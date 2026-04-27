మధుమేహం "దృష్టి లోపానికి, అంధత్వానికి" దారితీస్తుందా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

మధుమేహంతో వచ్చే సమస్యలెన్నో - కళ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Diabetic Retinopathy Specialist Dr. Nameeth DSouza
Published : April 27, 2026 at 6:08 PM IST

Diabetic Retinopathy : ఒక్కసారి డయాబెటిస్ నిర్ధారణ అయ్యిందంటే చాలు.. ఇక దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చక్కెర పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం, డాక్టర్లు సూచించిన మందులను వాడుతూ షుగర్​ను నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఒకవేళ ఈ వ్యాధి ముదిరితే.. శరీరంలోని వివిధ అవయవాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇందులో డయాబెటిక్ రెటినోపతి ఒకటి. ఈ సమస్యను సకాలంలో గుర్తించి, చికిత్స అందించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ క్రమంలో డయాబెటిక్ రెటినోపతికి కారణాలు, దీన్ని నివారించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? లాంటి అంశాలపై మంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ డయాబెటిక్ రెటినోపతి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ నమిత్ డిసౌజ్ "ఈటీవీ భారత్"​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.

డయాబెటిస్ రెటినోపతి అనేది అధిక బ్లడ్​ షుగర్​ లెవల్స్​ వల్ల కలిగే ఒక కంటి సమస్య. ఇది కంటి వెనుక భాగంలోని రెటీనాలో ఉండే రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల కంటి చూపు మందగించడం లేదా శాశ్వత అంధత్వం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

కంటి సమస్యలు పెరగడానికి కారణాలు : భారతదేశం ఇప్పుడు మధుమేహానికి రాజధానిగా మారింది. కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం, డయాబెటిక్ రెటినోపతి 50 నుంచి 60 వయస్సు వారిలో కనిపించేది. ఇప్పుడు 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయస్సు గల యువతలో కూడా డయాబెటిక్ రెటినోపతి కనిపిస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం.. జీవనశైలిలో మార్పులు రావడం. అలాగే, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, ఒత్తిడి, ఇతర కారణాల వల్ల డయాబెటిక్ రెటినోపతి సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి.

మధుమేహం కళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? : డయాబెటిక్ రెటినోపతి అనేది మధుమేహం వల్ల దృష్టి నాడికి వివిధ సమస్యలు రావడం. కంటిలో రెటీనాకు చిన్నచిన్న రక్తనాళాలు ఉంటాయి. ఇవి ఉబ్బిపోవడం, కొన్నిసార్లు పగిలిపోవడం వల్ల కంటి నుంచి నీరులాగా వస్తుంది. దీన్ని డయాబెటిక్ మాక్యులర్ ఎడిమా అంటారు. ఇది దృష్టికి హానికరం. ఈ సమస్య రెండు రకాలు. ఒకటి రక్తస్రావ సమస్య (ప్రొలిఫరేటివ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి), మరొకటి దృష్టి నాడి నీరుతో నిండిపోవడం(డయాబెటిక్ మాక్యులోపతి)

సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే : డయాబెటిక్ రెటినోపతి చివరి దశకు చేరుకున్నప్పుడు రక్తస్రావం జరుగుతుంది. దీంతో క్రమంగా కంటిచూపు తగ్గిపోతుంది. సకాలంలో గుర్తించకపోతే ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.

ప్రధాన లక్షణాలు : ప్రారంభ దశలో ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు. దృష్టిలోపం లాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, చూపు బాగానే కనిపించవచ్చు. కానీ, ఈ సమస్య తీవ్రమై కొద్ది చూపు మసకబారడం, వస్తువులు వేరే ఆకారంలో కనిపించడం, కంటి ముందు నల్లటి చుక్కలు, రంగులను గుర్తించడంలో ఇబ్బంది లాంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాబట్టి, వెంటనే కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

కాలక్రమేణా ప్రమాదం : మధుమేహం ఉన్నవారికి వ్యాధి సోకిన సమయం పెరిగే కొద్దీ కంటి సమస్యలు వచ్చే ముప్పు కూడా పెరుగుతుంది. కనీసం 5 ఏళ్లుగా డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్నా వారు.. ఏడాదికి ఒకసారైనా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు డయాబెటిక్ రెటినోపతి ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయితే.. దాని దశను బట్టి డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి లేదా ప్రతి 3 -4 నెలలకు ఒకసారి ఫాలో అప్ చేయించుకోవాలి. కంటి శుక్లం శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఈ సమస్య మరింత తీవ్రం కావచ్చు. అందువల్ల ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

శస్త్రచికిత్స ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి ? : డయాబెటిక్ రెటినోపతి చివరి దశకు చేరుకున్నప్పుడు శస్త్రచికిత్స అవసరం అవుతుంది. ప్రారంభ దశలో లేజర్ చికిత్స ఉత్తమమైనది. అయితే, రెటినా వాపు ఎక్కువగా ఉంటే.. ముందు వాపును తగ్గించడానికి ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి, ఆ తర్వాత లేజర్ చికిత్స చేస్తారు.

డయాబెటిక్ రెటినోపతి (Getty Images)

మధుమేహులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? : అసలే రెటినోపతి రాకూడదనుకుంటే జీవన శైలి, ఆహార మార్పులు, వ్యాయామంతో పాటు టైంకి మందులు తీసుకోవాలి. ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న కిడ్నీ, రక్తపోటు, గుండె సమస్యలకు క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. రెటీనా పరీక్ష చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

వయో వృద్ధులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : డయాబెటిక్ రెటినోపతి కేవలం వృద్ధులకు సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదు. మధుమేహం ఉన్న వారికి కూడా ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే, మధుమేహులూ ఏటా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. శుక్లాలు ఉంటే, వాటికి చికిత్స తీసుకోవడంతో పాటు రెటీనా పరీక్ష కూడా చేయించుకోవాలి.

డయాబెటిక్ రెటినోపతి పూర్తిగా నివారించగలమా? : ఈ సమస్యను ముందుగానే గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల దృష్టి లోపాన్ని చాలా వరకు నివారించవచ్చు. అలాగే, క్రమం తప్పని ఆరోగ్య పరీక్షలు, సరైన ఆహారం, వ్యాయామం, ఒత్తిడి నియంత్రణ, ఇతర సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలకు చికిత్స తీసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

