"డయాబెటిక్ ఫుట్" బాధితుల కాళ్లకు రక్షణ - సరికొత్త AI సాధనం సిద్ధం!

చిన్న క్లినిక్‌లలోనూ వాడొచ్చు - డయాబెటిక్‌ ఫుట్‌ ముప్పును కొద్ది నిమిషాల్లో పసిగడుతుందట!

Diabetic Foot Ulcer
Diabetic Foot Ulcer (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 13, 2026 at 12:08 PM IST

3 Min Read
Diabetic Foot Ulcer Treatment : మధుమేహం శరీరంలోని అన్ని అవయవాల మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. కళ్ల దగ్గరి నుంచి పాదాల వరకూ అన్నింటినీ సైలెంట్​గా దెబ్బతీస్తుంది. చాలా మందిలో పాదాల మీద పుండ్లు ఏర్పడటం చూస్తుంటాం. కానీ, ఇవి మానకుండా మరింత వేధిస్తుంటాయి. ఈ కారణంగా దేశంలో ఏటా సుమారు లక్ష మందికి వేళ్లు, పాదాలు, కాళ్లు తొలగించాల్సి వచ్చేంది. అయితే, సకాలంలో స్క్రీనింగ్, వైద్యం వల్ల కాళ్లను కాపాడుకునే వెసులుబాటు ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో డయాబెటిక్ ఫుట్ బాధితుల కోసం స్ట్రెడ్ ఎయిడ్ అనే సంస్థ సరికొత్త ఏఐ సాధనంను రూపొందించింది. మరి, అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కాళ్లను కాపాడుకునే వెసులుబాటు : డయాబెటిస్ గల వారిలో దాదాపు 15-20 శాతం మందికి పాదాల మీద పుండ్లు ఏర్పడే ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. చాలా మంది వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయటం, పుండ్లు పెద్దగా అయ్యేంత వరకూ డాక్టర్‌ను సంప్రదించకపోవటం పెద్ద సమస్యగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో పుండ్లకు చికిత్స చేయటం కష్టంగా మారి, కొన్ని సందర్భాల్లో పాదాలు తొలగించాల్సిన పరిస్థితికి దారి తీస్తోందంటున్నారు.

ఏటా లక్షల్లో : డయాబెటిస్ ఫుట్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 సెకన్లకో వ్యక్తి కాలును తొలగించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. ముఖ్యంగా, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో డయాబెటిస్​కు నిలయమైన భారత్​లో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. డయాబెటిక్‌ ఫుట్‌ అనే సమస్య కారణంగా ఏటా లక్ష మందికి వేళ్లు, పాదాలు, కాళ్లు తొలగింపును చేపట్టాల్సి వస్తోంది. అయితే సకాలంలో స్క్రీనింగ్, వైద్యం వల్ల వీటిలో 80 శాతం కేసుల్లో కాళ్లను కాపాడుకునే వెసులుబాటు ఉందని అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో డయాబెటిస్ స్క్రీనింగ్ కోసం ఏఐ కూడిన సరికొత్త సాధనాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు పరిశోధకులు. తొలిదశలోనే పుండ్లను గుర్తించి, తగు చికిత్స తీసుకుంటే వేళ్లు, పాదాలు తొలగించటాన్ని చాలావరకూ నివారించుకునే వీలుంటుందని నేషనల్​ హెల్త్ ఇన్​స్టిట్యూట్ అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఐఓటీతో ఏఐ అనుసంధానం : డయాబెటిక్‌ ఫుట్‌ సమస్యను అధిగమించడానికి స్ట్రైడ్‌ ఎయిడ్‌ అనే సంస్థ ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్‌ పాయింట్‌ ఆఫ్‌ కేర్‌ (D-POC) అనే స్క్రీనింగ్‌ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసింది. అది డయాబెటిక్‌ ఫుట్‌ ముప్పును కొద్ది నిమిషాల్లో పసిగడుతుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. దీని నిర్వహణ కోసం పెద్ద ఆసుపత్రులు అవసరం లేదని, చిన్న క్లినిక్‌లలోనూ దీన్ని వాడొచ్చని అంటున్నారు. ఇది ప్లాంటార్‌ ప్రెజర్‌ మ్యాపింగ్‌తో అధిక ముప్పు ఉన్న ప్రదేశాలను, థర్మల్‌ ఇమేజింగ్‌ విధానంతో ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ను గుర్తిస్తుంది. నాడులకు కలిగిన నష్టాన్ని పసిగట్టడానికి న్యూరోపతీ మదింపు ప్రక్రియను చేపడుతుందట. యాంకిల్‌ బ్రేకియల్‌ ఇండెక్స్‌(Ankle-brachial index) ఆధారిత రక్తనాళ స్క్రీనింగ్‌ను నిర్వహించి రక్త ప్రవాహాన్ని మదిస్తుంది. ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం 20 నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత అది సమగ్ర ముప్పు విశ్లేషణను అందిస్తుంది. కృత్రిమ మేధ (AI) సంబంధ అల్గోరిథమ్‌లను ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ ముప్పును తక్కువ, మధ్య, అధిక విభాగాలుగా వర్గీకరించొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటర్నెట్‌ ఆఫ్‌ థింగ్స్‌ (IOT) సాధనాలను ఏఐతో అనుసంధానించడం ద్వారా డయాబెటిక్‌ ఫుట్‌ బాధితులను కాపాడాలని భావిస్తున్నట్లు స్ట్రైడ్‌ఎయిడ్‌ సంస్థ డైరెక్టర్‌ పవన్‌ బెలెహళ్లి తెలిపారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

