ఉంటారు. అయితే, వీటిని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై అదనపు భారం పడుతుంది. ఎందుకంటే, ఎక్కువ నూనె, టీలో ఉండే కెఫిన్ కలయిక వల్ల కొందరిలో ఎసిడిటీ, కడుపు బరువుగా అనిపించడం లేదా కడుపు అసౌకర్యం వంటి సమస్యలు తీవ్రమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎక్కువ కారంగా ఉండే ఆహారాలు : ఎక్కువ కారంగా ఉండే ఆహార పదార్థలతో పాటు టీ తాగడం వల్ల కొందరిలో కడుపు మంట, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ లేదా సాధారణ అసౌకర్యం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ ఇప్పటికే గ్యాస్, ఎసిడిటీ లేదా జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే, టీతో పాటు ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
- నిమ్మజాతి పండ్లు ఎసిడిటీకి కారణమవుతాయి. వాటితో పాటు టీి తీసుకుంటే కడుపుబ్బరం పెరుగుతుంది.
- క్రీమ్ ఎక్కువగా ఉండే చీజ్ కేక్, పాస్తా, క్రీమ్ కేక్, కూల్ కేక్ వంటివి టీ సమయంలో తీసుకుంటే అజీర్తి సమస్యలు వస్తాయి.
- వెల్లుల్లి, కారం, మిరియాలతో చేసిన స్నాక్స్ను టీతో తీసుకుంటే కడుపులో మంట, అజీర్ణం సమస్యలు తలెత్తుతాయి
- చక్కెర అధికంగా ఉండే మిఠాయిలు, చాక్లెట్లు, డెయిరీ ఉత్పత్తులను తీసుకోకూడదు. శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది.
టీ తాగడానికి సరైన మార్గం : టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగడం కంటే ఒక గంట ముందు లేదా భోజనం చేసిన ఒక గంట తర్వాత టీ తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ఐరన్ వంటి పోషకాల శోషణకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా చూస్తుంది. అంతేకాకుండా, రోజంతా పరిమిత పరిమాణంలో టీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5093162/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5544304/
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
రోజువారీ డైట్లో 'యోగర్ట్' - ఈ ఉపయోగాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు?
పగలు నిద్రమత్తు, రాత్రి నిద్రలేమి - ఇలాంటి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!