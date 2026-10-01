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ఈ అలవాట్లతో కళ్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందట! - దూరంగా ఉండాలని సూచన!

- మీ చూపు మీ చేతుల్లోనే ఉందంటున్న నిపుణులు! - కంటి సంరక్షణకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!

కంటి ఆరోగ్యం
కంటి ఆరోగ్యం (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 1, 2026 at 5:13 PM IST

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Daily Habits that are Quietly Damaging Eyes : మానవ శరీరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన, సున్నితమైన అవయవాలలో కళ్లు ఒకటి. దృశ్య సమాచారాన్ని విశ్లేషించడానికి, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవి నిరంతరం పనిచేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో నేటి వేగవంతమైన, స్క్రీన్ ఆధారిత జీవనశైలి కారణంగా అవి తరచుగా విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి. కొన్ని రోజువారీ అలవాట్లు, పైకి హానికరం కానివిగా అనిపించినప్పటికీ, దృష్టిపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలను చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు.

డిజిటల్ కంటి అలసట, విపరీతంగా స్క్రీన్ చూడటం, శరీరానికి తగినంత నీరు అందకపోవడం, కంటి రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేయడం వంటి అంశాలు కంటి ఆరోగ్యాన్ని క్రమంగా దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగం, వినోదం రెండింటి కోసం డిజిటల్ పరికరాలపై ఆధారపడటం రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో.. ఎక్కువ సమయం స్క్రీన్ల వైపు చూడటం వల్ల కంటి సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం కూడా ఉందని అంటున్నారు. అలసటగా అనిపించినప్పుడు కళ్లను రుద్దడం లేదా శరీరానికి తగినంత నీరు అందించకపోవడం వంటి సాధారణ పనులు పైకి చిన్నవిగా అనిపించవచ్చని కానీ, కాలక్రమేణా అవి కళ్లకు తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తాయట. ఈ క్రమంలో కళ్ల ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

విపరీతంగా స్క్రీన్ చూడటం : నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో స్క్రీన్​లకు దూరంగా ఉండటం కష్టం. అయినప్పటికీ, ఎక్కువ సమయం స్క్రీన్​లను ఉపయోగించడం వల్ల డిజిటల్ కంటి అలసట ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో కళ్లు పొడిబారడం, మసక దృష్టి, తలనొప్పి వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, స్క్రీన్​ల నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ అనేది నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి పరిమితం చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు

సన్​గ్లాసెస్ ధరించకపోవడం : హానికరమైన అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి కళ్లను రక్షించుకోకపోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ కాలం ఈ కిరణాల బారిన పడటం వల్ల కంటిశుక్లం మ్యాక్యులర్ డీజెనరేషన్, కంటి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, సూర్యుని నుంచి వెలువడే అతినీలలోహిత కిరణాలు కాలక్రమేణా కంటి వెనుక భాగంలోని నిర్మాణాలను దెబ్బతీస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

కళ్లను తరచుగా రుద్దడం : కళ్లు అలసిపోయినట్లు లేదా మంటగా అనిపించినప్పుడు వాటిని రుద్దడం పైకి హానికరం కాదని అనిపించవచ్చు. కానీ, కాలక్రమేణా ఇది నష్టాన్ని కలిగిస్తుందట. కళ్లను రుద్దడం వల్ల మురికి, బ్యాక్టీరియా బదిలీ అయి, చికాకు కలిగించవచ్చు లేదా ఇన్ఫెక్షన్‌కు దారితీయవచ్చని medlineplus పేర్కొంది. నిరంతరం ఒత్తిడి అనేది కార్నియాను దెబ్బతియడానికి కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కాంటాక్ట్ లెన్స్​లు శుభ్రంగా లేకపోవడం : కాంటాక్ట్ లెన్స్​లను పరిశుభ్రంగా పెట్టుకోకపోవడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లెన్స్​లను సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోవడం లేదా కలుషితమైన సొల్యూషన్స్ ఉపయోగించడం వల్ల హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు చేరి, 'మైక్రోబియల్ కెరటైటిస్' వంటి ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కాంటాక్ట్ లెన్స్ ధరించేవారైతే, కంటి ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడానికి క్రమం తప్పకుండా మంచి పరిశుభ్రతను పాటించాలని American Academy of Ophthalmology పేర్కొంది.

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క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోకపోవడం : ప్రారంభంలో ఎటువంటి లక్షణాలను చూపించని గ్లాకోమా, డయాబెటిక్ రెటినోపతి, వయస్సు సంబంధిత మ్యాక్యులర్ డీజెనరేషన్ వంటి సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించడానికి క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పరీక్షలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల వ్యాధి నిర్ధారణ, చికిత్స ఆలస్యమై దృష్టి కోల్పోయే ప్రమాదం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.

శరీరానికి తగినంత నీరు అందకపోవడం : డీహైడ్రేషన్ వల్ల కళ్లు పొడిబారడం, అసౌకర్యం, మసక దృష్టి ఏర్పడవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో తగినంత నీరు లేనప్పుడు, కన్నీళ్ల ఉత్పత్తి తగ్గి కళ్లలో మంట పుడుతుందని అంటున్నారు. కంటి మొత్తం సౌకర్యం, ఆరోగ్యం కోసం శరీరంలో తగినంత నీరు ఉండేలా చూసుకోవాలని, ఇందుకు క్రమం తప్పకుండా నీళ్లు తాగాలని సూచిస్తున్నారు.

తగినంత నిద్ర లేకపోవడం : కళ్లు అలసట నుంచి కోలుకోవడానికి, సరిగ్గా పనిచేయడానికి తగినంత విశ్రాంతి అవసరం. మనం నిద్రపోయే సమయంలోనే కళ్లకు అవసరమైన తేమ తిరిగి లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలికంగా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కళ్లు పొడిబారడం, కంటి అలసట, కంటి ఉపరితల రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని అంటున్నారు.

సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోవడం : పోషకాల లోపం వల్ల కంటి వృద్ధాప్య ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్షీణతకు దారితీసే సమస్యల ప్రమాదం పెరుగుతుందని అంటున్నారు. విటమిన్లు A, C, Eలతో పాటు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు తక్కువగా ఉండే ఆహారం రెటీనా ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని పేర్కొంటున్నారు. మంచి దృష్టిని కాపాడుకోవడానికి సమతుల్య ఆహారం చాలా ముఖ్యమని తెలియజేస్తున్నారు. కొవ్వు తక్కువగా ఉండి, పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం గుండెకే కాకుండా, కళ్లుకు కూడా సహాయపడుతుందని American Academy of Ophthalmology పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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