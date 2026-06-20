యోగా ఏ టైంలో చేయాలి? - ప్రయోజనాలు ఏంటి?
మీరు డైలీ యోగా చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
Published : June 20, 2026 at 5:31 PM IST
Yoga Helps to Mental Peace and Weight Loss : యోగాను ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. అయితే, పూర్తి ఫలితాలు ఇవ్వడానికి కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. రాత్రి త్వరగా పడుకొని, తెల్లవారుజామున లేచి, కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని స్నానం చేశాక యోగాభ్యాసం ప్రారంభించాలంటున్నారు. యోగాసనాలు పరగడుపున చేయటం మంచిదట. ఈ క్రమంలో యోగా చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రయోజనాలు : ఆరోగ్యంగా ఉన్నామంటే.. శారీరక సామర్థ్యం కలిగి ఉండడమే కాదు, మానసికంగా దృఢంగా, భావోద్వేగాల విషయంలో సమతుల్యతను సాధించినప్పుడే పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు లెక్క. ఈ క్రమంలో ఆసనాలు, ప్రాణాయామం ధ్యానం వంటి పద్ధతులతో కూడిన యోగా వీటన్నింటిని సాధించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఒత్తిడి అదుపులో : యోగాసనాలు, ప్రాణాయామం, ధ్యానం ఒత్తిడి తగ్గటానికి దోహదం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల కొద్దిసేపు యోగా చేసిన శారీరక, మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో యోగా ఒత్తిడిని తగ్గించడం, మంచి ఆరోగ్య అలవాట్లను ప్రోత్సహించడం, మానసిక/భావోద్వేగ ఆరోగ్యం, నిద్ర, సమతుల్యతను మెరుగుపరచడం ద్వారా సాధారణ శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
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బరువు అదుపులో : అధిక బరువును తగ్గించుకోవడానికి యోగా బాగా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సూర్య నమస్కారాలు, కపాలభాతి, ప్రాణాయామం వంటివి ఇందుకు తోడ్పడతాయట. యోగా వల్ల మన శరీరానికి ఎప్పుడు ఎలాంటి ఆహారం అవసరం అనే దాన్ని గ్రహించే గుణం అలవడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇది కూడా బరువు తగ్గేందుకు సహయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
మానసిక ప్రశాంతత : అందమైన ప్రదేశాలను చూడడం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందడానికి మనం ఆసక్తి చూపుతుంటాం. కానీ, ప్రశాంతత మన మనసులోనే ఉందన్న సంగతిని గుర్తించలేమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యోగా ద్వారా దీన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అల్లకల్లోలానికి గురైన మనసు తిరిగి ప్రశాంతంగా మారటానికి యోగా చక్కటి మార్గమని సలహా ఇస్తున్నారు.
వర్తమానంలో జీవించడానికి : మనసు నిరంతరం వర్తమానం నుంచి భవిష్యత్తుకు, భవిష్యత్తు నుంచి గతానికి ఊగిసలాడుతుంటుంది. వర్తమానంలో ఉండదు. ఈ మానసిక స్థితిని గుర్తిస్తే చాలు... ఒత్తిళ్లతో, పనిభారంతో సతమతం కాకుండా చూసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనసును నిశ్చింతగా, ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలో యోగా, ప్రాణాయామం ఇలాంటి చైతన్యం కలగడానికి తోడ్పడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో వర్తమానానికి మనసును తిరిగి తీసుకొస్తుందట. తద్వారా ఆనందం, ఏకాగ్రత దక్కుతాయట.
యోగా చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- రాత్రి త్వరగా పడుకొని తెల్లవారు జామున లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని, పళ్లు తోముకొని, స్నానం చేశాక యోగాభ్యాసం ఆరంభించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్నానం చేయకపోయినా యోగాభ్యాసం చేయొచ్చట. అయితే, యోగ చేసిన కొద్ది సేపటి తర్వాత స్నానం చేయాల్సి ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- యోగాసనాల్ని పరగడుపున చేయడం మంచిదట. ఒకవేళ భోజనం చేస్తే నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల తర్వాతే చేయాలని సూచిస్తున్నారు. యోగా చేసే టైంలో స్వేచ్ఛగా కదలడానికి వీలు కల్పించే దుస్తులు ధరించాలని, నొప్పి లేదా అలసట అనిపిస్తే, ఆగి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని medlineplus పేర్కొంది.
- గాలి వెలుతురు వచ్చే ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో లేదా కిటికీలు తలుపులు తెరిచి ధారాళంగా వెలుతురు వస్తున్న గదుల్లో యోగా చేయాలంటున్నారు నిపుణులు.
- తివాచి లేదా శుభ్రమైన వస్త్రాన్ని పరిచి దానిమీద కూర్చొని యోగాభ్యాసం చేయాలట. నేల, గచ్చు, బండల మీద యోగా చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- యోగ చేస్తున్నప్పుడు మల, మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లాల్సి వస్తే బలవంతాన ఆపుకోకూడదని చెబుతున్నారు. విసర్జనకు వెళ్లి వచ్చాకే యోగా తిరిగి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఉదయం సూర్యుడి కిరణాలు పడే ప్రాంతంలో యోగా చేయడం ఎంతో మేలట.
- తేన్పులు, తుమ్ములు, దగ్గు వంటి వాటినీ ఆపుకోవద్దని తెలియజేస్తున్నారు. ఒకవేళ దాహం వేస్తే కొద్దిగా నీళ్లు తాగొచ్చట.
- త్వరత్వరగా కాకుండా నెమ్మదిగా అలసట లేకుండా తాపీగా యోగా చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ అలసిపోతే శవాసనం వేసి విశ్రాంతి తీసుకోవాలట. మనసును పూర్తిగా ఆసనాల మీదే కేంద్రీకరించాలని చెెబుతున్నారు.
- యోగాభ్యాస సమయంలో ఇతర ఆలోచనలను మనసులోకి రానివ్వద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.
- యోగా సాధన వీలైనంత వరకు రోజు చేయాలట.
- అలాగే గర్భిణులు, వృద్ధులు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు కచ్చితంగా సంబంధిత వైద్యుల సూచనలు, సలహాల మేరకే యోగ సాధన చేయాలని National Institutes of Health పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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