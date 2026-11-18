ఈ "ఫుడ్ కాంబినేషన్స్" ట్రై చేస్తున్నారా? - డేంజర్లో ఆరోగ్యం!
Dangerous Food Combinations: కొన్ని రకాల ఫుడ్ కాంబినేషన్లు ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావని నిపుణుల హెచ్చరిక - పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Published : November 18, 2026 at 5:05 PM IST
కొన్ని ఫుడ్ కాంబినేషన్స్ పేరు చెప్పగానే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతుంటాయి. అందులో బిర్యానీతో కూల్డ్రింక్స్, టీతో బిస్కెట్లు వంటివి కొన్ని. మెజార్టీ పీపుల్ కూడా చాలా మంది వీటిని ఇష్టంగా టేస్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఫుడ్ కాంబినేషన్లు అంత మంచిది కాదని, రోజూ తీసుకుంటే ప్రమాదంలో పడినట్లేనని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు తీసుకోకూడని ఫుడ్ కాంబినేషన్లు ఏంటి? వీటి వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
1. బిర్యానీ - కూల్డ్రింక్స్: బిర్యానీ తింటే కచ్చితంగా కూల్డ్రింక్ తాగాలనే ఆలోచన చాలా మందికి ఉంటుంది. ఎందుకంటే బిర్యానీ తిన్నాక ఇవి తాగితే అరుగుతుందనే భావనతో ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఈ కాంబినేషన్ ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రమాదమని గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్ డా.నితేష్ పగడాల చెబుతున్నారు.
- ఎదురయ్యే సమస్యలు: బిర్యానీలో నెయ్యి, నూనె, మసాలాలు ఉంటాయని, తిన్న తర్వాత వీటిని అరిగించడానికి మన పొట్టలో యాసిడ్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయంటున్నారు. అయితే, సాఫ్ట్డ్రింక్స్ తాగినప్పుడు వాటిలో ఉండే కార్బన్డయాక్సైడ్, కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ జీర్ణరసాలు పలుచబడిపోతాయంటున్నారు. దీనివల్ల జీర్ణక్రియ ఆగిపోయి గ్యాస్, తీవ్రమైన కడుపు ఉబ్బరం, ఎసిడిటీ వస్తాయంటున్నారు. అలాగే బిర్యానీలో కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫ్యాట్స్ రూపంలో క్యాలరీలు అధికంగా ఉంటాయని, దీనికి తోడు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో ఉండే రిఫైన్డ్ చక్కెర శరీరంలోకి చేరడం వల్ల క్యాలరీల మోతాదు మరింత పెరిగి ఊబకాయానికి దారితీస్తుందంటున్నారు. ఇక కూల్డ్రింక్లో ఉండే అధిక చక్కెర వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యకు కారణమవుతుందంటున్నారు.
- ఏం తీసుకోవాలి: బిర్యానీ తిన్నాక సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ బదులు జీలకర్రపొడి, పుదీనా వేసిన మజ్జిగ తాగడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే చక్కెర లేకుండా లెమన్వాటర్ తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
2. టీతో జంతికలు, బిస్కెట్లు: ఈ కాంబినేషన్ను కూడా మెజార్టీ పీపుల్ ట్రై చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఎక్కువ తింటుంటారు. అయితే వీటిని కలిపి తినకపోవడమే మంచిదంటున్నారు డా.నితేష్. రోజూ ఈ అలవాటు ఉంటే ఆరోగ్యానికి హానికరమని.. అప్పుడప్పుడు రుచికోసం తినడంలో పెద్దగా నష్టం లేకపోయినా, రోజూ టీతో వీటిని తీసుకోవడం వల్ల పలు సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
- ఎదురయ్యే సమస్యలు: మార్కెట్లో దొరికే చాలా బిస్కెట్లు మైదా, చక్కెరతో తయారుచేస్తారని.. ఖాళీ కడుపుతో వీటిని టీతో కలిపి తినడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరిగి, అంతే వేగంగా పడిపోతాయంటున్నారు. ఫలితంగా ఇన్సులిన్ నిరోధకత ఏర్పడి మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక జంతికల విషయానికి వస్తే వీటిని నూనెలో వేయించి చేస్తారు, కాబట్టి టీలో ఉండే టానిన్స్ జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు. ఇక టీ తాగుతూ ఈ నూనె పదార్థాలను తినడం వల్ల ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్దకం వస్తాయని చెబుతున్నారు.
3. పప్పు - చిప్స్: చాలా మంది సాంబారు, పప్పు, రసం అన్నంతో చిప్స్ తింటుంటారు. ఈ కాంబో కూడా ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు.
- ఎదురయ్యే సమస్యలు: ప్యాకెట్ చిప్స్లో నిల్వ ఉండటానికి, రుచికోసం అధికమొత్తంలో ఉప్పు కలుపుతారని, భోజనంలో ఉండే ఉప్పునకు తోడు, ఈ చిప్స్ కూడా తోడైతే శరీరంలో సోడియం స్థాయిలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని.. ఫలితంగా రక్తపోటు పెరుగుతుందంటున్నారు. అదే విధంగా చిప్స్ను ఎక్కువ వేడి నూనెలో డీప్ఫ్రై చేస్తారని, వీటిలో అన్శాచురేటెడ్, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు. భోజనం తర్వాత లేదా భోజనంతోపాటు ఇలాంటి స్టార్చ్ స్నాక్స్ తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు, హార్ట్స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. చిప్స్ బదులు అప్పడాలు తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
"మొదట్లో అంతా బాగుంటున్నా.. దీర్ఘకాలికంలో పై కాంబినేషన్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా అజీర్తి, గుండెజబ్బులు, ఊబకాయం బారిన పడొచ్చు. పైగా అదో వ్యసనంలా మారిపోతుంది. కూల్డ్రింక్స్ అస్సలు తీసుకోకూడదు." - డా.నితేష్ పగడాల, గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్
4. సిగరెట్ - టీ/కూల్డ్రింక్స్: చాలా మంది సిగరెట్ తాగుతూ టీ తీసుకుంటుంటారు. లేదంటే సాఫ్ట్డ్రింక్స్ తీసుకుంటారు. కానీ ఈ పదార్థాల కలయిక కూడా ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుందని గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్ డా.నితేష్ పగడాల చెబుతున్నారు.
- ఎదురయ్యే సమస్యలు: కూల్డ్రింక్స్లోని హై ఫ్రక్టోజ్(చక్కెర) కారణంగా నోటిలో, శరీరంలో 'ఎస్' మ్యూటన్స్ అనే హానికర బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుందని.. సిగరెట్లోని నికోటిన్ కూడా సరిగ్గా ఇదే పనిచేస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండింటినీ ఒకేసారి తీసుకోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా స్థాయులు విపరీతంగా పెరిగి శరీరంపై ప్రభావం చూపుతాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే స్మోకింగ్, చక్కెర పానీయాల కలయిక వల్ల కాలేయం, కిడ్నీలపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుందని.. భవిష్యత్తులో టైప్-2 మధుమేహం, ఊబకాయం, శ్వాసకోశ క్యాన్సర్లకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- అదే విధంగా కూల్డ్రింక్స్లో ఉండే యాసిడ్లు, చక్కెర, సిగరెట్ పొగ నోటి లాలాజల గ్రంథులపై ప్రభావం చూపుతాయని, దీనివల్ల తీవ్రమైన దంతక్షయం, చిగుళ్ల వ్యాధులు, కడుపులో ఎసిడిటీ, అల్సర్లు, జీర్ణకోశ వ్యాధులు తలెత్తుతాయంటున్నారు. ఇక వేడివేడి టీ తాగుతూ.. సిగరెట్ తాగడం వల్ల అన్నవాహిక క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. టీలోని వేడి అన్నవాహిక కణాలను దెబ్బతీస్తే, సిగరెట్లోని రసాయనాలు ఆ గాయాలపై మరింత విషపూరితంగా మారుతాయంటున్నారు. ఇక నికోటిన్, కెఫిన్ రెండూ కలిసి మెదడును ప్రేరేపిస్తాయని.. దీనివల్ల టీ తాగిన ప్రతిసారీ సిగరెట్ తాగాలనే కోరిక పెరిగి, ధూమపానం అలవాటు నుంచి బయటపడడం కష్టమవుతుందంటున్నారు.
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