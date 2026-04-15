షుగర్ బారిన పడకుండా - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

- డయాబెటిస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎక్స్‌పర్ట్ చేస్తున్న సూచనలు ఇవే!

By ETV Bharat Health Team

Published : April 15, 2026 at 3:50 PM IST

Simple Tips to Prevent and Control Diabetes : ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలలో మధుమేహం ఒకటి. ఇది ఒకసారి నిర్ధారణ అయ్యిదంటే చాలు.. జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లులో మార్పు చేసుకోవాలి. అయితే, దీని బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వ్యాయామం : ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఇల్లు, ఆఫీసు పనులతోనే రోజంతా గడిపేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో వ్యాయామానికి ఏ మాత్రం ప్రాధాన్యం ఇవ్వరు. ఇలాంటి జీవనశైలి వల్ల డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రోజులో కనీసం 30-40 నిమిషాలు వ్యాయామానికి, 20 నిమిషాలు ప్రాణాయామం చేయడానికి కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా శారీరక శ్రమ కలిగించడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగవ్వడంతో పాటు శరీరంలోని ప్రతి కణానికి సరిపడినంత ఆక్సిజన్ సరఫరా అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ఇన్సులిన్ కూడా అవసరమైనంత మేరకు ఉత్పత్తయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. నడక, జాగింగ్ లాంటి వ్యాయామలు క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం మెరుగుపడుతుందని Gradyhealth పేర్కొంది.

బీట్​రూట్ జ్యూస్ కాలేయాన్ని డిటాక్స్ చేస్తుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా?

అవి వద్దు : పంచదార, మైదా లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి డయాబెటిస్ తీవ్రతను పెంచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు. వీటికి బదులుగా సహజ సిద్ధంగా లభించే పదార్థాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, రాగులు, జొన్నలు వంటి చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల పలు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. నట్స్​ను నేరుగా కాకుండా నానబెట్టి తీసుకోవడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు. ప్రాథమికంగా, జోడించిన చక్కెరను ఎక్కువగా తీసుకుంటే.. డయాబెటిస్​తోపాటు గుండె జబ్బుల ప్రమాదం అంత ఎక్కువగా ఉంటుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

డిన్నర్ త్వరగా : రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడం వల్లే డయాబెటిస్ వస్తుందన్న విషయం అందరికి తెలిసిందే. అయితే, గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించుకోవాలంటే నైట్​ టైం డిన్నర్​ ఎంత తొందరగా ముగిస్తే అంత మంచిదంటున్నారు నిపుణులు

వెంటనే వద్దు : కొందరు భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి ఏ మాత్రం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల గూక్లోజ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, సాధ్యమైనంత వరకు తిన్న వెంటనే నిద్రపోకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.

నాణ్యమైన నిద్ర : తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కార్టిసాల్, గ్రోత్ హార్మోన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ రెండూ ఇన్సులిన్‌కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయని, హెపాటిక్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్‌ను ప్రేరేపిస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ హార్మోన్లు కాలేయానికి గ్లూకోజ్‌ను రక్తప్రవాహంలోకి విడుదల చేయమని సంకేతం ఇస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, శక్తి అవసరం లేనప్పటికీ, రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తి పెరిగిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి నిద్రపోయే సమయం ఇన్సులిన్, కార్టిసాల్ స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తుందని, ఈ రెండూ గ్లూకోజ్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయని Sleep Foundation పేర్కొంది.

కొంతమంది ఎలాగూ మందులున్నాయని డయాబెటిస్​ని తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. అయితే, ఈ సమస్యను నియంత్రించుకోవడానికి కేవలం మందుల మీదే ఆధారపడడం మంచిదని కాదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, వీటితో పాటు డాక్టర్లు సూచించిన జాగ్రత్తలను పాటించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

చిన్న పిల్లల్లో "రక్తహీనత సమస్య" - సరైన ఆహారాన్ని సూచిస్తున్న నిపుణులు!

వేసవిలో ఏం తినాలి? ఎలా తినాలి? - పోషకాహార నిపుణుల సూచనలివే!

