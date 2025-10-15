కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - ఏం తినకూడదో మీకు తెలుసా?
కిడ్నీలో రాళ్లు - నిపుణులు చెప్తున్న ఆహారమిదే!
Published : October 15, 2025 at 3:04 PM IST
Kidney stone prevention : కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్నాయనగానే చాలామంది రకరకాల ప్రయత్నాలు మొదలుపెడతారు. ఆహారంలో మార్పులు, ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడానికి సిద్ధమవుతారు. ఏం తినాలన్నా సంకోచిస్తారు. సవాలక్ష పత్యాలను పాటిస్తారు. టమాటా, పాలకూరకు దూరంగా ఉంటారు. నిజానికి, కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్నపుడు కఠినమైన పత్యాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, కిడ్నీలో రాళ్లు మళ్లీ మళ్లీ రాకుండా ఉండాలంటే సరైన ఆహార నియమాలు పాటించడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆహారం విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వేటికి దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆక్సలేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు : శరీరంలో ఆక్సలేట్స్ ఉత్పత్తి ఎక్కువై, అది మూత్రంలోని కాల్షియంతో కలిసినప్పుడు కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఆక్సలేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారం పరిమితం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. కిడ్నీలలో రాళ్లు ఉండే వారు పాలకూర, స్విస్ చార్డ్, నేవీ బీన్స్, బీట్రూట్, బాదం వంటి కొన్ని అధిక ఆక్సలేట్ ఆహారాలను పరిమితం చేయలని National Kidney Foundation అధ్యయనం పేర్కొంది. వీటికి బదులుగా తక్కువ ఆక్సలేట్ ఉండే దోసకాయ, పుచ్చకాయ, ద్రాక్ష, క్యాలీఫ్లవర్, అరటిపండ్లు వంటి పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవచ్చని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
"BP" ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
ఉప్పు : అధిక ఉప్పు తీసుకోవడం వల్ల మూత్రంలో కాల్షియం స్థాయి పెరుగుతుందని, ఇది మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఇంట్లో తాజాగా వండిన ఆహారాన్ని, ఉప్పుకు బదులుగా మసాలా దినుసులు, మూలికలు లేదా నిమ్మరసం వాడి వండుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. మూత్రంలో కాల్షియం, ఆక్సలేట్, భాస్వరం అధిక స్థాయిలో ఉండటం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయని NIH అధ్యయనం పేర్కొంది.
చక్కెర పానీయాలు : అధిక చక్కెర, ముఖ్యంగా ఫాస్పోరిక్ ఆమ్లం ఉండే కూల్ డ్రింక్స్ కిడ్నీలకు హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చక్కెర కూడా ఎక్కువ కాల్షియంను మూత్రంలోకి పంపేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చక్కెర పానీయాలు, ఆర్టిఫిషియల్గా స్వీట్ కలిపిన పండ్ల రసాలు, కూల్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్కు దూరంగా ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. కూల్డ్రింక్స్లో షుగర్, కార్బోనేటేడ్ వాటర్ అధిక మొత్తంలో ఉంటాయని, ముఖ్యంగా కోలా వంటి ఫాస్పోరిక్ ఆమ్లం అధికంగా ఉండే పానీయాలు మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. వీటికి బదులుగా మంచినీళ్లు తాగడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ఇంట్లో తాజా పండ్లతో తయారుచేసిన జ్యూసులు తాగడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.
రెడ్మీట్ : శరీరానికి ప్రొటీన్ తప్పనిసరని అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయినప్పుటికీ, రెడ్ మీట్, ఆర్గాన్ మీట్, షెల్ఫిష్ వంటి వాటిలో ప్యూరిన్ల అధికంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను పెంచి కిడ్నీలో రాళ్ల ఏర్పడడానికి పెంచుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే వీటికి బదులుగా కాయధాన్యాలు, బీన్స్, శనగలు, మితమైన పరిమాణంలో చికెన్ లేదా చేపలు వంటి లీన్ ప్రోటీన్తో పాటు తాజాగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.
అదనపు విటమిన్ సి : అధిక మోతాదులో విటమిన్ సి సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం వల్ల కొంతమందిలో కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. అందుకే, అధిక మోతాదులో విటమిన్ సి సప్లిమెంట్లు తీసుకోకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నారింజ, స్ట్రాబెర్రీలు, బెల్ పెప్పర్స్ వంటి పండ్లు, కూరగాయలు నుంచి సహజంగా విటమిన్ సి పొందవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారు కచ్చితంగా రోజుకు 2.5 నుంచి 3 లీటర్ల నీరు లేదా ఇతర ద్రవాలు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. ఆహార నియమాలలో మార్పులు చేసుకునే ముందు సంబంధిత డాక్టర్ను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
"సంతాన లేమి సమస్యలు" - అసలు కారణాలేంటి? పరిష్కారాలు ఎలా?
చేతులు, కాళ్లలో 'ఈ లక్షణాలు' కనిపిస్తున్నాయా? - లివర్ డేంజర్లో ఉందని అర్థమట!