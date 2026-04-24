"మధుమేహం - ఇది గ్రామాల్లో కూడా వేగంగా వ్యాపిస్తోంది"
- "ఈటీవి భారత్" ఇంటర్వ్యూలో ప్రముఖ వైద్యులు "రాకేశ్ పారిఖ్" - ఎదుర్కోవడానికి కీలక సూచనలు చేసిన మధుమేహ నిపుణులు
Published : April 24, 2026 at 3:38 PM IST
Diabetes : ఒకప్పుడు మధుమేహం ప్రధానంగా 50 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో లేదా వృద్ధుల్లో మాత్రమే కనిపించేది. ఆ రోజుల్లో ఇది తక్కువ శారీరక శ్రమ, విలాసవంతమైన జీవనశైలి గడిపే ధనికుల వ్యాధిగా పరిగణించబడేది. కానీ, ఇప్పుడు మాత్రం చిన్నా,పెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ దీని బారిన పడుతున్నారు. అంతేకాదు, ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు కేవలం పెద్ద నగరాలకే పరిమితం కాలేదు. ఇది చిన్నపట్టణాల నుంచి గ్రామాలకు సైతం వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. ఇందుకు గల కారణాలను జైపూర్కు చెందిన ప్రముఖ మధుమేహ నిపుణులు డాక్టర్ రాకేశ్ పారిఖ్ "ఈటీవీ భారత్"కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.
ప్రస్తుతం భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ఆరోగ్య సమస్యల్లో డయాబెటిస్ ఒకటి. ఇది రోజురోజుకూ చాప కింద నీరులా వ్యాపిస్తోంది. మారుతున్న జీవనశైలి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, పెరుగుతున్న మానసిక ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ లోపించడమే దీనికి ప్రధాన కారణాలు.
గ్రామీణవాసుపై ప్రభావం ఎలా : కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం.. మధుమేహాం కేవలం వ్యాపారవేత్తలు, శారీరక శ్రమ తక్కువగా చేసేవారు, విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నవారికి మాత్రమే వచ్చే వ్యాధిగా పరిగణించేవారు. కారణం.. వారు గంటల తరబడి కూర్చొని పనిచేస్తారు. కానీ, ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో శారీరక శ్రమ చేసే వారిలో కూడా ఇది కనిపిస్తోంది. దీని ప్రభావం వేగంగా పెరుగుతోంది.
అవగాహనా లోపం : నగరవాసుల కంటే గ్రామీణవాసుల్లో డయాబెటిస్ ఆలస్యంగా నిర్ధారణ అవుతోంది. ఎందుకంటే, మధుమేహం లక్షణాల గురించి వీరికి అవగాహన తక్కువగా ఉంటుంది. వీరు వ్యాధి తీవ్రమయ్యే వరకు వాటిని సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలుగా భావిస్తారు. అలాగే, నగరవాసులు క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకుంటారు. కాబట్టి, వారు వ్యాధిని సులభంగా గుర్తించగలరు. అదే, గ్రామాల్లో స్క్రీనింగ్ సౌకర్యాలు పరిమితం ఉండటం వల్ల ఈ వ్యాధి బయటపడటం లేదు.
యువతకు పొంచి ఉన్న ముప్పు : ఒకప్పుడు మధుమేహం 50 ఏళ్లు పైబడిన వారికి మాత్రమే వస్తుందని అనుకునేవారు. కానీ, ఈ రోజుల్లో ఏ వయస్సులోనైనా రావచ్చు. ముఖ్యంగా 25-35 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వాళ్లు ఎక్కువగా దీని బారిన పడుతున్నారు. చూడడానికి చాలా ఆరోగ్యంగా, దృఢంగా కనిపించేవారు కూడా ఇప్పుడు మధుమేహంతో ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు.
మధుమేహం కేవలం ఊబకాయం ఉన్నవారికి మాత్రమే వస్తుందనేది ఒక అపోహ. ఈ వ్యాధి సన్నగా, కండర ద్రవ్యరాశి తక్కువగా, అంతర్గత అవయవాల చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయిన వారికి కూడా రావచ్చు. దీని వెనుక జన్యుపరమైన కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, మన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఇన్సులిన్ నిరోధకతే ప్రధాన కారణాలు.
మధుమేహం ఆది, అంతం తేల్చే యత్నం! - "ఈటీవీ భారత్ డయాబెటీస్ క్యాంపెయిన్"
జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు : నేటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ మన దైనందిన జీవితంలో అనేక రకాల మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఆహారం నుంచి షాపింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కటీ నేరుగా ఇంటికే వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఉన్నచోటు నుంచి కదలకుండా ఉంటున్నారు. అలాగే, గంటల తరబడి మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ముందు కూర్చోవడం అలవాటుగా మారిపోయింది. ఈ మార్పు కేవలం నగరాల్లోనే జరగలేదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా స్మార్ట్ఫోన్లు వాడకం పెరగడం, శారీరక శ్రమ తగ్గడం వంటివి గ్రామీణవాసుల ఆరోగ్యానికి తలకిందులు చేస్తుంది.
ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలు, జంక్ఫుడ్, చక్కెర పానీయాలు లాంటివి మన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, వేళకు భోజనం చేయకపోవడం, గంటల తరబడి కూర్చోవడం, ఒత్తిడి లాంటివి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో లేకుండా చేస్తున్నాయి.
మధుమేహం పరిణామాలు : మధుమేహాన్ని ముందుగానే గుర్తించి, నియంత్రించకపోతే అది అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. ఇది కేవలం రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడం మాత్రమే కాదు. శరీరంలోని వివిధ అవయవాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.
గుండె జబ్బులు : రక్తనాళాలు దెబ్బతినడం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
మూత్రపిండాల వైఫల్యం : దీర్ఘకాలిక మధుమేహం మూత్రపిండాల పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది.
కళ్లు దెబ్బతినడం : దృష్టి తగ్గడంతో పాటు చూపు శాశ్వతంగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
సాంకేతిక సహాయం : అయితే, ఇటీవలి కాలంలో మధుమేహ చికిత్సలో గణనీయమైన పురోగతి వచ్చింది. గతంలో మన రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తనిఖీ చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు ఇంజెక్షన్ల ద్వారా రక్తం సేకరించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు 'కంటిన్యూయస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్' (CGM) వంటి ఆధునిక పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటి ద్వారా రోజంతా శరీరంలోని చక్కెర స్థాయిలను ట్రాక్ చేవచ్చు. మనం తినే ఆహారం, వ్యాయామం మన చక్కెర స్థాయిలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో తక్షణమే తెలుసుకునేందుకు వీలు కలుగుతుంది.
అయితే, మధుమేహం నియంత్రణకు సాంకేతికత ఒక్కటే పరిష్కార మార్గం కాదు. ఇది కేవలం వ్యక్తిగత సమస్య కాదు, సామూహిక ఆరోగ్య సమస్య. ఈ క్రమంలో మధుమేహంపై అవగాహన పెంచడం ముఖ్యం. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామాన్ని జీవితంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఈ వ్యాధి వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట వేయగలం. ముఖ్యంగా, భవిష్యత్ తరాల వారిని ఈ వ్యాధి నుంచి కాపాడాలంటే.. మనం ఇప్పుడే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
