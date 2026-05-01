మధుమేహానికి "యోగా" కళ్లెం వేస్తుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

- యోగాతో ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్ - డయాబెటిస్ ముప్పు తగ్గుతుందట!

Published : May 1, 2026 at 4:26 PM IST

Diabetes Control With Yoga : మందులు వేసుకుంటూ సరైన జీవనశైలి పాటిస్తే అదుపులో ఉండే మధుమేహానికి యోగా కళ్లెం వేయగలదా? షుగర్ వ్యాధిని​ అడ్డుకోవడానికి ఆసనాలు సహకరిస్తాయా? అంటే "అవును" అనే సమాధానం వస్తోంది. షుగర్ లెవెల్స్​ అదుపులో ఉంచడానికి యోగా తోడ్పడుతుందని "రీసెర్చ్ సొసైటీ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ డయాబెటిస్ ఇన్ ఇండియా (RSSDI)" నివేదిక పేర్కొంది. యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్​లో ఎండోక్రైనాలజీ విభాగాధిపతి, RSSD పూర్వ అధ్యక్షుడు డా.ఎస్వీ మధు ఆధ్వర్యంలో మన దేశంలోని ఆరు ప్రధాన నగరాల్లో ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు. అధిక బరువు, జంక్ ఫుడ్, లోపించిన శారీరక శ్రమ మధుమేహానికి ప్రధాన కారణాలని, మానసిక ఒత్తిడి కూడా వీటికి తోడవుతోందని ఈ అధ్యయనం తేల్చింది. ఒత్తిడిని జయిస్తే డయాబెటిస్ కు కళ్లెం వేయొచ్చని, ఆ ఒత్తిడి నియంత్రణ యోగాతో సాధ్యమేనని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

ప్రాణాయామం, ధ్యానం : క్రమం తప్పకుండా యోగా సాధన చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కార్టిజోల్ మోతాదులు తగ్గటంతోపాటు ఇన్సులిన్ సమర్థంగా పనిచేస్తుంది. ఆసనాలతో కండరాలకు రక్త సరఫరా పెరుగుతుంది. నడుం, తుంటి చుట్టుకొలత నిష్పత్తి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. క్లోమంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే కణాలు ఉత్తేజితమవుతాయి. ధ్యానం, ప్రాణాయామం వంటి వాటితో మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. నాడులు, జీవక్రియ వ్యవస్థలన్నీ సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. ఇవన్నీ డయాబెటిస్ నివారణకు దోహదపడతాయని RSSDI అధ్యయన ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాలున్న వారు యోగా సాధన చేయడం వల్ల ముప్పు 40శాతం వరకూ తగ్గుతున్నట్లు వెల్లడించింది. డయాబెటిస్​తో సహా అనేక జీవనశైలి రుగ్మతలకు యోగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని Department of Science & Technology పేర్కొంది.

హైదరాబాద్, ఉంగుటూరులో పరిశోధన : జీవనశైలి మార్పులతో పాటు యోగా సాధనతో మంచి ఫలితం కనిపిస్తున్నట్టు క్లినికల్‌ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ రివ్యూ ఆర్టికల్ ప్రచురించింది. ఈ పరిశోధన హైదరాబాద్‌, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉంగుటూరు గ్రామంలోనే నిర్వహించటం గమనార్హం.

రక్తంలో గ్లూకోజు శాతం మధుమేహంగా గుర్తించేంత స్థాయికి తక్కువగా ఉంటే ముందస్తు మధుమేహం (ప్రి డయాబిటిస్‌)గా పేర్కొంటారు. ఈ దశలో ఉన్నవారు ఆహారంలో పిండి, కొవ్వు పదార్థాలు తగ్గించటం, వ్యాయామం చేయాలని వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. దీంతో పూర్తిస్థాయి మధుమేహంలోకి వెళ్లకుండా నియంత్రించుకోవచ్చు. దీనికి తోడు యోగా సాధన మంచిదని దేశంలోని ఐదు వైద్య సంస్థల్లో నిర్వహించిన అధ్యయనం స్పష్టం చేస్తోంది.

పరిశోధనల్లో ఏం తేలిందంటే! : ఈ మేరకు ప్రీ డయాబెటిక్ వారిలో కొందరికి జీవనశైలి మార్పులు, మరికొందరికి జీవనశైలితో పాటు యోగా సిఫారసు చేశారు. ఇందుకోసం ఎత్తు, బరువు నిష్పత్తి (BMI) కనీసం 23 కలిగిన 30-70 ఏళ్ల వయసు వారిని ఎంచుకున్నారు. వీరిని మూడేళ్ల తర్వాత పరిశీలించగా జీవనశైలి మార్పులను మాత్రమే పాటించినవారిలో 18.9 శాతం మందికి మధుమేహం వచ్చింది. జీవనశైలి మార్పులతో పాటు యోగా సాధన చేసినవారిలో 11.5శాతం మందిలోనే మధుమేహం కనిపించింది. ముఖ్యంగా హెచ్‌బీఏ1సీ ఫలితం 6, అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్న వారికి యోగా మేలు చేస్తున్నట్టు వెల్లడైంది. ఈ నేపథ్యంలో మధుమేహ నియంత్రణలో యోగాను భాగం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయని ఈ అధ్యయనం వెల్లడించింది.

యోగాతో ప్రయోజనమెలా? : ఇన్సులిన్‌ నిరోధకత, మానసిక ఒత్తిడి మధుమేహానికి రెండు ప్రధాన కారణాలు. యోగాతో హైపోథలమస్, పిట్యుటరీ గ్రంథి, అడ్రినల్‌ గ్రంథి (హెచ్‌పీఏ) ప్రభావితమై దుష్ప్రభావాలు తగ్గుతాయి. ఫలితంగా మానసిక ఒత్తిడి, కుంగుబాటు, ఆందోళన తగ్గుముఖం పడతాయి. యోగాసనాలతో కండరాల చురుకుదనం, బలం, సామర్థ్యం, కదలికలు మెరుగై కణాలు ఇన్సులిన్‌కు స్పందిస్తాయి. కండరాలకు రక్త సరఫరా పెరగటం, కండరాలు వదులు కావటం వల్ల గ్లూకోజును తీసుకుంటాయి. కడుపు కండరాలు సాగటం వల్ల క్లోమగ్రంథిలోని బీటా కణాలూ ప్రేరేపితమయ్యే అవకాశముంది. ఇన్సులిన్‌ ఉత్పత్తి పెరగడంతోపాటు రోగనిరోధక వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. కణాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల మధ్య సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా అడ్డుకుంటుంది.

సాధన ఇలా : నిపుణుల సమక్షంలో యోగా సాధన చేయాల్సి ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆసనాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కొన్ని రకాల ఆసనాలు గర్భిణులు, అధిక రక్తపోటు బాధితులు సాధన చేయడం ప్రాణాంతకం కావచ్చు. ముఖ్యంగా మెడ, మోకాళ్ల నొప్పుల వంటి సమస్యలున్న వారు, వయసు మీరిన వారు డాక్టర్లను సంప్రదించడంతో పాటు యోగా గురువుల సమక్షంలో సాధన చేయాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

