హెచ్ఐవీకి చికిత్సలో ముందడుగు! - తాజా పరిశోధనలో కీలక విషయాలు
- కాంబినేషన్ ఇమ్యునోథెరపీతో HIV వైరస్ నియంత్రణ! - జీవితాంతం మందులు వాడాల్సిన అవసరలేని చికిత్సకు యత్నం
Published : December 8, 2025 at 11:51 AM IST
Long Term HIV Control could Combination Therapy be Key : ఎయిడ్స్ అనేది హ్యూమన్ ఇమ్యునో డెఫిషియెన్సీ వైరస్ (హెచ్ఐవీ) వల్ల వస్తుంది. ఈ వైరస్ మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశించగానే ప్రధానంగా రోగ నిరోధక వ్యవస్థను తీవ్రంగా నాశనం చేస్తుంది. దీంతో అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మాములుగా, హెచ్ఐవీ సోకిన తర్వాత ప్రారంభంలో గుర్తించకుండా, అలాగే దీర్ఘకాలం వదిలేస్తే అది ఎయిడ్స్గా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఈ వ్యాధిని నివారించడానికి ఎలాంటి మందూ లేదు. కానీ, శరీరంలో HIV వైరస్ స్థాయిని తగ్గించడానికి ప్రతిరోజూ మందులు తీసుకోవాలి. అయితే.. తాజా పరిశోధన మాత్రం ఆ అవసరం లేదంటోంది! మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కాంబినేషన్ ఇమ్యునోథెరపీ : కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో శాస్త్రవేత్తలు HIV చికిత్సలో ఒక కీలకమైన పురోగతిని సాధించారు. HIV ఉన్న వ్యక్తులు రోజువారీ మందులు తీసుకోకుండానే వైరస్ను నియంత్రించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇందుకోసం తాము కొత్త మెడిసిన్ అభివృద్ధి చేసినట్టు వెల్లడించారు. ఈ ఔషధాన్ని వాడితే.. సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం రోజువారీ మందులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. ఈ అధ్యయనం ఫలితాలను నేచర్ జర్నల్ ప్రచురించింది.
ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా.. 10 మంది HIV రోగులకు ప్రయోగాత్మక ఇమ్యునోథెరపీని అందించారు. ఈ సమయంలో, రోగులకు సాధారణ యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీని (ART) నిలిపివేశారు. HIVకి వ్యతిరేకంగా రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి ఉద్దేశించిన కాంబినేషన్ చికిత్స అందించారు. దీంతో చక్కటి ఫలితాలు వచ్చాయని నిపుణులు తెలిపారు.
ఈ థెరపీలో T- కణాలను ఉత్తేజపరిచే వ్యాక్సిన్, HIVని నియంత్రించే యాంటీబాడీ కాక్టెయిల్, ART మందులు ఆపేశారు. నిజానికి ART ఆపినప్పుడు వైరస్ త్వరగా పెరుగుతుంది. కానీ ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్న 10 మందిలో ఏడుగురికి రోజువారీ మాత్రలు తీసుకోకుండానే వైరస్ను నెలల తరబడి తక్కువ స్థాయిలో ఉంచగలిగినట్టు వెల్లడించారు. ఈ చికిత్స సమయంలో రోగులకు యాంటీబాడీలు అందించినట్టు UCSF అధ్యయనం పేర్కొంది.
ప్రయోగాత్మక అధ్యయనం మాత్రమే :
ఈ పరీక్షా ఫలితాలు HIV చికిత్సలో ఒక ఆశాజనకమైన ముందడుగు అయినప్పటికీ, ఇది ఇంకా ఒక చిన్న ప్రయోగమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి మరిన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ అవసరమని అంటున్నారు. ఈ కాంబినేషన్ థెరపీ విజయవంతమైతే, హెచ్ఐవీ రోగుల జీవన నాణ్యత మెరుగుపడటంతోపాటు చికిత్స ఖర్చు కూడా తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
