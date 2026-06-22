"కాపర్ బాటిల్"లో నీరు ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
మీరు ఏ బాటిల్లో నీళ్లు తాగుతున్నారు? - కాపర్ బాటిల్లో నీళ్లు తాగితే ప్రయోజనాలేంటి?
Published : June 22, 2026 at 3:05 PM IST
Copper Water Bottle Health Benefits : మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా నీళ్లు తాగాలని అందరికి తెలుసు. కానీ, వీటి ప్రయోజనాలు అందాలంటే తాగే బాటిల్ కూడా ముఖ్యమే. అయితే, చాలామంది ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. దీనివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో ఈ మధ్య కాలంలో రాగి బాటిళ్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కాపర్ బాటిళ్లలో నీరు తాగడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రాగి సీసాలో నీరు తాగితే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయినా, చాలామంది ఆకర్షణీయంగా కనిపించే రంగు రంగుల ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లనే వాడుతుంటారు. బరువు తక్కువ, ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లొచ్చని ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్లో నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. గాజు, స్టీల్, రాగి పాత్రలలో నీళ్లు తాగడం ఆరోగ్యానికి మేలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, కాపర్ బాటిల్లో నీళ్లు తాగడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యల్నీ నివారించవచ్చు.
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ప్రయోజనాలేంటి? : రాగిలో అనేక యాంట్రీ మైక్రోబయల్ గుణాలు ఉంటాయి. అందుకే, ఆయుర్వేదంలో మందుల తయారీలో దీనిని వాడేవారట. ఇందులో సుమారు 6-8 గంటల పాటు నీటిని ఉంచడం వల్ల అందులోని పోషక గుణాలు వాటర్లో కలిసిపోతాయట. వీటి వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, రాగి సీసాలోని యాంటీ మైక్రోబయల్ గుణాలు శరీరంలోని బ్యాక్టీరియాను చంపి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయంటున్నారు. ఈ బాటిల్లో నిల్వ చేసిన నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియను పెంచే ఎంజైములు ఉత్పత్తి పెరుగుతాయట. అలాగే, మలబద్ధకం, అజీర్తి, ఎసిడిటీ వంటి జీర్ణక్రియ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. రాగి బాటిల్లోని నీరు అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంతో పాటు గుండె జబ్బులు రాకుండా చేస్తుంది. ఈ నీరు థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరునూ మెరుగుపరచడంతో పాటు జ్ఞాపకశక్తి పెరిగేలా చేస్తుంది.
ఎంత సేపు ఉంచాలి? : రాగి సీసాలో నీటిని 8 గంటల కంటే ఎక్కువ సేపు ఉంచితే, అందులోకి కాపర్ అధికంగా చేరి అనారోగ్యానికి కారణమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, కాలేయ పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుందట. కిడ్నీ సమస్యలూ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, కాపర్ బాటిల్లో రాత్రిపూట 6 నుంచి 8 గంటలు నీళ్లు ఉంచి పరగడుపు తాగితే మేలు. అయితే, మరీ ఎక్కువ వేడి, చల్లని నీటిని పోయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : కాపర్ బాటిళ్లలో నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కానీ, వీటిని వాడేటప్పుడు తప్పకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- కాపర్ బాటిళ్లలో నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలోకి రాగి చేరుతుంది. ఫలితంగా, వాంతులు, చిరాకు, ఇంకా కాలేయం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. ఈ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే రాగి సీసాలో నీటిని ఎక్కువసేపు నిల్వ చేయకూడదు.
- ఈ బాటిళ్లలో ఆమ్ల తత్వాలు ఉన్న ద్రవాలను ఇందులో పోయడం వల్ల రాగి మరింత ఎక్కువ అవుతుందట. ఇది శరీరంలోకి చేరి ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ఇంకా కాపర్ బాటిళ్లను తరచు శుభ్రం చేస్తూ హైజిన్గా ఉంచాలి.
ఎలా కడగాలి? : కాపర్ బాటిళ్లను శుభ్రంగా కడగాలంటున్నారు నిపుణులు. నిమ్మ, వెనిగర్ లేదా ఉప్పు, నీటితో కలిపి తరచుగా క్లీన్ చేయాలి. ఇలా కడిగిన తర్వాత పూర్తిగా తడి ఆరేంత వరకూ ఉంచాలి.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6730497/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3312355/
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