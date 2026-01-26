తల తిరిగి కింద పడిపోతున్నారా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!
- తల గిర్రున తిరుగుతోందా? - బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Published : January 26, 2026 at 5:30 PM IST
Dizziness Symptoms and Treatment : కొందరికి తల ఒక్కసారిగా గిర్రున తిరుగుతున్నట్టు, కళ్లు బైర్లు కమ్మి కింద పడిపోతుంటారు. ఇలా జరిగిన కొన్ని సెకండ్ల వ్యవధిలో మెలకువ వచ్చి మాములు స్థితికి వస్తారు. ఈ సమస్య గుండె లయ, మెదడులో ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో తల ఒక్కసారిగా ఎందుకు తిరుగుతుందో, పరిష్కార మార్గాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మెదడు : ఉన్నట్టుండి కళ్లు బైర్లు కమ్మడం, తల తిరిగి పడిపోవటానికి రెండు, మూడు సమస్యలు దోహదం చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కొన్నిరకాల ఫిట్స్లో కాళ్లూ చేతులు కొట్టుకోవటం లాంటి లక్షణాలు ఉండకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. మెదడులో విద్యుత్ ప్రచోదనాలు ఉత్తేజితమై కేవలం స్పృహ కోల్పోయి, కింద పడిపోవచ్చట.
తల తిరుగుతున్నట్టు ఉండే సమస్య చెవిలోపల ఇబ్బందులు ఉంటే వస్తుంది. కళ్లు, కీళ్లలో అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే కూడా తల తిరుగుతుంది. కొందరికి మెదడులో ఇబ్బందులుంటే ఇలా జరుగుతుంది. బీపీ పెరిగినా, తగ్గినా, ప్రయాణాలు చేసే సమయంలోనూ, వాసన పడనప్పుడు, చూపులో తేడా ఉంటే కూడా తల తిరుగుతుంది. చాలా అరుదుగా మెదడులో కణితులు, పక్షవాతం వల్ల తల గిర్రున తిరిగినట్టు ఉంటుంది - జానకి రామిరెడ్డి, ప్రముఖ ఇఎన్టీ సర్జన్
గుండె సమస్యలు : గుండె లయ తప్పటం వల్ల కూడా ఇలా జరగవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఉన్నట్టుండి గుండె వేగంగా గానీ నెమ్మదిగా గానీ కొట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు. దీంతో మెదడుకు రక్తం అందటం తగ్గిపోయి, స్పృహ తప్పి పడిపోయే ప్రమాదముందంటున్నారు.
ఆటలతో రొమ్ము క్యాన్సర్ నివారణ! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!
బీపీ తగ్గిపోవడం : కొందరికి ఎక్కువ సేపు కూర్చొని లేచినప్పుడు లేదా పడుకొని, లేచినప్పుడు హఠాత్తుగా బీపీ పడిపోతుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా జరిగినప్పుడు మెదడుకు రక్త ప్రసరణ కొద్దిగా తగ్గడం వల్ల తల తిరిగి, కింద పడిపోవచ్చట. అయితే, ఇతరత్రా లక్షణాలనూ గమనించటం ముఖ్యమంటున్నారు. అంతేకాదు, శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోతే రక్తపోటు తగ్గి తల తిరగవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఫిట్స్ ఉన్నవారికి అయితే మూర్ఛ రావటానికి ముందు కళ్లు చీకట్లు కమ్మినట్టు అనిపించి, స్పృహ కోల్పోవచ్చు. చుట్టుపక్కల జరుగుతున్నదేంటో అర్థం కాకపోవచ్చు. కొన్ని సెకండ్ల పాటు వారికేమీ తెలియదు. ఆ తర్వాత తామంతట తామే సాధారణ స్థితికి రావచ్చు. గుండె లయ తప్పే సమస్య వల్ల కూడా కొన్ని సార్లు ఈ పరిస్థితి రావచ్చు. ఇందులో తల తిరగటం, గుండె దడతో పాటు ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టటం వంటి ఇతరత్రా లక్షణాలూ కనిపిస్తుంటాయి - డా।। సీతా జయలక్ష్మి, న్యూరాలజిస్ట్
పరీక్షలు : ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించే వారు అసలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కింద పడిపోవటానికి ఇలాంటి సమస్యలేవైనా కారణమవుతున్నాయో తెలుసుకోవడం తప్పనిసరంటున్నారు. మెదడు సమస్య అయినట్టయితే EEG(Electroencephalogram), MRI పరీక్షలతో ఫిట్స్ను నిర్ధారించొచ్చని చెబుతున్నారు. గుండె లయ తప్పే వారిలో కొన్నిసార్లు సమస్య ఎప్పుడు మొదలవుతుందో కచ్చితంగా తెలియకపోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారికి శరీరానికి అమర్చే హోల్టర్ పరికరంతో రోజంతా గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుందో, బీపీ ఎప్పుడెలా మారుతుందో గమనించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఆయా సమస్యలు బట్టి చికిత్స ఆధారపడి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఆయా సమస్యను బట్టి చికిత్స తీసుకుంటే సమస్య నయమవుతుందట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
వెచ్చదనం కోసం రూమ్ హీటర్లు వాడుతున్నారా? - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
ఆ కొవ్వు మంచిదే, బీపీ తగ్గిస్తుందట! - తాజా పరిశోధనలో కీలక విషయాలు!