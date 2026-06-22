'మెటబాలిజం' మెరుగుపడాలా? - ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలట!
జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లతోనే ఆరోగ్యం - ఇలా ట్రై చేస్తే మంచిదని నిపుణుల సూచన!
Published : June 22, 2026 at 3:09 PM IST
Daily habits for metabolic health : కొంతమంది రోజూ పోషకాహారం తీసుకున్నా, బలహీనంగా ఉంటారు. వయసు మీరకున్నా వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తాయి. పొట్ట తగ్గించుకోవాలని భోజనం తక్కువగా తీసుకున్నా తన్నుకొస్తూనే ఉంటుంది. ఇవన్నీ జీవక్రియ లోపాలకు సంకేతాలే అంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ హెచ్చుతగ్గులు కూడా కారణమని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మెటబాలిక్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి, బ్లడ్ షుగర్ను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సహాయపడే కొన్ని రోజువారీ అలవాట్లు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రోజును ప్రొటీన్తో ప్రారంభించడం : ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే అల్పాహారం తీసుకోవాలి. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేయడానికి, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి హెచ్చతగ్గులను నివారించడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, గుడ్లు, పెరుగు, టోఫు లేదా ప్రొటీన్ స్మూతీ వంటివి ఎంచుకోవాలట. ఇవి ఎక్కువసేపు పొట్టను నిండుగా ఉంచడంతో పాటు రోజంతా గ్లూకోజ్ నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తాయి.
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భోజనం తర్వాత కాసేపు నడవడం : తిన్న తర్వాత కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నడవాలంటున్నారు నిపుణులు. కండరాలు గ్లూకోజ్ను మరింత సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగడాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ అలవాటు జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
ఫైబర్ కంటెంట్ : మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటే అది రక్త ప్రవాహంలోకి చక్కెర శోషణను నెమ్మదింపజేస్తుందట. దీనివల్ల శక్తి స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. అలాగే, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి, పేగుల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, కూరగాయలు, చిక్కుళ్లు, తృణధాన్యాలు, గింజలు, విత్తనాలు వంటి ఆహారాలను మీ డైట్లో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
సరైన మోతాదులో నీరు తాగడం : బాడీలో తగినంత నీటి శాతం ఉండటం వల్ల శరీరం రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను మరింత సమర్ధవంతంగా నియంత్రించగలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రమం తప్పకుండా నీరు తాగడం వల్ల దాహాన్ని ఆకలిగా పొరబడే అవకాశం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల అనవసరమైన స్నాక్స్ తినకుండా నివారించవచ్చు.
నిద్ర : సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం లేదా క్రమం లేని నిద్ర అలవాట్లు రక్తంలో గ్లూకోజ్ నియంత్రణ, ఆకలిని ప్రభావితం చేసే హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ 7 నుంచి 9 పాటు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం చేయాలి.
ధ్యానం లేదా యోగా: ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు శరీరంలో 'కార్టిసోల్' అనే హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. ఇది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తుంది. కాబట్టి రోజూ కొద్దిసేపు ప్రాణాయామం లేదా ధ్యానం చేయండి.
క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం : వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు సాధారణ వ్యాయామం చేయడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వేగంగా నడవడం, సైక్లింగ్, లేదా యోగా ఏదైనా ఆరోగ్యానికి మంచిదట.
పరిశోధనలు :
https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/
https://www.sleepfoundation.org/physical-health/sleep-and-blood-glucose-levels
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/17034/
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