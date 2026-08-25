గ్యాస్ నొప్పా? గుండె పోటా? - రెండింటికీ తేడా ఏంటీ?
ఛాతీలో అసౌకర్యంగా ఉందా? - అయితే, అది గ్యాస్ సమస్య కాకపోవచ్చని నిపుణుల హెచ్చరిక!
Published : August 25, 2026 at 12:57 PM IST
Difference Between Gas Pain and Heart Attack : అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం 108కు వచ్చే కాల్స్లో ఎక్కువ శాతం గుండె సమస్యలకు సంబంధించినవే. తాజాగా ఓ సంస్థ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, మొత్తం కాల్స్లో ఏడు వేల రకాల ఇవే ఉంటున్నాయి. అయితే, ఇలాంటి కాల్స్ చేసే వారిలో ఇది గ్యాస్ కారణంగా నొప్పా లేదంటే గుండె పోటా అనే గందరగోళం ఉంది. ఈ క్రమంలో రెండింటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని గుండె వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వికారం, తల తిరగడం, అజీర్తి, ఛాతీ భాగంలో అసౌకర్యంగా ఉండటం ఇలాంటి లక్షణాలు వేధిస్తుంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీన్ని చాలా మంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యగా భావిస్తున్నారు.
రెండింటికీ తేడా ఇదీ :
- గ్యాస్ట్రిక్ ఇబ్బంది ఉంటే, పొట్ట పై భాగం, ఛాతీ కింద నొప్పి, గుండెలో మంట, కడుపు ఉబ్బరం ఉంటోంది.
- గుండె పోటు లక్షణాలు ప్రతిసారీ గ్యాస్ట్రిక్ ఇబ్బందిగా భావించడానికి వీలు లేదు. గుండెకు రక్త సరఫరా తగ్గడం, గుండెపోటుకు సూచనగా ఇదే తరహా లక్షణాలు కన్పిస్తాయి.
- అలాగే, వయసు, డయాబెటిస్, బీపీ లాంటి లక్షణాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని గుండె నొప్పిగా అనుమానించాలని అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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హాస్పిటల్కి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో వచ్చే వారిని పరిశీలించినప్పుడు నెలకు సగటున 10 మందిలో అది గ్యాస్ట్రిక్ కాకుండా గుండె సమస్యగా తేలుతోంది. గుండెకు రక్త సరఫరా చేసే నాళాల్లో బ్లాక్స్ ఉండటం ఇతర హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు చాలా మంది మందులు వాడుతుంటారు. కొందరికి ఏ మాత్రం ఉపశమనం లభించకపోగా సమస్య తీవ్రమవుతుంది. నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ముందే డాక్టర్లను సంప్రదించాలి. - డాక్టర్ రాజేష్, హృద్రోగ నిపుణులు
ఈ జాగ్రత్తలు మరవొద్దు :
- వేళాపాళా లేని ఆహారపు అలవాట్లు, అధికంగా జంక్ఫుడ్స్ తీసుకోవద్దు. అలాగే, ధూమపానానికి, మద్యపానానికి దూరంగా ఉండాలి. డయాబెటిస్, హైబీపీ గుండె వ్యాధులకు దారి తీస్తాయి.
- గుండె ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తత లేకపోతే, కొన్నిసార్లు ఆకస్మిక గుండె వైఫల్యానికి దారి తీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సడన్ కార్డియాక్ అరెస్టు అయిన సందర్భంలో కార్డియో పల్మనరీ రిససిటేషన్ (CPR) చేయాలి. దీనిపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- 25 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రోజూ కనీసం అరగంట, వారానికి ఐదు రోజులు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. రోజూ 6-7 గంటల పాటు కలత లేని నిద్రపోవాలి. తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరికైనా గుండె సమస్యలు ఉంటే, పిల్లలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- డయాబెటిస్, హైబీపీ ఉంటే నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి. రోజూ వారీ ఆహారంలో తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణ ధాన్యాలు, గుడ్లు, చికెన్, చేపలు, నట్స్ తీసుకోవాలి. కార్బోహైడ్రేట్లను తక్కువగా తీసుకోవాలి. పిల్లలకు మంచి ఆహారపు అలవాట్లను నేర్పించాలంటున్నారు నిపుణులు.
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