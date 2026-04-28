డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ "అవయవ దానం" చేయవచ్చా? - వైద్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

"ఈటీవి భారత్" ఇంటర్వ్యూలో ప్రముఖ వైద్యులు - అవయవ దానం చేయడానికి కీలక సూచనలు!

Published : April 28, 2026 at 5:52 PM IST

People with Diabetes Donate Blood and Organs: డయాబెటిస్ ఉంటే రక్తదానం, అవయవ దానం చేయడానికి వీలుపడదని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. అయితే ఇది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ఉండి, ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉంటే.. రక్తదానం, నేత్రదానం లేదా కొన్ని రకాల అవయవాలను కూడా దానం చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మధుమేహం ఉన్నవారు అవయవ దానం చేయాలనుకుంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రముఖ్య వైద్య నిపుణులు "ఈటీవీ భారత్"​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఆ వివరాలు వారి మాటల్లోనే చూద్దాం.

"డయాబెటిస్ ఉన్నవారు అవయవాలను దానం చేయవచ్చు. భారతదేశంలో అవయవాల దాతల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. అవయవ వైఫల్యంతో బాధపడుతున్న ఎంతో మంది సరైన దాత కోసం ఏళ్ల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు. విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే, కొందరు ఆ నిరీక్షణలోనే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు" అని కర్ణాటక బెళగావికి చెందిన సీనియర్ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ విక్రాంత్ ఘట్నట్టి పేర్కొంటున్నారు.

ఈ కొరత దృష్ట్యా రక్తదానం, అవయవదానం, మృతదేహ దానం కోసం మరింత మంది ముందుకు రావాలని డాక్టర్ విక్రాంత్ సూచిస్తున్నారు. డయాబెటిస్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు దానం చేయకూడదనే అపోహ వల్ల కూడా దాతల సంఖ్య తక్కువగా ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఏమేమి దానం చేయవచ్చు : డయాబెటిస్ ఉన్నవారు వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి, సంబంధిత అవయవాల పనితీరును బట్టి అవయవ దానం చేయవచ్చని డాక్టర్ విక్రాంత్ వివరిస్తున్నారు. వీరు గుండె, కాలేయం, మూత్రపిండాలు, కళ్లను దానం చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. కొంతమంది చర్మం, ఇతర కణజాలాలను దానం చేయడానికి కూడా అర్హులు కావచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

గుండె, కిడ్నీలు, లివర్, కళ్లు, చర్మం వంటి అవయవాలు డయాబెటిస్ వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతినకుండా ఉంటే దానం చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు.. కాలేయ మార్పిడికి ముందు, అది దానానికి అనువుగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి వైద్యులు కాలేయంలో కొవ్వు ఎంత ఉంటుందో తనిఖీ చేస్తారు. అయితే, సాధారణంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారి నుంచి క్లోమగ్రంథి (పాంక్రియాస్) దానాన్ని వైద్యులు పరిగణనలోకి తీసుకోరు - డాక్టర్ మహేశ్ గోపాశెట్టి, బెంగళూరులోని BGS హాస్పిటల్​కి చెందిన సీనియర్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్​ప్లాంట్ సర్జన్

ఇన్సులిన్​పై ఆధారపడకుండా, రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకునే టైప్ 2 డయాబెటిక్ రోగులు బతికున్నప్పుడే ఒక కిడ్నీని దానం చేయవచ్చని డాక్టర్ విక్రాంత్​ చెబుతున్నారు. అయితే, ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వైద్యులు ప్రతి కేసును క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. డయాబెటిస్ నియంత్రణ కోసం మందులు లేదా ఇన్సులిన్ వాడుతున్న వారు కూడా.. షుగర్ లెవల్స్ అదుపులో ఉండి ఎలాంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు లేనట్లయితే.. రక్తం, కళ్లు లేదా ఇతర అవయవాలను దానం చేయవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

"మధుమేహం - ఇది గ్రామాల్లో కూడా వేగంగా వ్యాపిస్తోంది"

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉండాలి : డయాబెటిస్ నియంత్రణ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశమంటున్నారు నిపుణులు. ఖాళీ కడుపుతో రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ 130 mg/dL కంటే తక్కువగా, భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ 180 mg/dL కంటే తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలని డాక్టర్ విక్రాంత్ సిఫార్సు చేస్తున్నారు. అలాగే, HbA1c పరీక్ష కూడా చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఇది గత 2-3 నెలల సగటు రక్త చక్కెర స్థాయిలను కొలిచే ఒక ముఖ్యమైన రక్త పరీక్ష అని, ఈ స్థాయి 7 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు. సాధారణంగా అవయవ లేదా రక్త దానానికి ఎవరినైనా పరిగణనలోకి తీసుకునే ముందు.. కనీసం 3-6 నెలల పాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉన్నాయో లేదో వైద్యులు గమనిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు.

ఆహార నియమాలు : డయాబెటిస్ నిర్వహణ అంటే కేవలం మందులు వాడటం మాత్రమే కాదు. జీవనశైలి అలవాట్లు కూడా ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ క్రమంలో డాక్టర్ విక్రాంత్.. మధుమేహం నిర్వహణ కోసం సులభమైన ఆహార నియమాన్ని సూచిస్తున్నారు; అదే 80/20 లేదా 90/10 విధానం. దీని ప్రకారం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో అధిక భాగం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అంటున్నారు. అలాగే, మీకు నచ్చిన ఆహార పదార్థాలను కూడా కొంత మొత్తంలో చేర్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అంటే :

  • ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, ఆకుకూరలు
  • ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు
  • సహజమైన, తాజా ఆహారాలు

మధుమేహం ఉన్నవారు చక్కెర పదార్థాలు, సంతృప్తు కొవ్వులు అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను పరిమితంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మధుమేహం నియంత్రణకు సహాయపడే రోజువారీ అలవాట్లు :

  • ప్రతిరోజూ 2-3 లీటర్ల నీరు తాగడం
  • రాత్రిపూట సుమారు 8 గంటల పాటు నిద్రపోవడం
  • జంక్​ఫుడ్, స్వీట్లు, చక్కెర పానీయాలు, నూనెలో బాగా వేయించిన ఆహార పదార్ధాలకు దూరంగా ఉండటం.
  • ఆయా సీజనల్​లో లభించే పండ్లు, జొన్న, రాగి, చిరుధాన్యాలు వంటి తృణధాన్యాలు తీసుకోవడం
  • రోజు టైంకి భోజనం చేయడం
  • ప్రతిరోజూ 30-40 నిమిషాల పాటు నడక లేదా వ్యాయామం చేయడం

ఆరోగ్యకరమైన శరీర బరువును కలిగి ఉండటం వల్ల డయాబెటిస్​ను మరింత సమర్ధవంతంగా నిర్వహించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒత్తిడి నిర్వహణ కూడా ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు. ప్రతిరోజూ సుమారు 30 నిమిషాల పాటు ప్రాణాయామం, ధ్యానం లేదా యోగా వంటి పద్ధతులు పాటించడం వల్ల మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ స్థిరంగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో డయాబెటిస్ అనేది వంశపారంపర్యంగా కూడా రావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులకు డయాబెటిస్ ఉంటే.. పిల్లలకు కూడా ఆ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడం ద్వారా ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని, వ్యాధిని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు.

ప్రజలు తమ రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్​ను చక్కగా నిర్వహించుకుంటూ.. HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటే.. కిడ్నీలు, కళ్లు, గుండె, నరాలపై ప్రభావం చూపే సమస్యల ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డయాబెటిస్ ఉన్నంత మాత్రాన ఒక వ్యక్తి అవయవ దానానికి అనర్హుడు అని అర్ధం కాదని తెలియజేస్తున్నారు. ఒకవేళ మధుమేహం నియంత్రణంలో ఉండి, అవయవాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే.. డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ కూడా అవయవ దానం చేయవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. భారతదేశంలో వేలాది మంది రోగులు అవయవ మార్పిడి కోసం వేచి చూస్తున్న తరుణంలో ప్రతి దాత చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

